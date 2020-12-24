أحزاب سياسية ترفض إعادة مليار و375 مليونا إلى خزينة الدولة

أحزاب سياسية ترفض إعادة مليار و375 مليونا إلى خزينة الدولة
عماد السنوني
الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:00

فضح تقريرٌ جديدٌ للمجلس الأعلى للحسابات، والمتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها، عددًا من هذه الأحزاب التي رفضت إعادة ما لا تستحق من أموال الدعم العمومي إلى خزينة الدولة.

التقرير، الذي يغطي مساهمة الدولة في مصاريف تدبير الأحزاب وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019، كشف أن أحزابا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها بـ13.75 مليون درهم، أي مليار و375 مليون سنيتم.

وتتعلق هذه الأموال التي في ذمة الأحزاب، حسب التقرير السنوي للمجلس، بالدعم الممنوح منذ انتخابات 2009 و2015 الجماعية وكذلك 2011 و2016 التشريعية، إضافة إلى الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019.

ويتوزع الدعم الذي رفضت الأحزاب أداءه بين غير المستحق والذي يصل إلى 2.9 ملايين درهم، وغير المستعمل أو غير المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها والذي حدده قضاة المجلس الأعلى للحسابات في 2.49 مليون درهم؛ في حين بلغ الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات 9.07 ملايين درهم.

وفي هذا الصدد، دعا المجلسُ الأعلى للحسابات الحكومةَ إلى مواصلة المجهودات من أجل إرجاع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة أو التي لم يتم تبريرها بالوثائق، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة.

المعطيات التي كشف عنها التقرير تفيد بأن النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب خلال 2019 بلغت 145.73 مليون درهم، أي 14.5 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن هذه النفقات تتوزع على تكاليف التسيير بنسبة 81.89 في المائة واقتناء أصول ثابتة بما معدل 17.93 في المائة.

وبعدما أعلن التقرير أن نفقات الأحزاب شهدت ارتفاعا مقارنة مع 2018 التي كانت في حدود 116.87 مليون درهم، و2017 التي سجلت 138.43 مليون درهم، نبّه إلى أنه من أصل 34 حزبا أودع 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مقابل 31 حزبا خلال سنة 2018، في حين تخلف عن القيام بالإيداع كل من الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

الأحزاب الحكومة الدعم السنوي المجلس الأعلى للحسابات خزينة الدولة

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‫تعليقات الزوار

61
  • شاب ساخط
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:05

    واحد كيشفر 20 درهم كيمشي بعام ديال الحبس وواحد كيشفر الملايير وبتخراج العينين وكيولي اسي الحاج … نريد حل جميع الدكاكين السياسية ، انتهازيين ووصوليين .

    180
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  • زكرياء المغربي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:06

    الأحزاب ترفض إعادة الأموال أو الشعب نزلتو عليه بالضرائب خنقتوه لي مخلصش فاتورة الكهرباء والماء تقطعوه عليه

    167
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  • الاسد الاطلسي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:06

    انا متأكد انهم اكلوها مند اليوم الاول من استلامها
    والتقرير المالي هو رشاوى الناخبين
    و الزرود و الحفلات لاستمالة الناخبين
    وتمويل مشاريع خاصة للسادة رؤساء وأعضاء الاحزاب
    والبقية تحول لحساباتهم الخاصة
    وفي الاخير تمويل الاوراق التي وسخوا بها الازقة و الشوارع

    102
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  • العابر
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:07

    يجب تطبيق القانون، إما إرجاع الأموال طواعية أو التحصيل الجبري كما ينفذ على المواطنين!!!!
    إذا لم يطبق القانون فسنكون أمام ميز يجرمه القانون الجنائي و في هذه الحالة يجب مقاضات الجهة المسؤولة عن تحصيل هذه الأموال، ألا و هي الدولة!!!!

