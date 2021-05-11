أخنوش: حزب "الأحرار" يسير إلى الأمام .. و"كذبة 17 مليارا" سلاح الخصوم

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزبه مستعد لجميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ وذلك بالرغم من “التشويش السياسي”، الذي يتعرض له من قبل خصومه السياسيين.
واعتبر ئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في إطار نقاشات “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، الثلاثاء، أن حزبه “يسير إلى الأمام ووضعه الداخلي محصن ولديه هدف واحد هو نتائج الانتخابات القادمة”.
وأوضح أخنوش أن “التشويش” الذي يتعرض له “الأحرار” ناتج عن عمل حزبه في الميدان، وقال: “الناس كانوا كيقولو غادي نعياو لكن تبين لهم أن لدينا نفسا طويلا وباقي مستعدين نديرو مجهودات أخرى أكبر”.
وشدد زعيم “الحمامة” على أن “التشويشات والضرب يدلان على أننا في المسار الصحيح”، لافتا إلى أن “التشويش” يُضعف منسوب المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة؛ “لأن بعض الأحزاب في صالحهم يبقى هذا التشويش لأن لديهم قاعدة حزبية ثابتة” (في إشارته إلى حزب العدالة والتنمية) الذي يستفيدُ من العزوف الانتخابي.
وعن علاقة المال والسلطة، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذا الأمر يوجد في أعرق الديمقراطيات، حيث تجد مسؤولين كبارا من القطاع الخاص والمقاولة… في عالم السياسة، مضيفا أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع الطبيب أو المقاول أو المحامي أو الأستاذ من ممارسة العمل الحزبي.
واعتبر أخنوش أن عبارة “المال والسلطة” هي سياسة مستوردة بالخصوص من تونس ومصر وتنظيم “الإخوان”، وجاءت لوضع عراقيل أمام رجال الأعمال قصد منعهم من ممارسة حقهم في العمل السياسي.
ونفى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ما يروج بخصوص حصول إحدى شركاته على أرباح تقدر بـ17 مليار درهم من المحروقات، وقال إن هذا الملف شهد “تسييسا كبيرا منذ أن بدأت المفاوضات لتشكيل الحكومة في 2016”.
وأضاف المسؤول السياسي ذاته أن “قصة 17 مليارا” استعملت من قبل خصومه كسلاح، وأكد أن هذا الرقم “كذب وفايك نيوز”، وشدد على أن تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات لا يوجد فيه أي إشارة إلى 17 مليارا.
وتابع أخنوش أن ما روج له عبد الله بووانو عن حزب العدالة والتنمية حول هذا الأمر غير صحيح، وقال: “برلماني كيقول 17 مليارا ووزير ديالو كيقول فايك نيوز”، في إشارته إلى تكذيب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السابق، لما قاله زميله في “البيجيدي”.
وهاجم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بووانو دون ذكره بالاسم، وقال: “هاذ الشخص عندو جوج وجوه فرئاسة لجنة كان واضح وتقرير المهمة الاستطلاعية لي شرف عليه ما فيه والو ومني خرج لكلوار مجلس النواب صرح لموقع أنه كاين أرباح بـ 17 مليارا”، وزاد “هذا ملف سياسي محض”.
وشدد أخنوش على أن الدولة تتوفر على مؤسسات رقابية ومن ضمنها مجلس المنافسة الذي يقوم بعمله ويبحث في الأمور المتعلقة باختلالات ملف أسعار المحروقات و”كل واحد غادي يتحمل مسؤولية ديالو”.
وحول الجدل الذي رافق توزيع مؤسسة “جود” القريبة من الحزب لـ”قفف رمضان”، استغرب أخنوش من تحالف ثلاثة أمناء عامين لأحزاب سياسية ضد العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة، وشدد على أن “جود مؤسسة خاصة مستقلة وتعمل على فعل الخير بعيدا عن أموال الدولة للأحزاب”.
وتابع أخنوش أن “جود لا تشتغل بشكل مباشر مع المواطنين؛ بل مع مئات الجمعيات، وتعد اليوم رافعة للتنمية، وتمضي قدما، وتشتغل في الطرق والتعليم وتحسين الدخل ودعم برامج للمرأة”، مردفا: “علاش اليوم بالضبط عاد طاحت عليهم جود من السما.. هادي 5 سنوات وجود كاين وتشتغل في الميدان؟”.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن “الحمامة” يعمل من أجل أن يكون في المواقع الأولى خلال الاستحقاقات المقبلة، و”بدأ العمل قبل 5 سنوات وباشر مشاورات مع 300 ألف من ساكنة المغرب من خلال برنامج مائة يوم مائة مدينة”.
