أخنوش في اشتوكة أيت باها

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‫تعليقات الزوار

69
  • حمزة الروداني
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:51

    لا يمكننا أن ننكر أن بفضل الاستراتيجية التي تهجها وزارة الفلاحة في العشرة السنوات الاخيرة استطاع المغرب أن يحقق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف الصعبة التي تواجهها بلادنا من جفاف و جائحة كورونا و يضمن الامن الغذائي للبلاد

    -6
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  • هشام
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:51

    قطاع الفلاحة بالمغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على ذلك في الكثير من المحافل الوطنية و الدولية

    -6
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  • عبد العالي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:52

    السيد الوزير عزيز أخنوش أبان عن قدراته و كفاءته من خلال المستوى الذي وصلت اليه الفلاحة المغربية منذ أن تولى زمام هذا القطاع الذي أصبح نموذج ايجابي يضرب به المثل على الصعيد الدولي

    -6
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  • الصحراوي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:53

    وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع و الفلاحين

    -6
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  • سهيل
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:53

    السيد وزير الفلاحة يبذل مجهودات جبارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و موازة الطلب مع العرض فيما يخص المواد الغذائية الفلاحية من خضر و فواكه

    -6
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  • Medo
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:53

    من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب

    -6
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  • العوني
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:54

    السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش يعمل جاهدا على تطوير القطاع الذي يسهر على تسييره.

    -6
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  • Khadija
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:54

    في الوقت الذي وجدت فيه دول كبرى صعوبات حقيقية في توفير المواد الاساسية لمواطنيها استطاع المغرب ضمان الامن الغذاىي فضل مخطط المغرب الأخضر

    -5
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  • الهادي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:54

    الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.

    -5
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  • محمد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:55

    الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة في مراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات

    -5
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  • نجوى
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:55

    مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته

    -5
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  • Lamia
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:55

    Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux

    -5
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  • محمد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:55

    مساهمة اخنوش في الفلاحة المغربية لا ينكرها الا جاحد.

    -5
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  • Naima
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:55

    يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين

    -5
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  • كمال
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:55

    الحمد لله في عزة أزمة كورونا كانت الاسواق تتوفر على كلما نحتاجه من المواد الغذائية الفلاحية و هذا بفضل الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الفلاحة التي نتمنى لها كل التوفيق

    -3
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  • مريم
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:55

    بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية

    -4
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  • Mariam
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    قطاع الفلاحة فالمغرب من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع.

    -4
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  • فيصل
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    اتمنى ان يقتاد كل الوزراء باخنوش.. ولد الشعب. العمل و المعقول.

    -5
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  • سعيد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد

    -4
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  • محمد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب

    -3
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  • Souad
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل

    -4
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  • خالد خالد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    اغراس اغراس هو فلسفة اخنوش في تدبيره لقطاع حيوي.إلى الأمام

    -4
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  • Halima
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    مشكورة وزارة الفلاحة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين.

    -4
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  • الحسين
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب.

    -3
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  • سميرة
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:56

    تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي

    -4
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  • سهام
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.

    -3
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  • Khalid
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير

    -4
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  • Salma
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    تبارك الله عليكم سيدي الوزير راك دائما فالمستوى المطلوب نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.

    -4
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  • عيسى
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها

    -4
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  • احمد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي

    -4
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  • علي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن

    -4
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  • Najla
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    كلكم تفاني في العمل سيدي الوزير نحن نفتخر بالعمل الذي تقومون به.

    -4
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  • علي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.

    -4
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  • Hind
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:57

    وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية

    -4
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  • منال
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:58

    وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها

    -4
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  • حاتم
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:58

    وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه

    -4
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  • منير
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:58

    عزيز اخنوش يحاول ان يعمل على محاربة الفقر و اظهار ان الفلاحة هي الحل لمشكله عدم العمل.

    -4
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  • Fatiha
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:58

    وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر

    -4
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  • Laila
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:58

    كلكم أمل و عمل ،هاد الوزارة فعلا ما نقصراش فالعمل ديالها

    -4
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  • حمزة
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:58

    السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير

    -4
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  • غزل
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:58

    الأزمات ماهي الا اختبار للمجتمعات و البنيات و وزارة الفلاحة استطاعت حسن تدبير الأزمات لأنها واجهت ازمة كوفيد بذكاء إجتماعي و وعي كبير بالإضافة إلى حس إنساني عالي فكل مرة تسعى إلى تحسيس المغاربة أنه لا شيء يدعو للخوف و الهلع و الحمدلله المغرب بلد فلاحي و استراتيجية المغرب الأخضر التي تشرف عليها وزارة الفلاحة تعطي ثمارها حتى و نحن في اسوأ الظروف.

