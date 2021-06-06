أخنوش: برنامج "الفرصة" يقرض أصحاب المشاريع الصغيرة دون فوائد

قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن الحزب سيطلق برنامجا يحمل اسم “الفرصة” “سيعمل على توفير قروض دون فوائد لـ250 ألف من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بقيمة 100 ألف درهم، تُسترجع على مدى 10 سنوات”.
وأضاف أخنوش، في لقاء تواصلي بطنجة همّ بالخصوص التفصيل في جزئية خلق مليون منصب شغل، أن “وعود الحزب لم تأت اعتباطا، إنما من خلال لقاءات تواصلية عملية مع أكثر من 300 ألف مواطن، وهم من حددوا الأولويات الخمس التي اشتغل عليها الحزب”.
وأقر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بأن جائحة كورونا تركت فعلا أضرارا اقتصادية، إذ “تم فقدان حوالي 600 ألف منصب شغل، فهناك شركات في حالات سيئة ويصعب عليها الإقلاع من جديد، ومن بينها شركات ستستطيع النهوض”.
أخنوش ألح بالمقابل على ضرورة الحفاظ على رؤية إيجابية، “فالمغرب قد يكون أمام فرصة تاريخية في ظل إعادة توزيع خارطة الاستثمارات بعد كورونا؛ فهناك الآن من سينقل مشاريعه ومصانعه إلى البلاد بدلا من بعض الدول الآسيوية”.
وعودة إلى مناصب الشغل التي يعتزم الحزب خلقها خلال الولاية الحكومية المقبلة، أضاف أخنوش أن هناك 400 ألف منصب شغل سيستقبلها الميدان الصناعي، “في مجال صناعة السيارات والصناعات الغذائية والنسيج، على سبيل المثال لا الحصر، مع التشجيع على علامة “صنع في المغرب” التي تستفيد من تعويض 30% من صادرات الإنتاج المحلي”.
وبخصوص قطاع الفلاحة والصيد البحري قال السياسي نفسه إن هناك إستراتيجية مهمة ستأخذ مكانها، وستستمر 10 سنوات، عندما تكون جاهزة قريبا، وذلك بعد أن تم تفعيل مخطط المغرب الأخضر واكتماله؛ “وهذه الإستراتيجية ستوفر 350 ألف منصب شغل في الميدان الفلاحي و100 ألف في مجال الصيد البحري”.
وعلى مستوى قطاع السياحة والصناعة التقليدية والتعليم والصحة، أكد عزيز أخنوش أنه سيتم خلق 400 ألف منصب شغل، مقرا بأنه “لا يمكن أن نكون دولة قوية ولدينا 8 نساء لا يشتغلن من أصل 10 نساء، وذلك راجع لأن الرواتب غير كافية في ظل المصاريف الكبيرة التي تجدها المرأة في وجهها”.
ومن أجل وضع حد لهذا الإكراه ضرب أخنوش مثالا بحل يتمثل في “توفير رخص للمربيات من أجل العمل من داخل بيوتهن، بدل تحمل مصاريف كراء أو شراء محال خاصة لذلك”.
جدير بالذكر أن لقاء مدينة طنجة يأتي ضمن سلسلة لقاءات يعقدها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل عرض برنامجه المستقبلي في عدد المناطق بعموم جهات المملكة.
Je travaille depuis 20 ans et je n’ai aucun droit : je n’ai pas le droit de tomber malade, de prendre congés et encore moins de planifier ma retraite. Quand les Indépendants se sont arrêté à Mediouna, j’y suis allé par curiosité et furieux à l’idée d’entendre des wou3oud kadiba
حزب الاحرار حزب الوحيد في الساحة السياسية الدي يشتغل على ايجاد الحلول من خلال مسار الثقة.. عقد النجاعة، 100 يوم 100 مدينة و غيرها من المبادرات تؤكد ان الحزب ملتزم مع المغاربة و تيفكر معهم فالمستقبل ديالهم
إن شاءالله تكون بادرة خير ونشوفوا هاد شي في أرض الواقع كنتمنى بلادنا تزيد القدام والله يوفقك
كل الشكر لحزب التجمع الوطني للأحرار بحيث يضع التعليم في صلب اهتماماته مقترحا تصورا استراتيجيا لتجاوز الإكراهات التي تحول دون تعميمه وتطويره وتحسين جودته
البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار ليس وليد اليوم وانما هو برنامج تم استخراجه من الواقع المعاش بعد سلسلة من اللقاءات مع المواطنين في جميع أنحاء المغرب و التي تمنثة باصدار كتاب اسمه مسار الثقة و الذي يحمل في صفحاته الخطوط العريضة لاصلاح أبراز القطاعات الاساسية في البلاد التي اذا تم اصلاحها و سيكون لها وقع ايجابي على القطاعات الثانوية
تمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
شحال من واحد عندو اجازة ديبلومات غير حاطهوم مزال مدار بهم والو ولكن من خلال هاد البرنامج غادي تنقص البطالة ولنا ثقة كاملة فهاد الحزب
حزب التجمع الوطني للاحرار من خلال برنامجه الانتخابي الذي يهدف الى اصلاح قطاع التشغيل و الصحة و التعليم قد أبان على رغبته في التغيير الحقيقي الذي يتمناه كل مواطن مغربي و نتمنى له التوفيق
الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
كل التحايا لحزب التجمع الوطني للأحرار على هدا البرنامج القيم ، لأن صراحة وضعية التعليم في المغرب لا تخفى على أحد و هذا فعلا مشكل عويص فكيف ننتظر من أستاذ وضعيته القانونية والمادية هشة أن يكون طرفا فاعلا و مؤثرا في تحسين لرفع من جودة التعليم ففاقد الشيء لا يعطيه
خبر غادي افرح كاع المغاربة العاطلين على العمل ا اول حزب اواعد الشباب احققو طموحاتهم وفقكم الله
بصفة شاب و مواطن مغربي ارفع قبعتي لحزب التجمع الوطني للاحرار و احييهم على هذا البرنامج الانتخابي و على اهتمامهم الكبير بقطاع التشغيل و الصحة و التعليم لأن هذه القطاعات هي القاعدة و الاساس للاصلاح و التغيير الذي يريده و يتمناه أي موطن مغربي و ان شاء الله سنستبشر خيرا في هذا الحزب
تحية عالية للحزب الاحرار على المجهودات لي دار مع الساكنة باش إلقاو حلول للمشاكل د البلد
حزب التجمع الوطني للأحرار قنطرة ومعبر من المغرب القديم إلى المغرب الحديث والمسعى الذي يعمل عليه اليوم هو احداث نهضة اجتماعية وكسر كل القيود في تفعيل مسار الثقة والتواصل مع المواطن من اجل برنامج صريح وشفاف في حمل القضايا والهموم سواء التشغيل او الصحة او التعليم فوق هذه القنطرة دون خلل او كلل وبكل مصداقية لأننا اليوم كشباب كنا مقاطعون كل أشكل التسيس ولكن اليوم دخلنا إلى السياسة من اجل تصحيح المسار
أفتخر و أعتز بحزب التجمع الوطني للأحرار لأنو الوحيد لي فكر فصراعات لي كيمرو منها أساتذة التعليم طيلة هاد المده
يواجه عدد كبير من الشباب صعوبة لإيجاد فرص عمل لائق دائمة. فمعدلات البطالة ترتفع باستمرار وحزب الاحرار سيكون لها الفضل في حل هذه المسألة
حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي لم يأتي من فراغ أو مجرد كلام و أنما هو ثمرة اشتغال و أبحاث و لنا كامل الثقة في هذا الحزب أنه سينجح في تحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع لأن خير دليل على ذلك هو نجاح و تطور القطاعات التي يشرف عليها وزراء و منتخبو هذا الحزب
الاحرار صار حزب قوي بكفاءاته وببرامجه التي خطط لها الرئيس عزيز اخنوش باكادير يوم 04 يونيو2021. موفقين انشاء الله
حزب التجمع الوطني للاحرار للمغاربة وبهاد القرار انا متأكدة الناس غادي إعجبهم الحال حيت اتحقو ليهم جميع مطالبهم ونحن دائما نثق في حزبكم
قطاع التعليم في المغرب يحتضر فهو الآن في العناية المركزة يصارع مابين الحياة و الموت لكن بفضل حزب التجمع الوطني للأحرار يضع ضمادة على الجرح الغائر ليوقف نزيف الأساتذة
شحال من حامل شهادات كالس بلا عمل اهاد البنامج غادي احل مشاكيلهم لكايعانيو منها
البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار سيكون برنامج ناجح و لا شك في ذلك لأننا نعرف جيدا أن حزب الاحرار يزخر بكفاءات قادرة على انجاح هذا البرنامج
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع و خاصة التعليم و الصحة و التشغيل الدي يعاني من مشاكل كثيرة في بلادنا
جزيل الشكر لكل من يدافع ويهتم على البطالة .صحيح الوضعية صعبة لكن غير مستحيلة الحل،لذلك حان الوقت لتسوية اوضاعنا كشباب عاطل وفي اقرب الاجال
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية كنت أرى أن حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي جاء ببرنامج انتخابي واقعي و له القدرة على انزال هذا البرنامج على أرض الواقع
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش
حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل وهذا ما نلاحظه في هذا البرنامج
والله لو فعلها حزب أخر لاتهم برشوة لقرب الإنتخابات.
ما الفرق بين هذا التصرف والرشوة؟ لماذا لم يقم الحزب بهذه المبادرة إلا الآن مع قرب الأنتخابات؟
هذا هو المشكل الحقيقي في المغرب: بارةنات المال والأعمال في السياسة.
التجمع الوطني للأحرار هو البديل الحقيقي بعيدا عن المزايدات، دائما نجد الاحرار هم السباقون لحل مشاكل الشعب خاصة التعليم والصحة و الشغيل لنا كامل الثقة في مثل هذا الحزب السياسيه
الكل يعرف بأن حزب التجمع الوطني للاحرار كنت له رغبة و مشروع حقيقي لاصلاح القطاعات الاساسية للبلاد بما فيها قطاع التشغيل و التعليم و الصحة منذ مدة و هذا المشروع قد ترجمه الحزب في كتاب مسار الثقة الذي اصدره في سنة 2018 قبل هذا البرنامج الانتخابي بالاضافة الى أنه قد ساهم بكتاب مسار الثقة في برنامج النموذج التنموي الجديد للمغرب
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف
حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد اشتغل على طول السنة من اجل استخلاص معضم المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع طموحات الشعب ويحمل وبرامج مهمة ومناسبة للكل مدينة. نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
البرنامج الانتخابي لحزب الاحرار لاصلاح برنامج مستوحى من الواقع و سيكون له وقع ايجابي على الموطن المغربي و سيغيير من ملامح المغرب
اقول إلى السيد اخنوش ما هي الضمانات التي يمكنك تقديمها للمغاربه كالتزام منك لما انت بصدد زعمه
الحمدلله من بعد هاد السنوات دالقهر و البطاله حزب التجمع الوطني للأحرار غيفتح لينا باب المستقبل
السلام عليكم، اول مرة في حياتي أسمع حزب “سياسي” يقترح قروض مالية!!! لذلك لا يجب الخلط بين المال و السلطة.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية هادشي من خلال قافلة 100يوم 100 مدينة لي حاول من خلالها يعرف اغلبية المشاكل لي كيعانيو منها المغاربة تبارك الله عليهم خدامين او كيحاولو ما امكن يزيدو ب البلاد القدام
Le programme vise clairement la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Voilà un parti qui a compris les priorités des marocains.
في الحقيقة سي عزيز اخنوش ليس له مثيل في هذا البلاد ،فعلا يستحق ان يكون رئيس الحكومة ولا يمكن الاستغناء عنه.
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي ليس وليد اليوم و الكل يعرف ذلك و هذا البرنامج قد دونه حزب الاحرار في كتابه مسار الثقة الذي اصدره سنة 2018 و قدمه للجنة المسؤولة على وضع مشروع النموذج التنموي الجديد مساهمة من الحزب في بناء مغرب أفضل
اكيد عزيز اخنوش عمرو كلس فمكتب دائما فثيران وفمواجهة كل الصعبات لايتهرب من المسؤولية ودائما فاقد الشيء لايعطيه حتى الراتب لايتقاضاه سنوات وهوى يخدم الوطن ويشغل البطالة عكس اشخاص كثيرون اموالهم خارج الوطن لايسثثمرون في الوطن مع ان الوطن اعطاهم الكثير
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة…و هذا البرنامج الانتخابي غادي يغير بلادنا ل تغير ايجابي انشاء الله
العديد من الشباب عاطلين عن العمل و اليوم بفضل السيد عزيز أخنوش المطالب كتحقق واحد تلو الاخر
Enfin une mesure qui protège les marchands ambulants, chauffeurs de taxis, femmes de ménages, serveurs et tous les travailleurs de l’informel laissés-pour-compte durant la crise.
لنا كامل الثقة في حزب التجمع الوطني للاحرار وبالخاص في رئيسه
السيد عزيز اخنوش يستحق كل الاحترام اول وزير يشهد له التاريخ بشعبيته وبساطته و تواضعه انه فعلا ولد الناس واغراس اغراس ،، بالتوفيق،،،
برنامج المصادقة على 36 مليار وتفريقها بين الأحزاب لتخوض بها مسرحياتها و الشعب يكتوي بنيران الازمة ينهض الأموات من قبورهم خلي عليك الاحياء والله مكاينة لا حشمة ولا حياء ف هاد القوم
لا شك ابدا انا هدا البرنامج سيكون غنييا وفعالا وهدا بعد ان وضعنا تقتنا التامة والكاملة في حزب التجمع الوطني للاحرار الدي تبت لنا وبجدارة انه الحزب الافضل والانسب
بلادنا في امس الحاجة لمثل هذه الاحزاب لي فيهم الانسانية او كتهمهم مصلحة الوطن… شكرا دمتم متألقين
هنيأ لنا بهدا البرنامج الانتخابي ، تحت شعار نعم لخلق و تعزيز فرص عمل الشباب
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار استخلص برنامجه من الواقع و من الساكنة ظل دائما قريب من المواطنين
مشروع حزب التجمع الوطني للاحرار المتعلق باصلاح قطاع التشغيل ليس وليد اليوم وانما هو مشروع تم استخراجه من الواقع بعد سلسلة من اللقاءات مع المواطنين في جميع أنحاء المغرب و التي تمنثة باصدار كتاب اسمه مسار الثقة و الذي يحمل في صفحاته الخطوط العريضة لاصلاح قطاع التشغيل و التعليم و الصحة
تبارك الله عليكم هذا هو البرنامج لي كنا نتسناوه كلشي عارف بلي المغرب كيعاني من البطالة بشكل كبير
C’est une mesure vraiment inclusive, on sent que les Indépendants ont un programme sociale et qu’ils se soucient de tous les Marocains et de l’humain en général. Des personnes qui ont perdu leur emploi durant le covid, des jeunes diplômés chômeurs ou simplement des personnes de l’informel dont la santé ne permet plus de travailler. Tous ces gens pourront enfin avoir accès aux soins et ce n’est que justice. Bravo !