والله لم تبق اي ثقة في اي حزب.
مهم قل و يقال على السيد عزيز اخنوش سيكون أحسن رئيس للحكومة لأن ما حققه من انجاح في المناصب التي يشغلها تخول له أن يكون رئيس ناجح للحكومة و قادر على اصلاح كل ما خربه حزب العدالة و التنمية ( الارقام هي التي تتحدث عن الاشخاص )
إن ما يتعرض له الأخ عزيز أخنوش من حملات شرسة،
دليل قاطع على أنه أصبح يشكل خطرا كبيرا على من كان يظنون أنهم أبطال المشهد السياسي المغربي ودليل كذلك على أن نجمه السياسي صعد ليصبح من أهم ساسة البلاد و مصدر قلق و إزعاج للذين يخافون على أمكنتهم وليس مصلحة المواطنين،
ما فائدة هاته الاحزاب ان كان كل شيء بيد الداخلية !! جات كورونا لفضح الديمقراطية المزيفة و غياب البرلمان التام عن مناقشة و منع تمرير امور ضد الصالح العام..الشعب يريد التغيير و يريد ان يرى برلمانا يمثله و يرى نفسه فيه..
ستغلونا هاد الناس بالدين ديالهم و اللحية وصوتنا عليهم وكدبو علينا مزال ماشفنا والووو انا كنحمل لهم المسؤولية على اي حاجة خايبة واقعة لهد البلاد بالخاص مسألة الغلاء و الارتفاع في المحروقات
السيد عزيز أخنوش رقم صعب سياسيا و عمليا و فكريا و اخلاقيا و ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا ويستحق كل الاحترام و التقدير
السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
كل أحزاب أكل الضهر عليها . لا تصلح الى لأكل أموال الشعب.
منذ أن تولى عزيز أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للاحرار اصبحنا نرى هذا الحزب دائما متواجد في الساحة الوطنية و هذا مؤشر ايجابي على أن الاحرار يستحقون الثقة في الانتخابات المقبلة
السيد الوزير عزيز أخنوش رجل الكلمة بامتياز و لا علاقة له بممتهني الكذب و البهتان من أمثال خونة البيجيدي.
ما كتبدل صاحبك غا بما كفس منو او كرف منو او اسوء منو …..كل المعاني صحيحة ولكن كيبالي هاد الحزب هو سيئ…. ولكن حزب الذئاب الملتحية اسوء منه
بكل صراحة أنا أرى بأن حزب التجمع الوطني للاحرار تحت قيادة عزيز أخنوش سيكون هو الاختيار الافضل لقيادة الحكومة المقبلة
رجل مال في سلطة بانسبة ليا حسن من رجل عادي اولا رجل المال عندو تجربة في تسيير . ثانيا كون ما قاد ينجح في المسؤولية ما ينجحش في المشاريع ديالو خاصنا نعطو السلطة لرجل الناجح ماشي الفاشل
احزاب فاشلة ومشاركة انتخابية هزيلة وزواج المال والسياسة لا يلتقيان.