    103
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  • abdo
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:07

    أقفلو الدكاكين السياسية وأعيدو ممفاتيح مقراتها لشعب أو لداخلية فأثناء جائحة كورونا إتضح أن التقنوقراط أحسن حل

    78
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  • محمدين
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:08

    هذه الأحزاب الكرتونية والتي لا تمثلنا أصبحت عالة على الدولة ولا ينظرون الى الدولة المغربية إلا كبقرة حلوب

    82
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  • morad
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:08

    تقرير سيبقى حبر على ورق بدون اتخاد اجراءات على ارض الواقع، خبدا لو اوضح التقرير اسم او أسماء الأحزاب السياسية التي لا تريد ارجاع الاموال

    64
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  • مكلخ مغربي قح
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:09

    المال السايب كايتشتت علي اصحاب الريع .وجيو ايقولو للشعب كاينة ازمة عويصة تجتازها بلادنا .الله اياخذ فيكم الحق ا عصابة اللصوص تفترسون كما شءتم لانه وجدتم شعب مكلوم مغلوب علي امره.

    53
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  • kham
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:09

    يجب محاسبة الاحزاب وقيادة قادتها الى السجن ورد المال العام . يحب على الدولة ان توقف الدعم حالا عن كل حزب سياسي .
    اي حزب يجب ان يمول نفسه بنفسه وان يبحت عن موارده المالية بنفسه وان تكف الدولة عن تمويل الاحزاب من المال العام

    50
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  • الفقير إلى الله
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:10

    يجب فضح هذه الاحزاب بالاسم وكذلك المبلغ الذي في ذمتها ،ليعرف المواطن من هم هؤلاء اللصوص، وبما انها أموال عمومية يجب إحالة الملفات على النيابة العامة وان تستخلص هذه المبالغ بجميع الطرق القانونية المتاحة، وأن اقتضى الحال الحجز على ممتلكات هاته الأحزاب، ونبينا عليه السلام

    50
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  • nouro
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:10

    ايوا طبعتو مع دول كبار ايوا تعلمو منهم الديمقراطية والجد في العمل وخدمة الشعب …ايوا ردو فلوسنا لخوينة الدولة الله يهديكم راه موجود مانديرو بها فهاد الجايحة…!!!!!

    18
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  • النكمات مصطفى
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:10

    علاش اعطاوهم لفلوس بزايد حتي مبغاوش اردها

    22
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  • العيادي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:11

    هذه الدكاكين الإنتخابية، عفواً الأحزاب التي ترفض إرجاع أموال الدولة يجب أن تحرم كليا من الدعم خلال الإنتخابات المقبلة سنة 2021.

    22
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  • مواطن
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:12

    لازم تطبيق القانون على الكل مهما كان شئنه لكي يسير المغرب ألى ألامام لازم الكل يكون سواسية أمام القانون

    17
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  • حورشی
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:15

    لا ننتضر غیر ذالك. لا نزكی ای كان
    انما یاكلون فی بطونهم نارا. ….ان شاء اللہ.سبحان الله الله أكبر.

    16
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  • بوشعيب مساعد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:15

    لا أعرف لمن هذا النص الجميل حول لبزيزيلة ،لكنها ليست بزيزيلة الميمة العاطفة بالحليب على وليداتها ،لكن بزيزيلة الدولة التي ألف “البعض” رضاعها ولم يقدروا على فطامها .تحية لصاحب هذه الكلمات الرائعة:
    لبزيزيلة
    لبزيزيلة فراقها صعيب
    لبزيزيلة رضاعها عجيب
    المفطوم عليها حالو غريب
    كن صاب يردها كربة لشريب
    كن صاب يعزب فيها كي لعزيب
    كن صاب حتى حد ما يكون منو قريب
    كن صاب يفرسها ك الديب
    كن صاب يديرها زنان في قطيب
    كن صاب يفرتكها وينهبها نهيب
    لبزيزيلة فراقها صعيب
    لبزيزيلة رضاعها عجيب
    هذ لبزيزيلة ما تخرج حليب
    هذ لبزيزيلة ساكن لقليب
    هذ لبزيزيلة عريبية من بني عريب
    هذ لبزيزيلة اللي رضعها يولي رهيب
    هذ لبزيزيلة صبيانها صابهم الشيب
    هذ لبزيزيلة علة ما عندها طبيب
    وهي بزيزيلة ولفها غلى من لحبيب

    12
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  • التازي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:16