حملة الانصات والقرب من المواطن كان لها واقع مهم في تكوين هدا البرنامج حيت هاد البرنامج الانتخابي جاء عبر الانصات لقضايا العديد من المغاربة لكيعانو منها وعطاو اقترحاتهم يعني البرنامج ماهو الى مجموعة من الاراء المشتركة لناس من اجل تحسين الوضعية وهاد التقنية لقام بها حزب التجمع الوطني للاحرار تلخص الكتير من العمل الجاد وبانه حزب سعى للقرب من المواطن والاستماع لهم واستخلاص هدا العمل في برنامج رائع نتمنى انشاء الله تفعيله لما له من اتار اجابية على المغاربة
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة التى جاءات ببرنامج الان غني لمعالجت مشكل حسب المدينة، اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو
كل الشكر لسيد عزيز أخنوش فبفضل استراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار الشباب كيوفر لهم فرص عمل تساعدهم في العيش الكريم و ضمان حقوق أفضل و ظروف و حماية محسنة
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث
حزب التجمع الوطني للاحرار من خلال مشروعه الانتخابي الذي يهدف الى اصلاح قطاع التشغيل و خلق فرص الشغل ، قد أبان على رغبته في التغيير الحقيقي الذي يتمناه كل مواطن مغربي و نتمنى له التوفيق
ولكن ااسيد اخنوش المساطر الادارية لازالت جد معقدة خاصة المراكز للجهوية للاستثمار.
الاحرار يحملون برنامج يخدم الشباب المغربي تستحيقون كل الاحترام و التقدير الشباب محتاج لي فكر فيهم او يوفر ليهم مناصب شغل
هادي هي سياسة كتبيعو الوهم منين كتوصلو كديرو فينا ما بغيتو
انا والله ما نتخب على شي حد
تبارك الله على اردوغان المغرب كالك قروض بدون فوائد ههه فعلا و لكن باين شكون ليكيستافد منها انا بعدا مخليت فين دفع مستفت من حتى مشروع و المشاريع ليحطيت تعطاو للناس مورايا و حدايا و كاين لي مقريش
و مالك 10 ديال النساء متلقاش منهم 8 مخدامينش واش نتا شوية بغيت هاد سي اخنوش امشي لابواب الشركات في جل الاحياء الصناعية فالمغرب فوقت دخول و خروج العمال و العاملات و يحسب هاد النسبة ليكال نتحداه حتى ألقت 70٪ د الشركات مافيهم الرجال فمرا و النسبة ليبقات فيهم 95 ٪ دالنساء
استراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار حقيقية فعالة و منتجة و نحن على ثقة بالسيد عزيز أخنوش
حزب التجمع الوطني للاحرار نعرفوه جيدا خدام مند سنين ونثق في قدراته وبرامجه
بصفة شاب و مواطن مغربي اارفع قبعتي لحزب التجمع الوطني للاحرار و احييهم على هذا البرنامج و على اهتمامهم بقطاع التشغيل و رغبتهم في خلق فرص شغل و ان شاء الله سنستبشر خيرا في هذا الحزب
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار ليس الى مجموعة من الاستخلصات والمحطات التي مرة منها حزب التجمع الوطني للاحرار طوال هده المدة واشتغل عليها من من خلال حملة الاستماع والانصات والقرب من المواطن عبر برنامج 100يوم 100مدينة الناجح بامتياز
تبارك الله عليكم كل مرة كنزيد نتبهر بهذا الحزب الشباب المغربي تقهر بالبطالة حنا محتاجين لي الخدمة
حزب الاحرار مجابش هدشي من راسو من بعد الجولات دالانصات ديالو فكل مدينة الخلاصة لقى بلي معضم الشباب لشاركو فالنقاش كلهم بدون شغل ونسبة البطالة طالعة توفير مليون منصب شغل فهدا برنامج يستحق الواحد اصوت عليه لانه بغينا نعتقو شباب البلاد وكيبان لي الاحرار هو الحل
السؤال المطروح 15 سنة وانت وزير و بعده رئيس حزب وكذلك رئيس الحكومة الفعلي ووزير المالية ينتمي إلى حزبك لماذا لاتقوم بهذه العملية منذ مدة ولكن مكاين باس الطماع يقضي عليه الكذاب
إن شاء الله حزب التجمع الوطني للأحرار غيكون فال خير علينا كشباب
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار المعتلقة قطاع التشغيل و خلق مليون منصب شغل لم يأتي من فراغ أو مجرد كلام و أنما هو ثمرة اشتغال و أبحاث و لنا كامل الثقة في هذا الحزب لأن خير دليل على ذلك هو نجاح و تطور القطاعات التي يشرف عليها وزراء و منتخبو هذا الحزب
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كافح واشتغل بجد والمتتبع لتحركاتهم مند بالداية وهو من سيلاحض مدى تفاعلهم مع قضايا الوطن وكدا عملهم المستمر وانا متيقنة علم اليقين انا هدا البرنامج الانتخابي سيكون ناجحا لما استخلصه من المحطات التي مرة منها وليس حبر على ورق كما اعتدنا في الاحزاب الاخرى
البطالة من اهم المشاكل التي يواجهها المغرب حيث تعرف ارتفاعا مستمرا كنتمناو هذا البرنامج يتطبق على ارض الواقع
هاكا كتكون الخدمة الواقع هو هذا حزب الاحرار سمع لجميع الفئات وعرف بلي المغرب غارق فالبطالة وهاد الحزب هو المنقد للشباب فهاد الضريفة لكدوز منها البلاد
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
مشروع حزب التجمع الوطني للاحرار المتعلق باصلاح قطاع التشغيل و تسوية وضعية الشغيلة و خلق مليون منصب شغل سيكون مشروع ناجح و لا شك في ذلك لأننا نعرف جيدا أن حزب الاحرار يزخر بكفاءات قادرة على انجاح هذا المشروع
العديد من الشباب لي عندهم شهادات جامعية او ديبلومات او كالسين لا خدمة لا ردمة بلادنا بالفعل في امس الحاجة لهذا البرنامج
مني قريت الخبر متيقتش ولكن مني دخلت للصفحة دحزب الاحرار لقيت بلي فعلا خبر صحيح وهادو هوما البرامج الانتخابية لمحتاجين محتاجيشن ليشيد بيدين الشباب ويوفر ليهم مناصب شغل
حزب الاحرار هو البديل لمغرب افضل انشاء الله كنتماو منو منهم كل الخير
Melli jaw l7ahrar lmdinti (Ouezane), j’ai appris avec effroie que 68% des Marocains âgés de plus de 65 ans ne bénéficient pas de système de retraite ! Ça m’a touché d’entendre des voisins plus âgés exprimer leurs difficultés car ils ne le font jamais par pudeur et se contentent du peu qu’ils ont… Je suis ému de voir cette mesure proposée et j’espère la voir se concrétiser car elle découle vraiment de nos doléances. C’est la première fois de ma vie que je me sens écouté et considéré par un parti politique.