حزب تجار الدين يوما عن يوم تتكشف الأقنعة وتسقط عن الوجوه .. كل المساحيق لم تعد تكفي لمواراة الفضاعة وتزيين واجهة المشهد السياسي المغربي ما يأتي على ما تبقى له من ثقة الشعب به وآماله في أن يتطور يوما ويرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعب خاصة الأجيال الصاعدة من الشباب إلى العيش في مناخ تسوده الحرية ويضمن له الكرامة ، تجار الدين همهم الوحيد سوى الزيادة في الأسعار الذي وصل حدا لا يطاق ، لتسقط الدئاب و لتذهب إلى الجحيم
تحت العهد القديم السابق للثورة الفرنسية،كان الجنود يدلون على هوية تشكيلات انتسابهم العسكري،لم يكن هناك نظام الأفرع الحالي،ويتميزون عن المدنيين بحمل شارة رمزية تسمى ال”كوكارد”!مع الوقت امتد هذا التقليدوالتميز الشارتي بشكل جائحي للمدنيين!ال”كوكارد”كانت من الصوف الخشن للفقراء والنسيج الناعم للأغنياء!مع اندلاع الثورة الفرنسية أصبحت ال”كوكارد”مصنوعة دائما من الصوف مع التحور على شكل شريطي و مكونة من الألوان الثورية:أزرق،أحمر وأبيض!هذه الشارة أصبحت سريعا رمزا للالتزام السياسي الثوري و فرضت على الرجال والنساء تحت طائلة الشبهة الرجعية و حتى السجن لأسبوع كامل!رد فعل الملكيين كان تبني كوكارد باللون الأبيض رمز الملكية!كانت عقوبة هذا الفعل الرجعي هي الإعدام!بذلك أصبحت ال ـــ كوكارد رمزا للوطنيين والجمهوريين!المغني الكوكاردي هو المجسد لنَفَسهم،زخمهم واندفاعهم!في القرن20،استعملت الشارة الكوكاردية للإشارة لجنسية الطائرات و لتمييز الحربية منها في المعارك الجوية!مع الثورة الحشيشية نشهد ميلاد الكوكارد التراكسكتورية والحمامِيَّتورية كخطوة تدشينية،تقنينية، قنبيةـــ هندية للزمن الكوكاردي الحشيشي الكوروني!
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
مجموعة من رؤساء الدولة الكبيرة جمعوا بين الأعمال والثروة وممارسة السلطة وهذا دونالد ترامب آخر نماذجهم الحية هذه إيطاليا برلوسكوني الذي جمع بين ممارسة السياسة والسلطة والمال إلى جانب عدد كبير من كبار رجال الأعمال، بل منهم من وصف برلوسكوني بالإمبراطور بسبب حجم ثروته وتنوع مجالات توزيعها.
بكل صراحة لو كان في المغرب 7 رجال مثل السيد اخنوش لعشنا في مغرب آخر اكتر ازدهار و أكثر تقدم.
إلى الأمام سيكون الحاكم هو أخنوش ومصيره سيكون كبوفتاس الذي مارس حكما وشهد اقصاءا
الكل يجمع أن حزب العدالة والتنمية كان من ضمن لائحة الأحزاب السياسية التي عقد عليها المغاربة أملا كبيرا، فهو الحزب الذي صنف أنه شد انتباه معظم المواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وصوتوا لصالحه في ظروف وصفت بالحرجة، ووسط سخط عارم وغليان شعبي شديد طالب بمحاربة الفساد والاستبداد. وهي ثقة كان منطلقها الرئيسي فيما كان ينشده هذا الحزب ويعد به المواطنين والمعطلين والأجراء عندما كان في صف المعارضة، من شغل وصحة وتعليم وسكن ومحاربة للفساد واهتمام بالطبقات الشعبية… لاكن للأسف الشديد لم نرى من حزب الدئاب الملتحية سوى النفاق و الكذب و الوعود الزائفة فقط قريبا ستدق الساعه و الحساب سيكون عسير
السلطة في المغرب لا تمارسها مؤسسة واحدة ولا تنتجها جهة واحدة، بل هي جدليات متعددة تفرز النمط الموجود حاليا؛ فلا يمكن أن نقول إن رئاسة الحكومة هي من تنتج السلطة بشكل مطلق، ولا البرلمان، ولا حتى المؤسسة الملكية نفسها جوهر السلطة السياسية في البلاد. هناك حلقات ودوائر تتدافع كل حسب حجمها الاجتماعي والرمزي. في هذا السياق، عن أي تخوف يتحدث رواد الخطاب الشعبوي الذين يخوفون الناس من قصة الجمع بين الثروة والمساهمة في إنتاج السلطة؟
اتمنى ان تجتمع السلطة و المال لإعادة دوران عجلة التنمية في بلادنا من جديد فهذا هو الحل الوحيد
حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة
اللاعدالة و اللاتنمية لا يمكننا أن نثق في حزب ” لمبااا ” لأن من يزرع الريح و الوهم لا يحصد غير ما يشابهه، فإذا عدنا قليلا إلى الوراء، سنرى كيف أهدر حزب رئيس الحكومة العثماني كل الفرص التي كانت متاحة أمامه مباشرة من أجل رفع منسوب الثقة، لأنه اهتم بشيء واحد هو العناد والكلام المباح على عواهنه، و الزيادة في الأسعار المتكررة من مواد غدائية و ضرائب و محروقات ….إلى غير ذلك ، من يتكلم كثيرا لا يفعل إلا القليل
الاستفادة من قراءات التاريخ مهمة جدا في هذا الصدد البورجوازية هي من ابنة أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، هي من ساعدت المجتمع الغربي على بناء نفسه من جديد في كل المجالات، في الشغل وضماناته الاجتماعية، في الفنون والإعلام والثقافة وحقوق الإنسان، في العلوم والتعليم والصحة وغيرها.