    شيء عادي ومتوقع من هؤلاء اكلي اموال الشعب بالباطل ماذا استفاد الشعب من هاته الاحزاب سوى نهب المال العام والاثراء على حساب الشعب المقهور وخدمة مصالحهم وليس مصالح الشعب ويجب حل هاته الاحزاب لا فائدة منها نهائيا الدول المتقدمة لديها حزبان ونحن لدينا المئات التي تنهك خزينة الدولة كلها تتنافس من اجل السلطة لخدمة مصالحها وليس لخدمة البلاد والشعب مليار و300 مليون عطا الله مايدار بيها كاين الناس ملقاو فين ينعسوا كاين اللي معندوش باش يدير عملية ويتعالج ويشري الدوا ناس راه هاد الفلوس لو تعطات للناس معقولة ممكن تستثمر في مشاريع وخلق فرص شغل للشباب او بناء مستشفى ووووو ولكن للاسف كياخدوها ناس لا يستحقون وبالعلالي دابا كيقولوا ليك منرجعوهاش دابا واش هادي ماشي سيبة وتحدي القوانين ؟؟ الى كانت مليار بالنسبة ليكم ماشي شي فلوس بالنسبة للفقير بزااااف ديال الاحلام يقدو يتحقوا بيها لو اعطيه غير مليون سنتيم

    16
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  • هشام
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:16

    بصراحة كين شي أحزاب غي خراب لدولة المغربية

    12
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  • معطل
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:16

    وماهو هدفهم من إنشاء الأحزاب و السياسة بشكل عام هو سرقة المال العام…تحت حماية الدولة العميقة لهذا دور الشعب هو مقاطعة الانتخابات المهزلة و إما غتجمع معانا الدولة راسها ولا التظاهر فالشوارع هو الحل فقد وصل السيل الزبى

    15
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  • مواطن غيور1
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:16

    السلام عليكم
    تعرفون لمادا تم إعطاء هاته الأموال للأحزاب و النقابات و الجرائد…..؟
    هدا ثمن بيع المواقف و المقالات، و الدولة لا يهمها أن ترجع الأحزاب المال بقدر ما يهمها سكوتها.
    ياك ملت ليكم المغرب زوين…. ههه

    10
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  • مغربي من ألمانيا
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:17

    لكن لماذا لايتم التصريح باسماء هذه الاحزاب علنا كما يتم القيام به هنا في أوربا. هكذا يعرف الشعب من يستحق صوته في الانتخابات المقبلة. إضافة إلى متابعته ومحاسبته قانونيا وتشريعيا. لماذا كل هذا التساهل؟

    18
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  • أبو عبد الرحمان
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:17

    اقسم بالله العلي العظيم أن جميع الأحزاب السياسية تعمل فقط لمصالحها الحزبية و الشخصية لو كانو يتنافسون على مصلحة الوطن كما يتنافسون على المراتب والكراسي لاكان المغرب متقدم في جميع المجالات والله لو لا حكمة جلالة الملك حتى يبيعون هؤلاء للسياسيين هد الوطن.

    10
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  • حسن
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:19

    دعم الانتخابات المقبله يخصم آنذاك سوف تقوم الشوارع بينهم

    3
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  • عبدالإله
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:21

    ومعامن عايشين. وبغيتونا نصوتو عليهم من جديد.
    حسابنا عند الله إن شاء الله

    7
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  • ايمي هيتاري
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:21

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
    إنما ياكلون في بطونهم نارا

    5
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  • Abdel
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:22

    نحنوا من جعلناهم يفعلون ذالك لم نختر الأشخاص المناسبين

    3
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  • متتبع
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:24

    اذا كان الحزب لا يلتزم مع الدولة كيف يمكنه ان يلتزم مع المواطن، كل حزب لم يعد للدولة اموالها يجب ان يحرم من المشاركة في الانتخابات القادمة ،وتجب متابعته قضاءيا ومحاسبته عن اموال دافعي الضراءب

    5
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  • عبد الحفيظ
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:25

    الحل ساهل، الحزب لي بقات عندو شي حاجة ينقصوها ليه من ميزانية الانتخابات الجاية و مريضنا ما عندو باس

    -7
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  • عبد الحق بلجيكا
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:25

    قطاع طرق…des voleurs et des escroc et vous parlez des valeurs et des principes, vous êtes de mauvais exemple à suivre, de grandes gueules

    6
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  • بنك النقد الدولي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:25

    مساكين الأحزاب والوزراء المغاربة يرفضون إعادة الأموال المسروقة إلى الشعب.الحق ينزع ولا يعطى كفاكم إستحمار الشعب المغلوب على أمره.إنتظروا من الناهبين أن يعيدوا لكم الأموال إن معكم لمنتظرون.