حبدا لو أطلقت هاته العملية لتمويل الشباب بدون فوائد، بعد إنتهاء الإنتخابات وليس مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
والآن سوف نقرأ تعليقات الجيش الإلكتروني لحزب الأحرار بنفس التعبير، وسوق تقرؤون التعليقات الممجدة لهذا الحزب، وسوف تلاحظون.
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية كنت أرى أن حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي أبان على رغبته الكبيرة في اصلاح قطاع التشغيل و بهذا البرنامج تأكدت لي هذه الرؤية و أتمنى له كل التوفيق
كل الاحترام والتقدير لحزب الاحرار على البرنامج واتمنى جاهدا ان ينال ثقة المغاربة وانا كشابة غادي نكون اول وحدة كندعمو لانه هو الحل
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
رغم اني مقاطع للانتخابات ولن اشارك بها لكن في راي الشخصي اخنوش هو رجل المرحلة المقبلة اما حزب الاخوان فهذه اخر حكومة تتشكل في عهدهم لم يقدموا شيئا المواطن البسيط غير الضرائب والاقتطاعات ورفع الدعم عن المواد الاساسية
الكل يعرف بأن حزب التجمع الوطني للاحرار كنت له رغبة و مشروع حقيقي لاصلاح التشغيل و فرص شغل
منذ مدة و هذا المشروع قد ترجمه الحزب في كتاب مسار الثقة الذي اصدره في سنة 2018 و ساهم به في برنامج النموذج التنموي الجديد للمغرب
كنشوف هاد البرنامج هو الانسب لحل العديد من المشاكل الاجتماعية باللاخص في مايخص توفير فرص الشغل لبلادنا محتاج ليها للحد من عدة مشاكل اجتماعية والنمو كدالك بالاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنموية بشكل افضل واسرع
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
الاحرار دائما ينشدون الكرامة وضمان مستقبل الاجيال القادمة عن طريق توفير فرص الشغل وهدشي ذكروه قبل الاحرار في مسار الثقة كلي ثقة في حزب الاحرار
برنامج الاحرار ، برنامج كامل و متكااامل معندنا منقولو صراحة فكرو فكاع المشاكل و لقاو لينا حلول واقعية
برنامج حزب الاحرار لاصلاح قطاع التشغيل برنامج مستوحى من الواقع و سيكون له وقع ايجابي على الشباب و سيغيير من ملامح المغرب
برنامج ف المستوى هدا ما اعتدنا عليه في حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادته الفاضلة العمل والاتقان النهوض بالوضعية الاجتماعية وكدا خلق فرص الشغل هدشي لمحتاجين حنا كشباب نتمنى لكم التوفيق والمزيد من العطاء
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
بادرة حسنة وتستحق التقدير. لكن يُخشى ان تكون موجهة فقط لانصار الحزب..
مشروع حزب التجمع الوطني للاحرار المتعلق بالتشغيل ليس وليد اليوم و الكل يعرف ذلك و هذا المشروع دونه حزب الاحرار في كتابه مسار الثقة الذي اصدره سنة 2018 و قدمه لجنة المسؤولة على وضع مشروع النموذج التنموي الجديد
نحن كشباب محتاجين لهاد البراميج التشغيل لمن خلالها غادي توفر فرص الشغل وتنقص البطالة لكتأدي لعديد من المشاكل الاجتماعية غدي تنقص الجريمة والسرقة برنامج واحد اقدر اخدم سلسلة من المشاكل لكنعانو منها
برنامج 100 يوم 100 مدينة اعطا ثماره على ارض الواقع ، حيث انه عرف قيادات الحزب على المشاكل التي يعاني منها الشعب و خلاهوم يديرو برنامج ليجمع فيه كاع هذه المشاكل في وجانا بحلول ليغتفك هذه المشاكل
على اساس 10 مليون سنتيم يمكن ان تخلق مشروعا ينتشلك من البطالة… على من تضحك ياملياردير؟؟ اذا كان كل ما لديك لايملأ جوفك فكيف بسنتيمات ان تفتح بيتا؟؟؟
انقص هي ثمن ليصانص والمازوط في سطاسيون ديالك والناس هتصوت على حزبك
مشروع حزب الاحرار لاصلاح التشغيل سيكون له وقع ايجابي على المجتمع المغربي لأنه يحمل كل ما يجب على الدولة القيم بها من أجل ارجع الاعتبار لهذا القطاع و محاربة البطالة في صفوف الشباب
حزب التجمع الوطني للاحرار خدام على قضايا الوطن ومهتم بمشاكله مند البداية خلق فرص الشغل ودعم الاسر وكدا الناس لفسن التقاعد هادشي لبغنا حنا هدا هو البرنامج لغادي اخدمنا
قد الفم قد الذراع حزب التجمع الوطني للاحرار ليس حزب شعارات فقط بل هو حزب العمل و المعقول و هادشي لي ثم اثباته من خلال هذا البرنامج الغني بحلول لمشاكل عديدة يعاني منها الشعب غي صمت
النزول الى الميدان و القرب من المواطن و الاهتمام بمشاكله هو ما عدناه من قيادات التجمع الوطني للاحرار ، هادشي ماشي جديد علينا الحزب جا بحلول لكل مشكل من هذه المشاكل و فكر فكاع فئات المجتمع فتحية ليكوم و شكرا لانكم اعدتم لنا الثقة في الاحزاب السياسية
المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار ، ليدار المغرب كامل و مشا لمدن معمر شي حد وصلهوم باش يعرف مناش كيعانيو الناس و سمع صوتهوم للمغرب و جاهوم ببرنامج ليلقا فيه حلول لكاع المشاكل ليعندهوم
من هادشي كامل حيدو لينا غير هد ساعة زايدة شعب المغربي كامل ضامن معاكم حبكم
صراحة البرنامج ليجا بيه حزب التجمع الوطني للاحرار برنامج قوي ، اغلبية الشباب فبلادنا مشومرين خاصهوم فين يخدمو و باش توفر مليون منصب شغل فيجب ان ترفع لكم القبعة
غير وعود انتخابية ، ياك كنتم ومازلتم من أعضاء الحكومة ،، والحزب ديالكم هو اللي يسير كل الوزارات الاقتصادية و المالية ، عاد طاح عليكم الوحي و الأفكار ، باركا من ……. راه قهرتونا
هادشي ليبغينا برنامج قوي واقعي ليغيصلح لينا المشاكل الحقيقة لي كيعاني منها الشعب و البطالة من اكبر هذه المشاكل ليكيعانيو منها الشباب ديالنا ، مشكورين
انا درت شركة وندمت ندم حياتي، اذا كنت تملك محاسب حرامي وتثق فيه وتخلصو مزيان دير شركة ولكن من غير هادشي سير تكمش افضل ما تبقى تخدم على الضرائب ما تبقى من حياتك. وقد تدخل الحبس في اخرها. حتى لو اخذت قروض بدون فوائد او بدونها.
