أخنوش يطلق جيلا جديدا من التعاونيات الفلاحية

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين، مرفوقا بنادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، حفل تجديد الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية، بحضور مسؤولين من المؤسستين.

وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن الاتفاقية الإطار تتعلق بإنشاء وتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى تسريع إحداث وتطوير جيل جديد من التعاونيات الفلاحية لمواكبة تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وأشار عزيز أخنوش، في كلمته الافتتاحية، إلى أن “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عملت في إطار مخطط المغرب الأخضر لتوفير الإمكانيات المادية والتأطيرية للتنظيمات المهنية من جمعيات وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي لإنجاز مشاريع تتعلق على وجه الخصوص بسلاسل الإنتاج”.

وأضاف البلاغ أنه “تم إحداث أكثر من 10.000 تعاونية فلاحية في الفترة 2015-2020، متجاوزة الهدف المحدد للبرنامج الوطني لإحداث 10.000 تعاونية فلاحية، مع بلوغ 25.700 تعاونية فلاحية إلى حدود اليوم”، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بمتابعة وتعزيز الإنجازات في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في فبراير 2020، والتي تعطي الأولوية للتنمية البشرية مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

وفي إطار استمرار دينامية إحداث وهيكلة التعاونيات الفلاحية، أوضح البلاغ أن الوزارتين جددتا الاتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج للفترة 2020-2030، من خلال جيل جديد من الشراكة الفعالة والمبتكرة الهادفة إلى جعل التعاونية الفلاحية مقاولة قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق، وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه تم التوقيع على اتفاقية محددة بين جواد باحاجي، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ويوسف حسني، مدير مكتب تنمية التعاون، لإنشاء وتنفيذ البرنامج الوطني لإحداث 18.000 تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد، عبر تعبئة حوالي 1100 مستشار فلاحي في أفق 2030.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنفيذ خطط عمل مشتركة لتحويل هذه التعاونيات من النموذج الكلاسيكي إلى ما يسمى بنموذج “الأعمال”، لجعلها شركات منتجة ومستقلة وفعالة.

وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه بموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تقديم الدعم اللازم لإعداد الملفات الخاصة بإحداث التعاونيات وهيكلتها في الاتحادات التعاونية، كما سيتم تعزيز القدرات التدبيرية وحكامة هذه التعاونيات.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن رقمنة آليات الاستشارة الفلاحية التي تم تطويرها من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، لا سيما الخريطة الوطنية الرقمية للاستشارة الفلاحية، والمنصة الافتراضية “أرضنا” والمنصة الرقمية للاستشارة الفلاحية، تشكل رافعة مهمة لتفعيل وإنجاح هذا البرنامج.

يشار إلى أن الجيل الجديد من التعاونيات الفلاحية يوفر فرصة للمزيد من الاندماج في السوق الوطنية والدولية، كما يشجع على ممارسات الإنتاج المعتمدة والإيكولوجية، ويشكل مجالا لتشجيع روح المقاولة لدى الشباب بالوسط القروي.