    -4
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  • Nadia
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:59

    القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    -4
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  • قاسم
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:59

    السيد اخنوش دائما يواكب و يتفاعل مع حاجيات الساكنة و همومها نعم الوزير

    -4
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  • حنان
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:59

    كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع

    -3
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  • Said
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:59

    وزارة الفلاحة تقوم باتباع استراتيجيات و خطط برامج ممتازة و أبانت عن حسن التدبير في الأزمات ولا ننسى أن القطاع الفلاحي منحت له العديد من الإمتيازات و هذا كله لكي نعبر من زمن الكورونا بسلام و أمان و الحمدلله كل الضروريات متوفرة في الأسواق

    -3
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  • Amine
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:59

    انا جد فخور بهاد المستوى اللي وصلات ليه الفلاحة عندنا فالمغرب فرغم هاد الأزمة هناك الكثير من الخيرات الحمد للّه.

    -3
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  • Walid
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:59

    المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض

    -3
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  • حسن
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:59

    من حقنا اليوم أن نفتخر بوزارتنا في الفلاحة نظير النتائج المحققة ميدانيا في مختلف مناطق المملكة، و كل المعارض المنظمة على مدار السنة لا يمكنها إلا أن تساهم و تعزز من نسب التعريف بمختلف المنتجات الفلاحية المدعومة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

    -3
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  • صفاء
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:59

    القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي

    -3
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  • Salim
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:00

    وزارة الفلاحة جد مشكورة كانت قريبة من المواطنين المغاربة في هاد الظرفية الحالية بفضل سياسة تواصلية ناجحة و مجهودات مبدولة من أجل توفير المؤونة و السلع الضرورية بشكل كافي

    -3
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  • Nassim
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:00

    Nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés Mr le ministre.

    -3
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  • FAtima
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:00

    السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار

    -3
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  • Dalila
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:00

    لا خوف على القطاع الفلاحي سواء في زمن كورونا و حتا في مابعد كورونا،فالفلاحة المغربية تواصل تألقها و نجاحها المعهود بكفاءة السيد الوزير عزيز أخنوش و مساهمته في تطوير هدا القطاع لا ينكرها إلا الجاحد

    -1
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  • Hamza
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:00

    Nous vous souhaitons un bon courage pour la suite. Vraiment vous êtes les meilleurs

    -1
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  • Salma
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:00

    الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.

    -1
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  • Faty
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:01

    السيد وزير الفلاحة يعمل جاهدا على تطوير القطاع الدي يسهر على تسييره و بين للمغاربة أنه قادر على إيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون و المغاربة تيقنو أنه رجل لا يكل ولا يمل من العمل الدؤوب لتحسيس المواطنين بالأمن الغذائي و توفير السلع الضرورية في هذه الظرفية الصعبة.

    -1
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  • Youssef
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:01

    هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه.

    -1
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  • Zayna
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:01

    كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية

    -1
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  • Halima
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:01

    يشهد قطاع الفلاحة بالمغرب تطورات متواصلة بفضل السيد الوزير و سياسة المخطط الأخضر كأنه يقول للجميع أن شعاره الدائم هو العمل المتواصل و التواصل الدائم مهما كانت الظروف حتى في هذه المرحلة الصعبة المتعلقة بكوفيد 19 و أكيد أن نفس الشعار سيبقى حتى بعد الكورونا

    -1
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  • Kltouma
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:01

    De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert

    -1
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  • Jalila
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:02

    ترفع القبعة للسيد الوزير عن المجهودات التي يبدلهاا دائما و أبدا و بالأخص في ظرفية فيروس كورونا و تنهج الوزارة المسؤول عليها سياسة تواصلية ممتازة و في كل مرة يتم الخروج ببلاغات و إيضاحات لإطمإنان المغاربة

    -1
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  • Chouaib
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:02

    نشكر جزيل الشكر هذه الوزارة الرائعة التي لطالما كانت وفية للمواطن المغربي و تزيد في تطوير هذا القطاع المهم.

    -1
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  • Samira
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:02

    أصبح إشعاع القطاع الفلاحي يصل إلى دول العالم قاطبة و حتى أن المواطن المغربي البسيط قادر على أن يلمس و يحس بالمجهودات المبدولة من طرف وزارة الفلاحة و من الواجب أن نعترف للوزير المسؤول عن هذه الوزارة بذلك

    -1
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  • Mahmod
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:02

    n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs

    -1
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  • سعاد
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:03

    الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر. شكراً هسبريس

    -1
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  • Wafae
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:03

    السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.

    -1
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  • عبدالله الوجدي
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:04

    خرجات شفوية.أين التطبيق؟ اتركو أمانكم لمن يريد الإشتغال فعلا.سإمنا من وجوهكم القديمة.

    -1
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  • Kamal
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:04

    الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.

    -1
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  • radia
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:04

    الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير

    -1
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