شحال من واحد عندو شهادات و ديبلومات و ملقاش فاش يخدم ، فئة كبيرة د الشباب غيلقاو فاش يخدمو و باش يعاونو عائلاتهوم اذا تم تطبيق هذا البرنامج على ارض الواقع
باش تشوف شي حزب ليبصح كيعطي الحلول اللازمة و حلول ليتحطها على الجرح يبرا ، هادشي كيرد فينا النفس و كيخلينا نتيقو بلي كاينة احزاب باغا تخدم بالصح و كتفكر في مصلحة الشعب
هذا برنامج يبشر بالخير. نسأل الله فضله وبركته. آمين.
هادشي كيحفزنا كشباب و رجع لينا الثقة ليكنا فقدناها فالاحزاب برنامج متكامل ، شكرا لكم حيت فكرتو فحلول للمشاكل ااتي تعاني منها فئة كبيرة د الشباب ليخاصو فاش يخدم نتمناو يتطبق على ارض الواقع و نشوفو ريوسنا و خوتنا خدامين
را كالوها قبل منك ومشينا صاوبنا لاكارط مقاول اعطونا باش انديرو مشروع وهما يسدمنا البنكة كاليك السيسين غي كخربقو بغيتي كريدي ارا الضمانة وكون عنك حساب فلبنك مروج وتكري محال تلت شهور والفلوس متشدهمش بيديك الشركة اتجهز ليك ونخلصها ونحسبو عليك الشروط كتر من الفلوس هدشي الي غيديرو ليك وسير عاود اراسك
السيد أخنوش حتى ان لم يلتزم بوعوده لن يكون اكثر سوءا من تجار الدين المنافقين الذين دمروا المغرب
فعلا انا افتخر بهاد المستوى اللي وصلات ليه حزب التجمع الوطني للأحرار
فعلا ملي غادي يطلع حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة غادي تزيان الوقت و بالأخص بهاد البرنامج الانتخابي الرائع.
بالله عليكم أين كنتم في خمس سنوات فائتة. كفى كفى كفى من الوعود الكاذبه راه الشعب المغربي فاق و عاق ومن اراد أن ينتخب ذلك أمره. المهم لا يلوم من سينام خمس سنوات أخرى بسبب أن البلاد عليها ديون أو أن الجائحة تسببت في عجز ميزانية الفقراء والارامل والمعوزين فقط
اخنوش و لله الحمد معروف بالخير ديالو و الحمد لله أنه عندنا ناس أكِّفاء اللي إقدرو ابدلو الوضع أو كيحطو النقط على الحروف باش الوضع يكون ميسر
التشغيل موضوع حساس فعلا يجب التطرق له و نحن نثق بهذا الحزب.
يا ليت كل الأحزاب متل التجمع الواطني الأحرار العمل والمعقول
باش يخرج لينا جيل قاري و محترم لازم علينا نتهلاو فالاستاذ اللي غادي يطلع هاد الجيل. مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار.
اليوم بفضل سيد عزيز اخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار شحال من حاجة غادي تغير فهاد البلاد السعيدة
منذ سنة 83 من القرن الماضي كنا نسمع العروض الانتخابية من هنا وهناك دون فايدة ثذكر ايها السادت الأفاضل أين كنتم في المدة الخيرة التي شاركتم في تدبير الشأن العام ولم تحققوا شيء يذكر من هذه البرامج الفضفاضة .لكن المسؤولية تقع على أم الوزارات التي لم تقم بالواجب الأخلاقي والإنساني بمحاسبة جميع المسؤولين على البرامج الانتخابية أن لم تنفد على الوجه الأكمل كما وضعها الحزب كيف ماكان .المطلوب إلزام جميع الأحزاب بالتعهد على أن يقوم بتنفيذ البرنامج الانتخابي في حالة فوزه ….؟
هذا البرنامج الانتخابي غني بالمقاييس اللي فعلا المواطن المغربي محتاج ليها ان شاء الله بغينا نشوفوكم معانا فمنصب القرار.
هاذ برنامج ليدار حزب التجمع الوطني للأحرار فرحة حيت انا واحد من شباب كنعانيو بزااف من تشغيل ناقص تحنا بغينا نوصلو او نعاونو عائلتنا او شحال من حاجة شوية من بزاف او صافي
نحن نثق انكم غادي تحاربو مشكل البطالة و تزدهر البلاد بصعودكم لمجلس القرار ،التشغيل ثم التشغيل.
وماداعن أساتدة التعاقد الحزب الذي يتبنى قضيتهم هو الرابح حزب الإستقلال يلمح لذالك
فعلا برنامجكم غني بالمقاييس و الضروريات اللي الحكومة خاص تطرق ليها، حنا معاكم يا أحرار و نثق بكم.
أنا شخصيا أدعم السيد أخنوش ولكن كيبالي من خلال التعليقات أن فئة عريضة من الطبقة. المثقفة معارضين على حزب الحمامة… شوفوا حل أفضل من الكلام عكس التيار. ماتخدمو ما تخليو لي إخدم كون والدليل هو التعليم لوكان كانو المعلمين والأساتذة في المستوى كو امشينا بعيد فالتعليم . واحد شبعان وبرزقو باغي إخدم لبلاد…. ندعموه. ونتمناولو التوفيق والنجاح
هادي هي الهضرة الصحيحة و الا فلا ،دائما الأحرار كيتحفونا بأفكار واعدة و كيطبقوها ،كنتمناو ليكم التوفيق فالحكومة الجاية ان شاء الله باش نحطو الافكار الجديدة ف أرض الواقع.
وعود انتخابية كسابقاتها تحاول جاهدة قطع الطريق أمام عزوف انتخابي كاسح محتمل في الانتخابات المقبلة، يضع البلادَ من خلاله أمام موقف جد محرج تفقد فيه مبرر وجودها واستمرارها وتتحول بدلا من ذلك إلى كائن صوري لا يُسمن ولا يُغْني من جوع.
نحن متشوقون لهذا البرنامج الانتخابي الجديد اللي غادي يدير قفزة نوعية و تعاود هيكلة المنظومات الحساسة بالتوفيق
التجمع الوطني للأحرار قام ببناء برنامجه الانتخابي وفق مقاربة تشاركية قل نظيرها على المستوى الوطني، و قدم خلاصات مشاورته الموسعة مع مختلف شرائح المجتمع
البرنامج الانتخابي اللي حط حزب التجمع الوطني للأحرار غني و متين ،و نقدرو نقولو غادي يحدث تغيير نوعي إيجابي.،و حنا كنتيقو فهاد الحزب اللي دائما كان عند حسن الظن ديالنا.
الأحرار هما اللي كانين فالساحة و بهاد الافكار الجديدة في البرنامج الانتخابي المواطنين غادي اقتنعوا تماما ان لا بديل عن للأحرار
وعود معقولة و في محلها ،النظام في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية نأمل أن تكون حياة جديدة بعد هذه الجائحة المدمرة.
ما يعجبوني في هد الرجل استتمر أمواله داخل البلاد ويوفر بدالك مناصب شغل العديد من المواطنين يستحق التشجيع لسي متل الدين يستتمرون خارج البلاد
ملي تنقولو الصحة و التعليم و التشغيل تنقولو مسار الثقة.. تنقولو مستقبل المغرب
انا اكيد ان الأحرار هما الحل و هما اللي غادي انافسو بقوة في استحقاقات 2021
التجمع الوطني للأحرار قدم مشاريع اللي هي واقعية و حقيقية و مبنية على معطيات ملموسة
100 يوم و 100 مدينة بين على ان المغرب تيختلف من منطقة لمنطقة في الحاجيات و الاولويات ديالو داكشي علاش الاحرار ادير لكل منطقة برنامج محلي خاص بيها.
انا باش تيعجبوني الناس ديال التجمع انهم تيتحدثو بالأرقام و تيقدمو الوسائل الممكنة باش اتحققوا
سوف أقاطع الإنتخابات هي الحل الأولي لمهزلة الأحزاب مغربية لكن ادا إقتضى الحال سوف أصوت على اخنوش.
أخنوش كيبانو ليه لمغاربة واكلين التبن للأسف ، رجل كلما قدم عرضا أبان عن موقف لا يستحق أي احترام وتقدير ، المغاربة يعلمون أن الأحرار هم من يمسكون بزمام وزارة المالية التي تؤشر على الميزانية وبالتالي العروض التي يقدمها هي عروض انتخابية محضة وليست من أجل المواطنين ، بمعنى الرجل وهو رجل بزنس ، يسقط سلوك التسويق على الحملة الانتخابية ويتعامل معنا كما لو كنا مجرد زبناء عليه اقناعهم ببضاعته ، السي اخنوش مغاربة كثيرون يعلمون ما هو حزبكم ، ويعرفون التفاصيل المفصلة عن بروفايلات تتصدر اليوم شاشة التجمع الوطني للاحرار ، في المحصلة الفئة التي سحقها حزب العدالة والتنمية يراهن عليها حزب التجمع الوطني للاحرار ، وكلا الحزبين وجهان لعملة واحدة
عهههههههه
من هم هؤلاء 250الف المحظوظين الذين ستعطي لهم هته القروض
لماذا يقصى الاغلبية الساحقة من حملة المشاريع من قرض مجاني
اللسان ما فيه عظم كما يقول المثل، وعود وعود وعود، متى وفيتم بوعودكم كي نثق في احد منكم، كما يقول المثل الانجليزي، اذا خدعتني مرة فاللوم عليك و ان خدعتني مرتين فاللوم علي. انا شخصيا لن اشارك في هذه المهزلة و اعطيها شرعية، افعلوا ما شئتم بالوطن فنحن لا نستفيد منه شيء
المغاربة سئموا الوعود شخصيا لا اثق في السياسيين سواء داخل او خارج المغرب ماذا لو ان اي مرشح يكتب تعهدا بخط يده على ان يستقيل ان هو فشل في تحقيق ماوعد به وعلى ان يتابع قانونيا ان هو أضر بالمال العام اذاك سأكون في الصفوف الاولى مع المصوتين
إن غدا لناضره قريب.. إنتهى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صراحة الكل تضرر من جائحة كورونا إلا شركة أفريقيا حققت أرباحاً خيالية وطبعا على ضهر المواطن
والله واخا ما عرفت شنو تواعدو بيه لا تيقتكم ولحزبكم المقرقر واسع النظر
راه الادارة مبغاتش تدوز المشارع بلا قروض راه كاينين عراقل في الادارات من رشوة راه لمعطيتش راه الادارة متسلمش ليك اي ورقة راه مازالت الادارة لم تبصط لاصحاب المشارع عليك بتحسين الادارة وجميع الاوراق تكون رقمية مثال انا طلبت بمشرع محطة لكازول وهذه مدة 8 اشهر والادارة تلعب عني وكل الاوراقي قانونية ولكن ارادوا الرشوة ولكن انا لم اعطي سنتم اردت ان اشغل 12 عامل ولكن لم اشتكي وهدا المشروع في مدينة بني ملال
ياللعجب معظم الاحزاب الآن قبل الانتخابات البرلمانية والجماعية تقدم لنا برامج انتخابية خيالية وكأننا سنصبح مثل السويد أو النرويج أو الامارات أو قطر ولكن السؤال الذي يحيرني هو من أين سيأتون بهذه الاموال الطاءلة هل من الزكاة التي سيفرضونها على الشعب يعني ضرائب بطرق ملتوية أم من موارد اخرى لا نعلمها أم من كنز مدفون سيخرجونه ولماذا لم يأتون بهذه البرامج من قبل في الحكومات السابقة والحالية أم هذه اكاذيب اخرى ليدوخوا الشعب وعندما يفوزون يندثرون ويختبؤون حتى انتخابات أخرى .من يريد أن يصادق الشعب ويحقيق مصالحه عليه أن يقدم الطرق الواقعية لاسترجاع الاموال المسلوبة والمسروقة من المختلسين والفاسدين وإخراج قانون تجريم الاغتناء الغير المشروع الذي يحاربونه منذ نشاته في عهد الرميذ وكذلك الحجر على جميع العقارات والضيعات والاراضي واسترجاعها إلى الدولة وكذلك الاموال التي هربوها الى الابناك الخارجية والمقدرة بملايير الدولارات وابتداءا من انفسهم هذا هو المعقول ماعذا هذا فهو كذب وضحك على الذقون .
حتى لو نجح أي حزب من هده أحزاب فاشلة نطلب من ملك أن يختار الرءيس حكومة محايد. لم تبقى ولو درة واحد من ثقة
هؤلاء يعتقدون أن المغاربة ء،منذ سنين و انت تتربع على كراسي الوزارات لماذا لم تقم بتنزيل هذا المقترح،
حزب مند انشائه وهو يشارك في كل الحكومات ،و هو مسؤول عما وصلته الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد من تازم و اختلالات و الان يريد ان يستقطب بعض الأصوات.
هذا الحزب يدافع عن الاثرياء و اصحاب المقاولات الكبيرة و هموم الشعب اخر شيء يفكر فيه.
احنوش ليس جديدا على السياسة و قبل ان نصدق وعوده لابد ان ننظر الى ماضيه: منذ 2014 و هو مسؤول على الفلاحة و المياه و الغابات. النخيل و الصبار اهم منتجات الفقراء باتو مهددين بالانقراض و المغرب الاخضر استفاد منه الكثير من الاغنياء على حساب الفقراء.
ككل المغاربة احب ان ارى شخصا يقود البلد الى الامام و لكني لا ارى اي احد على الساحة في الوقت الحالي.
العدالة و الاحرار اخذوا فرصتهم.
قبل ايام لصدرت الحكومة قرارا بصرف ملايير السنتيمات للاحزاب و اليوم يعد الاحرار بقرضها بدون فائدة للشباب. و هي اصلا كانت اموال المواطنين.
من يرى اخنوش على انه المهدي المنتظر فهذا حقه في رأيه اما الانسان العادي فلا ينتظر الا التغيير و تسييرا نزيها للدولة.
و في الاخير، سوف تسمعون هذه الايام الكثير من الوعود من الاحزاب و خصوصا من الاحرار و العدالة لانهم خائفون من المسائلة عما فعلوه كل هاته السنوات.
المشاريع التي تستلزم 10سنوات يضعها وينفذها الاخ. نوش في 10دقائق..يقول المثل:اذا جات باللسان نحرث وجدة وتلمسان ، لماذا ضيعت كل هذا الوقت وهذه السنين وانت وزير وانت رئيس للتجمع ولم تطرح للتنفيذ كل هذه الافمار النيرة تبارك الله….الجواب هو الهدرة ما تشري خضرة..
