أخنوش يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أجرى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفق بلاغ صحافي صادر عن الوزارة نفسها فإن الطرفين ثمنا، خلال هذا اللقاء، جودة العلاقات التي تجمع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتطرقا لأهمية الفلاحة في إطار هذا التعاون.
كما ركزت المناقشات على المشاريع المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر، التي قدم لها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم، “لاسيما مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لحماية سهل سايس الذي حصل على قرض من البنك، وكذلك هبة من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي”، وفق المصدر ذاته.
وأضاف البلاغ أن اللقاء كان أيضا مناسبة للتطرق لإمكانيات دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة، “لاسيما المشاريع الفلاحية المتكيفة والفعالة بيئيا، والمشاريع التي قد تشكل موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تلك المتعلقة بالتثمين، وخاصة بقنوات التسويق (أسواق الجملة والمجازر)”.
كما تمت، خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون مع المكتب المستقل لتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، خاصة ما يتعلق بتنويع الأسواق.
السيد اخنوش ألا تعلمون ان كل مرسوم في الجريدة الرسمية بتسليم القطعة الأرضية لا حد ورثة المتوفى فقط .حسب الفصل 15 من الظهير 277 72 1 .يشرد أكثر من ست عائلات ويجعلهم يقصدون المدن ليزيدوها من المجرمين وقطاع الطرق. قبل مصادقة البرلمان على مشروع القانون 63 18 والذي صادقت عليه الحكومة في 7 ماي 2020 ولا زال حبيس هذه المؤسسة.
نرجوكم عدم إصدار هذه المراسيم.
مند سنين ونسمع بالمغرب الأخضر والقروض و الهيبات و المساعدات من الدول الى هدا البلد البئيس لم نرى تغير او شيء ما فقط أناس تحاول الهجرة الى دول أوروبية و اخرى تقاوم غلاء و الاضطهاد و الإجرام …المستفيد من هدا كله الحكومة و الحاكم
عرف قطاع الفلاحة تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة
أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
وزارة الفلاحة مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين
قطاع الفلاحة فالمغرب من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
على السيد الوزير المحترم الاطلاع اولا على شكايات المواطنين اللتي تتقاطر على وزارته في الرباط ودلك لحل مشكل الترامي على أراضي الغير وشكرا هسبريس
لطالما كانت وزارة الفلاحة جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر
كل الشكر للسيد عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهداا القطاع
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens
Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a tant donné d initiative et de nombreux succès
L’agriculteur est devenu multilingue , grâce à laquelle M aziz akhenouch
كل الشكر و التقدير لهذه الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates. M aziz akhenouch est l’homme de la scène et devrait être imité par tous les ministres et politiciens, bonne chance et plus tendre.
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
وزارة الفلاحة دائما وابدا في القمة نتمنى لكم مزيدا من التألق.
نباح المغرب منذ شهر حول قضية ابراهيم غالي …..كانت من اجل هذا اليوم .. وهو التوسل للبنك الاوروبي …. كاش مساعدات . فشعبي العزيز يسبح نحو سبتة من الجوع ….
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
وزارة الفلاحة غنية عن التعريف بمجهوداتها المتوالية من أجل مغرب أخضر جديد بالتوفيق.
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير
كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع
القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي
القطاع الفلاحي لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الاشكال لانه يمثل جزء ضروري من اقتصاد المغرب
مادام مصاصو الدماء من يمثلون الشعب فلا حياة لمن تنادي ولا مجال للتقدم
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص
لم اكن اعرف انه يمكن لوزير في حكومة ما أن يتقدم ، بدون إستشارة رئيس حكومته، إلى منظمة بنكية دولية و يقوم بإقتراض، على حساب الشعب، قروض يديرها بإسم ” وزارته”.
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
الله يعونك مزيان رجال بكل المعاير ممتاز . سفير الإمبراطورية المغربية .لي تبنا ربح
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته
منقطعة النظير
باينة شي قرض عوتاني غدي تشدو وزارة الفلاحة كتوجد ليه واری ليك لزيادات في المواد الفلاحية كلشي علی ضهر الفلاح والمستهلك
في هذه الجائحة الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى بها على المستوى الدولي بفضل إستراتيجية المتخدة من قبال وزراة الفلاحة حيت وفرت جميع المنتوجات الغدائية مما يزيد كدالك من فرص الشغل والقضاء على البطالة
صراحة المغرب في هد الجائحة ترجلو معنا ناس د الفلاحة نقص من الاثمنة التي كانت من قبل توفير جميع المواد الغدائية
تحية عالية للسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام