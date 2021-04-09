أحداد لا ينال اهتمام مدرب الزمالك المصري

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الاستغناء عن لاعبه المغربي حميد أحداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ لم يقتنع بأدائه مع “الفريق الأبيض”.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن كارتيرون لم يقتنع بمستوى أحداد في المباريات الأخيرة، ما جعله يضعه في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال “المركاتو” الصيفي.

وكان الزمالك استعاد خدمات أحداد صيف السنة الماضية، قادما من الرجاء الرياضي، بعد أن لعب لموسم كامل بقميص “النسور” على سبيل الإعارة، في وقت حاولت إدارة “الفريق الأخضر” شراء عقده، غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي “الأبيض”، ليعود أحداد إلى الأخير؛ في حين أن عودة كارتيرون مرة أخرى لقيادة الفريق المصري قد تُعجل برحيل اللاعب المغربي.

يُشار إلى أن كارتيرون استدعى أحداد ضمن القائمة التي تستعد لمواجهة تونغيت السنغالي، السبت المقبل، لحساب آخر جولات دور المجموعات برسم مسابقة دوري أبطال إفريقيا.