أخنوش ينهي دور "مندوبية الغابات" ويُحدث مؤسسة عمومية جديدة

أنهى مشروع قانون يقضي بإحداث “الوكالة الوطنية للمياه والغابات” دور المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يهدف إلى “ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية”.
المشروع الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يقنن منح الرخص، وكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، والاعتمادات، وكل وثيقة أخرى من الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة، وينص على ضرورة مراقبة شروط استعمالها من قبل المستفيدين منها، واتخاذ كل إجراء يهدف إلى ردع المخالفات المرتكبة في هذا الشأن.
وألزم المشروع الذي اطلعت عليه هسبريس الوكالة بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي، ولا سيما المهتمة بتحديد الملك الغابوي المذكور والترحال الرعوي الغابوي، والقنص، وصيد والأحياء المائية في المياه الحية، وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، وكذا المناطق المحمية.
ووفقا للمشروع الحكومي، فالوكالة الجديدة هي مؤسسة عمومية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تكلف بـ”تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض”.
وأعطى القانون الجديد الضوء الأخضر للوكالة من أجل “إبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة، أو الجماعات الترابية، وكل شخص عام أو خاص، وطني أو دولي”، وأن “تفوت، تحت مراقبتها إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، تعتمدهم لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وضمن المذكرة التقديمية المرفقة به، نص مشروع القانون هذا على تنزيل “الاستراتيجية الجديدة-غابات المغرب 2020-2030″ التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها بتاريخ 13 فبراير 2020، والتي تطمح إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال نموذج تدبيري مدمج ومنشئ للثروة يضع السكان المجاورين في صلب تدبير الغابات، و”يعتمد على إعادة هيكلة حكامة إدارة المياه والغابات من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات مع إلحاق شركة حديقة الحيوانات الوطنية بهذه الوكالة وتكليفها بتدبير المنتزهات الوطنية”.
وأضاف المشروع أن هذا التحول المؤسساتي لإدارة المياه والغابات يرتكز على “التجارب الدولية على مستوى العديد من الدول التي تمكنت من القيام بتدبير حداثي وديناميكي من خلال إحداث وكالات وشركات تابعة متخصصة”.
وأعطى القانون أيضا للوكالة إمكانية تقديم كل مقترح أو مشروع نص تشريعي أو تنظيمي إلى الحكومة، يدخل ضمن مجالات اختصاصها، وكذا إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات اختصاصها، إلى جانب إبداء رأيها في كل القضايا التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بمهامها.
ومن المهام أيضا التي أسندت للمدير العام للوكالة، تمثيل هذه الأخيرة “أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة”.
بكل صراحة لو كان في المغرب 7 رجال مثل السيد اخنوش لعشنا في مغرب آخر اكتر ازدهار و أكثر تقدم.
The agriculture sector in Morocco has become a role model, thanks to the efforts of the Ministry of Agriculture that made us feel proud to say we had all we needed in food and meat and with prices that any one can afford
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة و التواصل عن قرب مع المواطن من اجل بناء مخططات ناجحة
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
وزير الفلاحة هو الوزير الوحيد الذي يشتغل بضميره و يهتم بالمصلحة العامة،
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
مشروع جديد سيعزز من الدور المنوط بهذه الوزارة في القريب العاجل. خو
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
مشكورة وزارة الفلاحة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل تحسين الوضعية الفلاحية و الغابوية.
وزارة الفلاحة تواصل مسلسل التٲلق والتميز، في الحقيقة السيد اخنوش، من ٲنجح الوزراء وٲكثرهم عملا، برااافو
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات المغاربة و يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكذلك الدولية
الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.
ترسانة قانونية جديدة ستساهم بشكل جذري في الدور التنموي و الضبطي لوزارة الفلاحة.
الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
السيد وزير الفلاحة رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق،
عزيز أخنوش يواصل عمله من أجل المصلحة العليا للوطن
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
تبارك الله على السيد وزير الفلاحة فهو عودنا دائما على ديناميته، ونحن ابناء سوس نثق في قدرته على مواكبة المشاريع
مشروع قانون في المتناول و يرقى لمستوى المهام المنوط لهذه الوزارة الخدومة.
الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري تتبع استراتيجية فعالة للتدبير و لضمان الفعالية في تنزيل البرامج و اغناء التجربة المغربية من خلال الانفتاح على التجارة الدولية و الاستفادة منها
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
احسن قرار ممكن اتخذو الوزير حيث المندوبية عندها سوابق ضد ساكنة المناطق المحيطة بالغابات
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates. M.aziz akhenouch est l’homme de la scène et devrait être imité par tous les ministres et politiciens, bonne chance et plus tendre.
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
السيد الوزير عزيز أخنوش أبان عن قدراته و كفاءته من خلال المستوى الذي وصلت اليه الفلاحة المغربية منذ أن تولى زمام هذا القطاع الذي أصبح نموذج ايجابي يضرب به المثل على الصعيد الدولي
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته
منقطعة النظير
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
التجربة المغربية في مجال الصيد البحري جديرة بالتسويق على مستوى الخارج
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
مشروع جديد سيعزز العلاقة بين الوزارة و المؤسسات العمومية للدولة من خلال مجموعة من اتفاقيات هادفة للتنمية و التعامل في نطاق ما جاء به المشروع.
اليوم في هذه الازمة بينت قدراة وكفاءات وزير الفلاحة سي عزيز أخنوش الحمد لله على هذه الناتجة الايجابية شكرا لوزاة الفلاحة على هذا المجهودات
مخطط المغرب الاخضر اعطى تمارة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر منها العالم شهد القطاع الفلاحي ازدهارا و تطورا كبير بفضل مجهودات وزارة الفلاحة
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة
هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه.
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية القطاع الفلاحي بفضل مجهوداتها السيد الوزير الذي يسهر على تطوير هذا القطاع
عرف القطاع اافلاحي تطورا و ازدهارا ملحوضا خلال هذه الفترة العصيبة التي نمر بها وهذا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة التي تشكر عليها
عرفت وزارة الفلاحة تطورا في جميع المنتوجات الفلاحية لبناء مغرب جديد ما بعد كورونا
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الكثير لي القطاع
صراحة المغرب في هد الجائحة ترجلو معنا ناس د الفلاحة نقص من الاثمنة التي كانت من قبل توفير جميع المواد الغدائية
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى كل الازدهاار إن شاء الله
العالم باسره عرف خصاصا في المنوجات الغذائية و ارتفاع في الاثمنة في حين ان المغرب و بفضل مجهودات وزارة الفلاحة حنا كمغاربة مكنا مخصوصين من تا حاجة الحمد لله
بفضل الاستراتيجيات التي يتم تتبعها من طرف وزارة الفلاحة القطاع الفلاحي يشهد تطورا ملحوظ
التفاتة جيدة من وزارة الفلاحة و التي ستحدث أثرا على مستوى الجانب الاقتصادي و التنموي في مجال الفلاحة.
وزارة الفلاحة بذلت مجهودات جبارة من اجل توفير كل ما يلزم المواطن من منتوجات فلاحية و باثمنة مناسبة للجميع
الوزارة الوحيدة اللي خدامة على إصلاحات جوهرية فالقطاع
كل الشكر والتقدير لي وزارة الفلاحة… بفضل السيد الوزير الفلاحة المغربية اليوم تحتل مراتب الأولى على المستوى الدولي
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
كل التوفيق والنجاح و السداد لسيد الوزير عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهداا القطاع
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a tant donné d initiative et de nombreux succès.
الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
عزيز أخنوش دار خدمة نقية في قطاع المياه و الغابات خاصة ما يتعلق بإعادة دراسة ملفات التحديد الغابوي في بعض مناطق سوس
وزارة الفلاحة في تطور مستمر بأفكارها و مبادراتها الجديدة نتمنى لكم كل التوفيق.
الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر
نحن فخورين بوزارة الفلاحة دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم باش القطاع الفلاحي يتطور
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
الوزارة ديال الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات تتخدم بنية صادقة و هدشي تيبان العيان
رغم الضروف التي يجتازها المغرب اليوم وزارة الفلاحة قايمة بالواجب شكرا على حسن تدبيرك سيد الرئيس
وزارة الفلاحة تواصل حمايتها المؤسساتية لكافة المتدخلين و الفاعلين في هذا القطاع.
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
الوكالة غادي تكون مفيدة بزاف حيث غادي اكون عندها ابعاد تنموية اكبر
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات
السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير
اتمنى من باقي الوزارراء ان يقتادو بعزيز أخنوش اللي تيدير التغيير فالقطاع ديالو
وزارة الفلاحة كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق
أجوبة السيد الوزير تشفي الغليل فهو دائما ما يضع الأصبع في مكمن الخلل من أجل تجاوز الإشكالات التي تتقل كاهل المواطن
لعل و عسى ان تقوم الوكالة بوقف نزيف السوق السوداء المتعامل بها بازيلال هناك مافيا الغابات الليلية معروفة و امام اعين المياه و الغابات
كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع
اهم حاجة هي أن المغرب غادي القدام و هادي احسن حاجة تال دابا
شكر خاص لي وزارة الفلاحة بفضل مجهوداتها الحمد الله كلشي متوفر تحياتى لك سيد الوزير على هذا العمل الجبار
السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي
ما الفائدة من تغير المؤسسات و الإبقاء على نفس الوجوه في الإدارة لا فائدة من التغير و المواطن في خبر كان
أنشط وزير في حكومة العثماني هو الوزير أخنوش بدون منازع
أخنوش تيجتهد و تعطي قيمة مضافة للقطاع الذي يسهر على تسييره
الفلاحة من القطاعات الحساسة في البلاد وذلك كله بفضل رجل يسير هذا القطاع تسيير مزدهر الا وهو السيد عزيز أخنوش
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
سي اخنوش ديها في المشاريع ديالك وخلي عليك مؤسسة عمومية شبه عسكرية قاد السخط كتقوم بادوار كبيرة وفيها اطر اكفاء باراكا عليك من التطاول على شي حويجات بعيدين عليك …خليك غير مع الحمامة…!!!!
عزيز اخنوش رجل الالتزام و المعقول، و هذا ما عهدته هذه الساكنة في شخصه منذ ان تولى اول منصب سياسي.
البلاد أصبحت تقريبا”قرعة”، ربما بكل المعاني، بدون غابات!مافيا الخشب, المخدرات و العقار قضت على الغطاء الغابوي!الصين تحول الصحارى إلى جنان خضراء و هنا تحولت الجنان الخضراء إلى صحارى قاحلة!ضرورة التناغم مع نظرية الساحل! الأخوة بين التصحر الغابوي و التصحر الفكري! السياسة هي قصة اخضرار أو تصحر!يفصل بينهما خط الفساد أو خط الاستقامة!الفساد لا يَصْلُح و لا يُصْلِح أبدا!
السلام عليكم
أكبر مافيا في المغرب هي المياه والغابات، تأكل الأخضر واليابس، وتستولي على أراضي الفقراء بدعوى أنها غابة، وأرى برع ماكاين غير السمسرة والبيع والشراء والكراء لمدة 99 عام!!
نتمنى أن تكون الوكالة خيرا من المندوبية!؟؟؟
الفلاح المغربي يستشعر التغيير الذي حدث في القطاع الفلاحي و اصبح هو المستفيد الاكبر من هذا التطور.
السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
قال الحسن الثاني رحمه الله أعطني فلاحة أعطيك شعبا … في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، إلا وزير الفلاحةا و هذا شيء حميد لأنه أبان عن حنكته ،بالتوفيق للسيد عزيز اخنوش رجل المهمات الصعبة، الله يقوي الخير.
الفلاحة المغربية وصلت العالمية بفضل السيد الوزير ….