    12
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  • مواطن
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:26

    هدا الكم من الأحزاب لا يفيد في شيء. احزاب اصبحت شركات لامناءها العامين الغير أمناء. اين هي النيابة العامة؟ هنا يجب على القضاء ان يتحمل مسؤوليته بالكمال والتمام.

    8
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  • مواطن2
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:31

    يرجى من السيد ” البيليكي ” ان يقرأ هذا الموضوع اذا كان له الوقت لذلك بطبيعة الحال.اقول هذا وانا متأكد بانه لن يقرأه .فله ما يشغله ومثل هاته المواضيع لا تهمه ولا تهم من يهمهم الامر.على كل حال هؤلاء هم من يفترض فيهم الدفاع عن المال العام. حتى تبرير صرف تلك الاموال لا تتوفر لدى بعض الاحزاب . والغريب ان الامر يهم كذلك الحزب الذي راهن عليه المغاربة كورقة اخيرة في زمن من الازمنة وخيب آمال الملايين من المغاربة. هذا المال هو مال المغاربة وعلى الاحزاب التي يهمها الامر رده الى خزينة الدولة . والا فكيف يمكن استثناؤه من دائرة ” الفساد ” ؟

    7
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  • بن البصير احمد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:33

    هدا هو المشكل الكبير الدي ما يزال يتخبط فيه المغرب كيف يقع هدا هناك قوانين ودستور ومحاكم ومحاسبة كل من يرفض ارجاعها على الدولة ان لاتدفع اليهم في المدفوعات الاخرى ومحاسبة على خده المدة التي لم ترد تلك الاموال

    4
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  • ملال
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:33

    مليار و375 مليون……هل ستبقى بجيوبهم ويصطحبونها للقبر؟….عند الله الحساب ..وياله من حساب ….يرون الموت كل دقيقة ولا يتعظون …لا يضربون حسابا للحساب…اللهم ارزقنا حلالا طيبا ….

    9
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  • عبدو
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:34

    حتى ولفتوهم الحلوة عاد جيتو اليوم بغيتوا تقطعوها. اصلا السياسة فيها الشفرة بدون حسيب وهذا كله على ظهر الشعب فهل سنري اليوم محاسبة جادة في استرجاع الأموال المنهوبة ام مجرد مسرحية جديدة ستنتهي نهايتها بحبك مسرحية أخرى وهكذا دوالي؟

    10
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  • متتبع متتبع
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:36

    هذا لا يهم فالمواطن البقرة الحلوب يرغم على دفع ما تنصب الحكومة عليه في فواتير المياه والكهرباء أما الديناصورات فلا يجب أن نقلقهم ولا نسألهم عن المليارات ويجب أن نتركهم إلى أجل غير مسمى مند 2015 وهي لم ترد أما المواطن البسيط فإن الأجل لا يتعدى شهرا. واحد حتى تنزل عليه الحكومة بمضاعفة المبلغ وقطع. الماء ودعيرة ارجاع العداد ياليت حكومة نتنياهو تترك اولائك الوزراء الاحداعشرة المغاربة اليهود لينضافوا لبوريطة و العلمي ليسيروا المغرب كما نفعل مع اللاعبين المحترفين بدلا عن الذءاب الملتحية والأحزاب الانتهازيين الذين يدمرون هذا البلد

    5
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  • مغربي
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:37

    ومن سيتخلص هذه الاموال المستنزفة من احزاب لا تساوي حتى 0 احزاب لا فائدة منها تاكل و تشرب على حساب الشعب و نحن نتقاتل على لقمة عيش تسد الرمق

    6
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  • Nbis
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:50