كلشي بسوف سوف شي حاجة قبل من الانتخابات خاصتا انك عندك الصلاحية وممكن تهدم لبلاد من منصبك الحالي ولا ضروري حتى نسوطو ونتقولبو تاني
حان وقت صرف أموال الشعب لشعب بادرة في غير وقتها بالزمان والمكان أن ذل على شئ فهو يدل على ما في نفس يعقوب. هدا يشير على أنها وقت إخراج ما قد كان مرصود ومدخر لبظع سنين بالظروف زمانا ومكاننا ومكانة لتمكين.
ياك هو مشارك في الحكومة هد 10 سنين، سعر المحروقات في الجائحة نزل اكثر من 75٪ رغم هذا الانخفاض . الأثمان في السوق المغربية للمحروقات بقية مرتفعة، هذا يفسر الاتي
الوعود قبل الفوز كلهم سواسية، برامج البجيدي عرفة الريع والمساواة. ووووووووو
ولاكن الواقع هو ضرب القدرة الشرائية للمواطن بحدف صندوق المقاصة واازيادات ووووو
vive le Maroc. Nous sommes là pou vous…
dynamique, automatique et fonctionnelle
Il est anormal q’une éducateur travail a domicile il doit et dans un lieu public quand même
Ce sont des enfants qui ont des droit et une grande responsabilité et sous tutelle des inspecteur de l’education
خاصني غير فلوس كونطرا لشي دولة ديال اوروبا و تتهناو من صداعي طبت فهاد لبلاد لا خدمة لا ردمة تدير طابلة يديها ليك القايد تبيع الكارو يبغيو يردوك بركاك يالله وريونا شي خدمة راسمالها كروصة وطابلة و ستين الف و المستوى الدوگ يتيم الابوين و مطلق بدون ابناء اش غنبقا ندير هنا
بغيت نعرف واش هادشي ترويج الانتخابات المقبلة ..علاش بضبط في هذا الوقت الحساس وانتخابات قرباات…تقتي فيكم إنتهت ..بقينا على الوعود الكاذبة حتى وصلت سن تقاعد….لك الله ياوطني…
هناك تواجد كتيف للمعلقين المزيفين في جميع الاخبار المتعلقة بالاحرار و اخنوش، و هذا يدل بوضوح على الطريقة التي يريد بها هذا الحزب غسل أدمغة المغاربة، و يدا كذلك على عدم استقلالية هسبرس التي تتفانا في البروباغاندا لصالح اخنوش خاصة و لحزبه عامة، للمعلومة انا مكانصوتش .
بادرة جميلة ،على الأقل أخنوش لديه ما يقدم للمغاربة بما يملكه من قدرات مالية و استثمارية ويبقى خيارا أفضل من صحاب اللحية الذين لا يملكون سوى وعودهم اللي لا تساوي بصلة و كلا مهم على الديموقراطية اللتي لا يفهمون أصلا معناها ،أهم شيء في هذه المرحلة هو التخلص من المنافقين في هذا الوطن ،أصحاب المبادىء المزيفة و الحصيلة الصفرية .
لايقضي على الطامع إلا كذاب الوجه الحقيقي هو احتكار الموادالبترولية من بنزين وكازوال وفرض تسعيرة ناقص زاءد سنتيمات قليلة للتمويه التاجر لا يقبل إلا لغة الربح لاحرج في المبالغة والاحتكار ذالك همه الوحيد أنا ومن بعدي الطوفان فلسنا بحاجة للإكتواء مرة أخرى بهذا النمط من ذوي العهود المعسولة…!
سلام عليكم بغيناكم تحيد فوائد علي سكن أي ريبا الا كنتم صدقين مع الشعب وخا مبقاش تيقة في كل الاحزاب الله يهديكم علي نفسكم وعلي الشعب
صراحة ، لدي تساؤلات من قبيل هل بدأت الحملة الانتخابية قبل الموعد المحدد او اقتصرت فقط على الحزب الوحيد .
انت عضو بارز في كل الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ اكثر من 20 سنة وتسير معظم الوزارات الهامة فلماذا لم تقدم هذه الحلول والاقتراحات من داخل الحكومة الحالية او السابقة حتى ييستفيد المواطن من عبقريتكم الفذة ، ألستم جسما واحدا والهدف واحد ….
ما هو معروف انكم لن تشكلوا الحكومة لوحدكم حتى لو فزتم بالمرتبة الاولى فالانتخابات ، اذن هل برنامجكم هو الذي يسري على جميع مكونات الاغلبية وووووو
ومزال العاطي يعطي
عطيوه فرصة كلشي جرب بعدا هو شبعان غادي يخدم ع على السمعة ماشي بحال شي جيعانين شحال خاصهم باش يشبعو عاد يلتفتو للمواطنين .من جهة اخرى فهو نافد ومتحكم في الاقتصاد والسياسة ولن يدع اي حزب اخر ينجح في اي برنامج سياسي كونو براغماتيين وصوتو عليه ع نعرفوع حتى هو على حقيقتو. إلا مربحنا ماغادي نخسرو والو لأننا اصلا خاسرين.
شكون عاقل على 30 الف منصب شغل الي جاب عباس الفاسي فقضية النجاة الوهمية. ما اشبه اليوم بالامس .الفرق هو تخراج العينين و الصنطيحة. ههههه 10 مليون قالك و 250 الف مستفيد. وا تيقو بيه تيقو بيه .
لإرجاع الأطفال القاصرين يجب أولا إنشاء وزارة تهتم بالشباب وطموح الشباب الدين يعيشون في المغرب وزارة تتوفر على ميزانية ضخمة ومن إختصاصين ومربيين نفسيين أكفاء همهم الوحيد هو الأطفال وتربيتهم تربية صالحة كل هذا لأنه ليس من المعقول أن نطلب من أطفال بريئة الرجوع إلى بلد أطفاله يتسكعون (déjà) في الشوراع فقراء لا يهتم بهم أحد فهذا يخيفهم ويفزعهم ولأنه في الواقع الآباء كذالك يشجعون أبنائهم على الهجرة إلى الخارج كل ما كان في سن مبكر فهو أحسن.
سلام
و ماذا عن القاصرين في اوربا تنفيذا للتعليمات الملكية ما رأي السيد اخنوش في ذلك هم منا ما درجتهم في الانتخابات
الواقع ان مثل هذا الكلام لا يمكن ان يقال ما لم تكن هنالك نية لتنفيذ محتواه وانزاله على ارض الواقع خاصة وأنه يصدر عن شخص له علاقة بمراكز التدبير.ومن غير المعقول أن يرتفع سقف العرض الى هذا المستوى من دون وجود نية للتنفيذ .فهنالك فرق بين شعارات متأتية من أحزاب واردة من خارج المركز واخرى من داخله.فهذه الأخيرة قابلة للتطبيق لانها ولا شك هي نفسها التي كانت ستنفذ .ولذلك فقد حانت الفرصة من التحرر من الشعارات الكاذبة والصادرة عن المنافقين وتجربة شعارات وبرامج هذا الحزب لعلها تطبق.