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
حزبك اسود ومن احزاب المخزن والقصر ، وترمز اليه ببياض الحمام ، عجيب امركم …
منذ متى كانت السياسة هي محاربة أصحاب المشاريع و أصحاب الشركات المواطنة ! المفروض في السياسي المسؤول أن يسعى دوما إلى تحقيق إقلاع إقتصادي بمقدوره تحقيق التنمية المنشوذة، لكن للأسف الشديد نشاهد اليوم أن نتائج السياسة الفاشلة لحزب العدالة كانت هي السبب فيما وصلت إليه المملكة من أوضاع احتقانية متتالية.
المال او السلطة ايلا تجمعو كتكون نتائج ايجابية بلا منكرو بلي المال كيساعد فشحال من حاجة مايمكنش تدار غير بالسلطة
سئمنا هذه الوجوه …. سئمنا الشبكة البرلمانية هذا عارف هذا هذا خايف على هذا هذا داير بحساب لخور … شي من تحث شي … ومواطن عايش على اعصابو …
نريد وجوه أخرى سئمنا شيء اسمه الأحزاب والوعود الكاذبة
التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للناس وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم و إعطاء لهم حلول مناسبة من اجل تسوية وضعهم المعيشي
حان الوقت لنطالب حكومة العثماني ” ورباعتو ” بالرحيل أو إيقاف نزيف الارتجالية في تدبير الشأن العام و سياسات الإجتماعية والسبب بسيط، إنه أخلف بما وعد و”قلب الفيستة” وأصبح همه الوحيد هو التمسك بكرسي رئاسة الحكومة ولو كان المنقذ اليوم هو عدو الأمس ، لقد نفذ صبر المواطنين إزاء حكومة لا تعرف من أمور تدبير الشأن العام سوى الزيادة في أسعار المواد الأساسية و تقليص فرص الشغل و زيادة في المحروقات إلى غير ذلك .. لترحل الدئااااب الملتحية و تذهب إلى الجحيم
مؤسسة جود عندها دور انساني و خيري لا أقل و لا أكثر و يجب تشجيعها على الاستمرار لأن البلاد في حاجة ماسة لمثل هذه المؤسسات
الرهان الحقيقي هو مساعدة هذه البورجوازية على بناء مواقفها تجاه الدولة والمجتمع وتجاه الثقافة والسياسة لأن محاربة هذه الفئة وإقصاءها في آخر المطاف سيضعنا في مواجهة تطرف بعضنا البعض سيجعل المجتمع والدولة ساحة لمواجهة الفاشلين فيما بينهم ويضعنا تحت إشراف هواة سياسة واقتصاد وإدارة بدون امتلاك أي تصورات وتجارب عملية لبناء مجتمع المعرفة والإنتاج.
ههههه،شيء طبيعي ان تقول ان 17 مليار مجرد باطل، وماذا تقولون عن الثروة التي راكمتموها في ظل الازمة الحالية،ففي ظرف سنة واحدة ما بين 2020 و 2021 ازدادت ثروتكم ب 900 مليون دولار وليس حتى درهم حسب احصائيات مجلة فوربس فصارت ثروتكم الصافية 1 مليار و 900 مليون دولار،من اين لكم هذا يا هذا ؟ او ان الجميع كاذب وانتم وحدكم الصادق. اتقوا الله فلو كان المال يشتري الحياة لحكمنا قارون الى يومنا هذا.
اكبر خطر هو تجار الدين سياستهم مبنية على النفاق والكذب اشنو قدمو لهاذ البلاد نهار خداو المبادرة اكبر فئة تضررات هما الفقراء وانا وحدة منهوم
رجال المال هم الانسب لسلطة وهذه حقيقة فرضها علينا الواقع الذي نعيشه الان
بلادنا اليوم في حاجة الى المال في سبيل تحقيق مجموعة من المتطلبات الضرورية او عمر المال ما كيشكل عائق لسلطة بالعكس فاش كيتجمعو بجوج كتكون نتائج ايجابية