    ماشي مشكل انتخابات 2021 ما يخدوش الدعم من عند الحكومة ويصرفوا من المبالغ لي ما رجعاتش. وفي حالة صرف مبالغ دعم إليهم فهذا يسمى الضحك على الدقون و اختلاس الأموال بدون حق

    3
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  • بسم الدولة
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:55

    شكون لي كيشفر واش الفقير أو لا الدولة أو لا أحزاب سياسية بسم الله الرحمان الرحيم ربي لا تجعلنا من الذين
    ضلمو أنفسهم و هم فاسقون أنشرها للخير يا أهل هسبرس

    3
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  • ادريس الوزاني
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:58

    انا اتساءل لما كل هذا العدد الهائل من الاحزاب وما هي القيمة المضافة التي يدرونها للدولة او للشعب يا حبذا لو عرفنا كم يصرف على الاحزاب والبرلمانيين اضافة الى اباك صاحبي ، انها ميزانية لو تنفق فيما يفيد الشعب لكان الشعب المغربي من اغنى الدول والحل سهل لمدا لا تقلص الدولة من عدد الاحزاب بالمغرب وتقلص من المساعدات للاحزاب السياسية والبرلمانيين واظن ان المغرب من بين الدول القلائل التي لديها هذا العدد الهائل من الاحزاب التي لا فائدة منها . حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

    7
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  • نورالدين المعتدل
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 22:01

    هذوا كلاو الدولة افاش جاهم المواطن

    3
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  • متحسر
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 22:31

    هذه هي الوطنية والا فلا!!! احزاب تدعي انها تشتغل من اجل مصلحة الوطن والمواطنين تتعمد نراها اليوم تريد التشبه باموال الشعب ولا تردها الي خزينة الدولة.. المسالة سهلة جدا اذا ارادت الجهات المختصة فعلا وضع حد لهذا السلوك المتدني لهذه الاحزاب:ان تمنع عنها كل الدعم الممنوح لها والسلام… وانه لمن المنطق ان لا يقدم اي دعم لكل الاحزاب المغربية لانها لا تستحقه… فلا تاطير لها للمواطنين؛ ولا انشطة ثقافية ولا اي شئء يمكن ان يخدم الوطن اللهم الخرجات المحتشمة وخاصة عندما تقترب المحطات الانتخابية.. ولكن المواطن لم تنطلي عليه هذه الحيل وهذا الشره الذي هو لدي احزابنا المغربية….

    4
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  • belahcen
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 22:33

    ان في تقديم اللواءح الانتخابية تفرض على كل حزب اداء ما بذمته من ديون الدولة والضراءب .مع توصيل انه ليست بذمته شيء. ‘‘مرحبا في الانتخابات الاتية والسلام. واذا وجدنا مثل هذه المواقف فكيف سيمثلون الشعب ويدافعون عن حقوقه. الله يرحم الوطنيين الاحرار مثل علال الفاسي والمرحوم المكي الناصري. وعبد الرحيم بوعبيد والمرحوم اليوسفي وبالحسن الوزاني. وغيرهم الذين نسيانهم. كانوا شرفاء ورحال سياسة بالبلد.

    3
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  • عبد الواحد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 23:09

    ساهلة غير لي بغا يصعبها
    قطعوها ليهم من الدعم ديال السنة القادمة و الانتخابات القادمة

    -1
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  • عطار
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 23:22

    الاحزاب التي تطالب بمحاربة الفساد فهاهي اصبحت فاسدة بتحويلها اموال الدعم الممنوحة لها من طرف الدولة لتقوم بالدور النوط بها الى حسابات خاصة

    3
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  • متتبع
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 23:32

    إنها أموال الشعب وليست أموال الدولة. إلى متى تستمر الدولة في إعطاء أموال الشعب المسحوق لاغوال الأحزاب. إلى متى تستمر الدولة في سياسة الريع. الأموال التي تمنح للأحزاب كم ستبني من مستشفى جامعي في السنة؟ هل سألت الدولة (التي تدعي أنها دولة الحق والقانون والديموقراطية) الشعب المغربي عن رأيه في وجود الأحزاب؟

    4
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  • Youssef
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 23:43

    وهل هؤلاء هم من نعول عليهم لتحسين مستوى عيش المواطنين
    نعلة الله عليهم الى يوم الدين.

