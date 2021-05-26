أخنوش يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أجرى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن الوزارة نفسها فإن الطرفين ثمنا، خلال هذا اللقاء، جودة العلاقات التي تجمع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتطرقا لأهمية الفلاحة في إطار هذا التعاون.

كما ركزت المناقشات على المشاريع المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر، التي قدم لها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم، “لاسيما مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لحماية سهل سايس الذي حصل على قرض من البنك، وكذلك هبة من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي”، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البلاغ أن اللقاء كان أيضا مناسبة للتطرق لإمكانيات دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة، “لاسيما المشاريع الفلاحية المتكيفة والفعالة بيئيا، والمشاريع التي قد تشكل موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تلك المتعلقة بالتثمين، وخاصة بقنوات التسويق (أسواق الجملة والمجازر)”.

كما تمت، خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون مع المكتب المستقل لتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، خاصة ما يتعلق بتنويع الأسواق.