أخنوش يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أخنوش يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
صورة: خاص
الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:11

أجرى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن الوزارة نفسها فإن الطرفين ثمنا، خلال هذا اللقاء، جودة العلاقات التي تجمع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتطرقا لأهمية الفلاحة في إطار هذا التعاون.

كما ركزت المناقشات على المشاريع المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر، التي قدم لها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم، “لاسيما مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لحماية سهل سايس الذي حصل على قرض من البنك، وكذلك هبة من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي”، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البلاغ أن اللقاء كان أيضا مناسبة للتطرق لإمكانيات دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة، “لاسيما المشاريع الفلاحية المتكيفة والفعالة بيئيا، والمشاريع التي قد تشكل موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تلك المتعلقة بالتثمين، وخاصة بقنوات التسويق (أسواق الجملة والمجازر)”.

كما تمت، خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون مع المكتب المستقل لتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، خاصة ما يتعلق بتنويع الأسواق.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عزيز أخنوش وزارة الفلاحة

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‫تعليقات الزوار

54
  • مغربي
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:21

    السيد اخنوش ألا تعلمون ان كل مرسوم في الجريدة الرسمية بتسليم القطعة الأرضية لا حد ورثة المتوفى فقط .حسب الفصل 15 من الظهير 277 72 1 .يشرد أكثر من ست عائلات ويجعلهم يقصدون المدن ليزيدوها من المجرمين وقطاع الطرق. قبل مصادقة البرلمان على مشروع القانون 63 18 والذي صادقت عليه الحكومة في 7 ماي 2020 ولا زال حبيس هذه المؤسسة.
    نرجوكم عدم إصدار هذه المراسيم.

    0
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  • Khalid g
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:23

    مند سنين ونسمع بالمغرب الأخضر والقروض و الهيبات و المساعدات من الدول الى هدا البلد البئيس لم نرى تغير او شيء ما فقط أناس تحاول الهجرة الى دول أوروبية و اخرى تقاوم غلاء و الاضطهاد و الإجرام …المستفيد من هدا كله الحكومة و الحاكم

    7
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  • Mariam
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:25

    عرف قطاع الفلاحة تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة

    -1
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  • Said
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:26

    أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة

    -2
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  • Medo
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:26

    يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين

    -3
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  • Halima
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:26

    وزارة الفلاحة مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين

    -4
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  • Salma
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:27

    قطاع الفلاحة فالمغرب من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع

    -3
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  • Khalid
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:27

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل

    -3
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  • Najla
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:28

    هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه

    -3
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  • Walud
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:28

    كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير

    -3
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  • Hind
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:29

    وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية

    -1
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  • شكاية
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:29

    على السيد الوزير المحترم الاطلاع اولا على شكايات المواطنين اللتي تتقاطر على وزارته في الرباط ودلك لحل مشكل الترامي على أراضي الغير وشكرا هسبريس

    4
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  • Laila
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:29

    لطالما كانت وزارة الفلاحة جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر

    -1
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  • محمد
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:30

    كل الشكر للسيد عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهداا القطاع

    -2
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  • نجوى
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:30

    مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته

    -1
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  • Amine
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:30

    Nous sommes très fiers de cette ministère qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens

    0
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  • Ahlam
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:30

    Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur

    0
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  • Nassim
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:31

    Nous sommes très fiers de cette ministère qui a tant donné d initiative et de nombreux succès

    -1
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  • خالد
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:31

    L’agriculteur est devenu multilingue , grâce à laquelle M aziz akhenouch

    -1
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  • Hamza
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:31

    كل الشكر و التقدير لهذه الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى

    -2
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  • حبيبة
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:31

    Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux

    -1
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  • Salma
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:32

    الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.

    0
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  • هاجر
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:32

    السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب

    -1
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  • Fatiha
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:32

    Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates. M aziz akhenouch est l’homme de la scène et devrait être imité par tous les ministres et politiciens, bonne chance et plus tendre.

    -1
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  • Souad
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:32

    كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية

    0
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  • Youssef
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:32

    وزارة الفلاحة دائما وابدا في القمة نتمنى لكم مزيدا من التألق.

    0
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  • رابح
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:32

    نباح المغرب منذ شهر حول قضية ابراهيم غالي …..كانت من اجل هذا اليوم .. وهو التوسل للبنك الاوروبي …. كاش مساعدات . فشعبي العزيز يسبح نحو سبتة من الجوع ….

    2
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  • Mina
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:32

    n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs

    -1
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  • Karima
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:33

    الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.

    -1
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  • Ali
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:33

    n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs

    -1
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  • Chouaib
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:33

    وزارة الفلاحة غنية عن التعريف بمجهوداتها المتوالية من أجل مغرب أخضر جديد بالتوفيق.

    -1
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  • Ahmed
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:33

    De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert

    -1
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  • خالد
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:34

    الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي

    -1
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  • Adil
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:34

    مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا

    -1
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  • radia
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:34

    الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير

    0
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  • Said
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:35

    السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار

    -1
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  • الهام
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:35

    وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها

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  • علي
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:36

    السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير

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  • وليد
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:36

    كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع

    -1
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  • زهرة
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:37

    القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي

    -1
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  • ملاك
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:38

    القطاع الفلاحي لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الاشكال لانه يمثل جزء ضروري من اقتصاد المغرب

    1
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  • مغربي
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:38

    مادام مصاصو الدماء من يمثلون الشعب فلا حياة لمن تنادي ولا مجال للتقدم

    1
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  • ayoub
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:38

    لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .

    -1
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  • safa
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:39

    فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق

    0
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  • souad
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:40

    المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص

    0
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  • ملاحظ
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:40

    لم اكن اعرف انه يمكن لوزير في حكومة ما أن يتقدم ، بدون إستشارة رئيس حكومته، إلى منظمة بنكية دولية و يقوم بإقتراض، على حساب الشعب، قروض يديرها بإسم ” وزارته”.

    3
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  • omar
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:40

    وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية

    0
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  • عبد الغاني
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:40

    الله يعونك مزيان رجال بكل المعاير ممتاز . سفير الإمبراطورية المغربية .لي تبنا ربح

    0
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  • nourdin
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:41

    وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد

    0
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  • ousama
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:41

    السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته
    منقطعة النظير

    0
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  • رضوان
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:42

    باينة شي قرض عوتاني غدي تشدو وزارة الفلاحة كتوجد ليه واری ليك لزيادات في المواد الفلاحية كلشي علی ضهر الفلاح والمستهلك

    0
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  • mohmed
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:42

    في هذه الجائحة الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى بها على المستوى الدولي بفضل إستراتيجية المتخدة من قبال وزراة الفلاحة حيت وفرت جميع المنتوجات الغدائية مما يزيد كدالك من فرص الشغل والقضاء على البطالة

    0
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  • saida
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:42

    صراحة المغرب في هد الجائحة ترجلو معنا ناس د الفلاحة نقص من الاثمنة التي كانت من قبل توفير جميع المواد الغدائية

    0
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  • amir
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:43

    تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام

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