    4
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  • Mohammed
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 23:54

    هذا هو المشكل، على من ستصوت اذن ؟ ويقولون إن الشعب او بالأحرى الشباب عازفون عن ممارسة السياسة أو التصويت في الانتخابات، صراحة نعاني ونعاني من هذه الأحزاب ، الله ياخذ الحق

    4
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  • noreddine
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 00:32

    القضية ساهلة. ماتعطيوهومش فلوس لموسم 2021/2022

    1
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  • أمازيغي باعمراني
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 00:32

    أليست لكم القبدرة لإسترجاعها ؟ إفعلوا كما تفعلون مع اللمواطن الوطني ولا ماتقدوش على الأحزاب؟

    4
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  • ميلود لوسور
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 05:31

    لما هذا النفاق في بعض الاحيان اشعر ان الدولة متواطئة مع لصوص المال العام، في هذه القضية لا ارى اي مكلشة الحل بسيط جدا وهو الانتخابات قادمة طبعا نعلم ان هناك تمويل من الدولة لهذه الحملة الانتخابية وان لم نعد مقتنعين بالاحزاب اذا يقتطع المال المسروق من الدعم وانهى الامر ولكي تجد الدولة السند الشعبي عليها ان تخبر المواطنين وبالادلة عن اسم الحزب و المبالغ التي نهبها وسترون كيف سينتفظ المواطن ضد هذه الاحزاب اعود واقول بالادلة

    1
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  • شاب من الرباط
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 07:52

    ممكن بسهولة استخلاص هاته المبالغ من المنح القادمة ..

    0
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  • احمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 07:54

    حشوما عليكوم كن كان مواطن عادي كون دخلتوه الحبس ردوا لفلوس فين هي النزاهة عند الحملة انا كنطلب من المغاربة لحرار قلت لحرار قاطعو الانتخابات قاطعو المهزلة

    0
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  • احمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 07:58

    شكون لي غادي احاسبهم والو متكذبوش على نفوسكم ماكينش لي غادي احاسبهم هما عارفين هاذ شي علاش مازالة الشفرة عاين باين كاين حساب واحد هو يوم الحساب

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  • احمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 08:06

    الي كنتو رجال المسؤولين انساحبو من الانتخابات المقبلة ولا ولفت البزولة صعيب عليكم انتما رباعة ديال الشلاهبية كل الاحزاب بدون استثناء حتى حزب مادار الطايلة ماكاين غير الشفرة اطمعنا في حزب ديال الإخوان هاذا قاليهم متعرفوش تشفرو هذا جمع حب وتبن الله امسخكم حطو دوك التركوات لي معلقين في وجاهكم

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  • عباس
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 09:32

    انها الاختلالات في القانون ؛ وجب بكل بساطة أن تقتطع من المنحة في الانتخابات المقبلة

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  • زعيتر
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 09:37

    يجب عرض أسماء هذه الاحزاب على العامة، اذا لم تستطع الدولة محاسبتهم فأعطونا الحق لفعل ذالك

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  • soma
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 14:10

    و علاش ماتقولو لينا شكون هي هذه الاحزاب باش نعرفوهم؟؟؟ علاش كاتسترو عليهم ؟؟!لازم تفضحوهم باش كلشي يعرفهم

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  • abourizk18❊❊
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 15:15

    دابا شكون لي يهود؟؟؟؟؟

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  • أسامة الخياطي
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 19:03

    السؤال الذي ينبعي طرحه بإلحاح إجتماعي قوي هو : ما فائدة هذا المجلس إذا لم تكن هناك محاسبة مباشرة بعد تقاريره.ثم هل تقوم الأحزاب بدورها الحقيقي من تأطير المواطنين.وتوعيتهم لخدمة هذا الوطن الغالي. نحمد الله على وجود ملك من هذه الطينة فلولا خيط الملكية لكان لنا شأن آخر.

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  • محمد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 19:11

    منادم ملاقي مياكل وواحد سارق ملايير وزايدها بتخراج عينين

    ولزوين ان مجلس اعلى للحسابات معندو حتى صلاحيات وباغي يرد فلوس برغيب ومزاوكا

    واش هادي دولة ولا غابة

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