لقد حان وقت الاكاذيب.راه المواطن عاق واعرف بلي راه كيحامو كتامو
Le parti al-ahrar a pris déjà confiance avant les élections. Par contre il faut pas jouer avec l’avenir du pays. La place de ce parti est limitée chez les marocains
Au lieu de faire ça. Pourquoi l’essence est cher ? Pourquoi le pouvoir et l’économie ? Merci
سبحان الله عند اقتراب الانتخابات تبدأ هاته الكائنات في بيع الوهم للناخبين قصد استمالتهم ، أتساءل لماذا لم تطرحوا مثل هاته البرامج والمبادرات في بداية الولاية الحكومية أم تريدون استعمالها كرشوة انتخابية أم هي مجرد كلام للاستهلاك ؟!
واخا اكون لكون منصوت لليكم للغيركم
اخذناها قبل هذا وندمنا اشد الندم.والله ثم والله انها فعلا قروض بدون فائدة .
الشعب لا يرد القرض البنكي الشعب يريد محاربة البطالة والفساد و الثروات المغرب ان توزع على الشعب بدل أن تسرق و تودع في البنوك الخارجية.
ين هي تروات الفوسفاط و الأسماك يا سيد اخنوش أين كنت قبل الانتخابات يا السيد اخنوش لا تلعب على مشاعر الشعب.
الله يحفظ المغرب من الكذابين والمنافقين يا راب لك الله يا المغرب الحبيب.
السؤال المطروح الآن، الم يكن السيد أخنوش من المسيرين والمدبرين لأحوال العباد. ام أن قد حال وقت الانتخابات ليخرج علينا بهذه الفقاعات الانتخابية؟
الآن أصبح اخنوش رئيس الدولة ديون بدون فوائد زايد التشغيل في البحر والأرض والسماء ما شاء الله عليه dommage فيمن كان من قبل حتى يستفيد منه المغاربة (اللي بقا في عمرو شهرين مات) ايها المغاربة قوموا من سباتكم العميق اتركوا الكذابين….
عبارة عن أوهام والأيام أمامنا. شتان بين الوعود والواقع عندما يكون لديك نظام انتخابي يساعد عن البلقنة فلا تنتظر من أي حزب أن يفي بوعده ولو كان صادقا ناهيك على هذا الحزب الذي يعلم الكثير طريقة ولادته ومن أجل ماذا وجد ومن لم يعلم يسأل السيد أحمد عصمان مؤسس الحزب.
الفلوس بانت. قربات الإنتخابات و عليها اصبح الشعب له قيمة و ظهرت أمواله.
ان حبل الكذب قصير … ما قاله السيد اخنوش ليس جديد و قد سمعوا مثله قبل كل الاتتخابات السابقة …
على كل حال تحية للذباب الالكتروني لحزب الاحرار على تمجيدهم لحزبهم الذي كان مشاركا في جميع الحكومات السابقة و لم نرى منه اي تنزيل لهذه الوعود ….
حملة انتخابية روتينية …كذب و وعود …سوف لا يتحقق منها و لو 5 % من البرنامج لو كان عندهم برنامج اصلا …الا من توظيفات للأقارب و الاحباب و الاصحاب و قضاء مصالح كبار اطر الحزب و زيادة في الغنى لمن هو غني و إغناء من كان لازال لم يغتني .
إلى الانتخابات المقبلة إن شاء الله .
يحسن عوان الفعل المضارع المسكين المسبوق بحرف السين…سنفعل سنخلق سس
حزب الأشرار كان شاد :
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي..
ودبا خارج كيقول أنه سيوفر مليون منصب شغل في الحكومة المقبلة !
وآش كنتي كتدير وانت شاد جميع الوزارات لي كتخلق فرص الشغل ؟!!!
واش هذا ماشي الطنز ؟!
أخنوش يطمح الفرصة الأخيرة و الفوز ب ٤سنوات أخرى لإتمام ما تبقى من مشاريعه و حاشيته وزمرته بعدما استحوذ على مرافق حيوية في حياة المغاربة بدءا من المحروقات و السيطرة على الطرق السريعة و حيازة اجود الأراضي الزراعية وضيعات بمئات الهكتارات في إطار ما سماه ب”مغربه التخضر” و انتقل إلى البحر من خلال ” مغريه الازرق” حيث استحوذ على مزارع في البحر “المحار” و سفن الصيد في أعالي البحار والرخص واحتكار السوق الداخلية للأسماك…
ويهدف إلى أن يختم مشواره السياسي ب فترة انتخابية تمكنه من الانقضاض على ما تبقى …وعندها يعود قافلا إلى وطنه كندا…المغرب البقرة الحلوب مزرعة الانتهازيين و استغباء الشعب ببرامج ووعود عسلية…
1700مليار درهم وهبها…خير دليل
36مليار غتمشي فانتخابات فالخاوي والناس ملقاوش ميكلو والناس سكنين فالقصدير لا حول ولا قوة الا بالله
منذ الاستقلال جميع الاحزاب التي مرت في تاريخ المغرب تصارعت لمصالحها الذاتية ،لا أتق في أي حزب، أتق في حزب واحدٍ هو حزب جلالة الملك نصره الله.
السي أخنوش انت في الوزارة 12سنة وحزبك يحتكر الوزارات التي لها علاقة بالفلاحة و الاقتصاد والصناعة القطب الاقتصادي لماذا لم تحلو هذه المشاكل كلها خلال هذه الفترة؟
سي اخنوش حذاري من الوعود اكثر من الممكن ولكن لماذا لم تقومو ولو بنصف هده الوعود علما كونكم في الحكومة مدة 10 سنين السابقة او تحتاجون الرياء والسماعة
لم يسبق لي ان تحزبت وانا مستعد للعمل مع هذا الحزب لو اوفى بوعوده تجاه المغاربة
الناس لي خاص المغاربة هما هادو على الأقل شبعانين أبا عن جد ما يطمعوش في الفتات الي ديال المساكين ،. ماشي حزب السعايا كلشي كيضربو غير من أجل مصالحهم الشخصية . صراحة كرهنا حزب اللاعدالة ولا تنمية . وقتاش نكونو بحال الجابون عام 3000؟؟؟؟؟؟؟
n oublier pas les promesse de 3abasse lfassi et l affaire anajatte ce sont tous des menteures ils ne veulent que gagner les electionset apres ils disparaissentwlade 3ab dalwahade wahade pas de;ection
نريد استرجاع 13 مليار اولا, بعد دلك نستمع للوعود الانتخابية التي اكل عليها الدهر و شرب كما شرب الشعب معها مرارة العيش و الفقر والتهميش, تلك الوعود الكاذبة التي لطالما استخدمها الاحزاب كشعارات لا غير للاستمالة ود شعب مقهور من غلاء المعيشة وقلة مناصب الشغل و كترة البطالة يرغب في غد افضل و عيش كريم، لكن هيهات هيهات فما يلبت ان ينقضي يوم واحد عن اعتلاء المنصب المنشود حتى تدفن تلك الوعود في مقبرة الاحزاب ويصلى عليها صلاة الجنازة “جنازة احلام شعب”. تم يبدآ العمل الحقيقي والغير معلن في الحملة الانتخابية, تعزيز المصالح الخاصة و جمع التروات و تشغيل كل دي قرابة بالمناصب العليا و تفقير شعب وقهر الحريات وغلاء المعيشة ورفع الضرائب و ضعف جودة المنتوجات ورفع الاسعار وتكريس الطبقية و الاحتكار والسلطوية والقمع.
فالمغاربة ليسو اغبياء ليستدرجوا باسلوب الذباب الالكتروني و تمجيد الخرجات الحزبية بتعليقات لا تغني ولا تسمن من جوع.