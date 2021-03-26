أخنوش ينهي دور "مندوبية الغابات" ويُحدث مؤسسة عمومية جديدة

أخنوش ينهي دور "مندوبية الغابات" ويُحدث مؤسسة عمومية جديدة
صورة: و.م.ع
الجمعة 26 مارس 2021 - 20:00

أنهى مشروع قانون يقضي بإحداث “الوكالة الوطنية للمياه والغابات” دور المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يهدف إلى “ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية”.

المشروع الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يقنن منح الرخص، وكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، والاعتمادات، وكل وثيقة أخرى من الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة، وينص على ضرورة مراقبة شروط استعمالها من قبل المستفيدين منها، واتخاذ كل إجراء يهدف إلى ردع المخالفات المرتكبة في هذا الشأن.

وألزم المشروع الذي اطلعت عليه هسبريس الوكالة بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي، ولا سيما المهتمة بتحديد الملك الغابوي المذكور والترحال الرعوي الغابوي، والقنص، وصيد والأحياء المائية في المياه الحية، وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، وكذا المناطق المحمية.

ووفقا للمشروع الحكومي، فالوكالة الجديدة هي مؤسسة عمومية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تكلف بـ”تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض”.

وأعطى القانون الجديد الضوء الأخضر للوكالة من أجل “إبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة، أو الجماعات الترابية، وكل شخص عام أو خاص، وطني أو دولي”، وأن “تفوت، تحت مراقبتها إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، تعتمدهم لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وضمن المذكرة التقديمية المرفقة به، نص مشروع القانون هذا على تنزيل “الاستراتيجية الجديدة-غابات المغرب 2020-2030″ التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها بتاريخ 13 فبراير 2020، والتي تطمح إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال نموذج تدبيري مدمج ومنشئ للثروة يضع السكان المجاورين في صلب تدبير الغابات، و”يعتمد على إعادة هيكلة حكامة إدارة المياه والغابات من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات مع إلحاق شركة حديقة الحيوانات الوطنية بهذه الوكالة وتكليفها بتدبير المنتزهات الوطنية”.

وأضاف المشروع أن هذا التحول المؤسساتي لإدارة المياه والغابات يرتكز على “التجارب الدولية على مستوى العديد من الدول التي تمكنت من القيام بتدبير حداثي وديناميكي من خلال إحداث وكالات وشركات تابعة متخصصة”.

وأعطى القانون أيضا للوكالة إمكانية تقديم كل مقترح أو مشروع نص تشريعي أو تنظيمي إلى الحكومة، يدخل ضمن مجالات اختصاصها، وكذا إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات اختصاصها، إلى جانب إبداء رأيها في كل القضايا التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بمهامها.

ومن المهام أيضا التي أسندت للمدير العام للوكالة، تمثيل هذه الأخيرة “أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة”.

الفلاحة المندوبية السامية للمياه والغابات الوكالة الوطنية للمياه والغابات عزيز أخنوش

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‫تعليقات الزوار

104
  • حمزة الروداني
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:29

    بكل صراحة لو كان في المغرب 7 رجال مثل السيد اخنوش لعشنا في مغرب آخر اكتر ازدهار و أكثر تقدم.

    -35
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  • سارة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:29

    The agriculture sector in Morocco has become a role model, thanks to the efforts of the Ministry of Agriculture that made us feel proud to say we had all we needed in food and meat and with prices that any one can afford

    -21
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  • هشام
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:30

    مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة

    -27
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  • حسن
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:30

    لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة و التواصل عن قرب مع المواطن من اجل بناء مخططات ناجحة

    -24
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  • samir
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:30

    أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء

    -25
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  • عبد العالي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:31

    وزير الفلاحة هو الوزير الوحيد الذي يشتغل بضميره و يهتم بالمصلحة العامة،

    -24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Medo
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:31

    يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين

    -23
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  • Mariam
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:31

    مشروع جديد سيعزز من الدور المنوط بهذه الوزارة في القريب العاجل. خو

    -23
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  • kamal
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:31

    لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .

    -21
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  • Halima
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    مشكورة وزارة الفلاحة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل تحسين الوضعية الفلاحية و الغابوية.

    -19
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  • عبد المجيد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    وزارة الفلاحة تواصل مسلسل التٲلق والتميز، في الحقيقة السيد اخنوش، من ٲنجح الوزراء وٲكثرهم عملا، برااافو

    -20
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  • rayan
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق

    -21
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  • Khalid
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل

    -20
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  • nasim
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.

    -19
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  • Walud
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير

    -18
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  • سفيان
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات المغاربة و يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكذلك الدولية

    -15
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  • سارة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.

    -13
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  • Salma
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:32

    ترسانة قانونية جديدة ستساهم بشكل جذري في الدور التنموي و الضبطي لوزارة الفلاحة.

    -12
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  • abdellah
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره

    -13
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  • Fati
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية

    -13
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  • محمد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    السيد وزير الفلاحة رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق،

    -13
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  • عادل
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    عزيز أخنوش يواصل عمله من أجل المصلحة العليا للوطن

    -12
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  • محمد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux

    -13
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  • ليلى
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    -14
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  • Mouna
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    -11
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  • السوسي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    تبارك الله على السيد وزير الفلاحة فهو عودنا دائما على ديناميته، ونحن ابناء سوس نثق في قدرته على مواكبة المشاريع

    -12
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  • Najla
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:33

    مشروع قانون في المتناول و يرقى لمستوى المهام المنوط لهذه الوزارة الخدومة.

    -12
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  • ايمان
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:34

    الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري تتبع استراتيجية فعالة للتدبير و لضمان الفعالية في تنزيل البرامج و اغناء التجربة المغربية من خلال الانفتاح على التجارة الدولية و الاستفادة منها

    -12
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  • siukaina
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:34

    وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية

    -13
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  • Hind
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:34

    كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية

    -12
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  • احمد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:34

    احسن قرار ممكن اتخذو الوزير حيث المندوبية عندها سوابق ضد ساكنة المناطق المحيطة بالغابات

    -10
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  • كمال
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:34

    لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة

    -11
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  • Yamin
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:34

    لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن

    -10
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  • zahranouri4
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:35

    Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates. M.aziz akhenouch est l’homme de la scène et devrait être imité par tous les ministres et politiciens, bonne chance et plus tendre.

    -9
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  • Zayna
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:35

    الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.

    -11
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  • حاتم
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:35

    السيد الوزير عزيز أخنوش أبان عن قدراته و كفاءته من خلال المستوى الذي وصلت اليه الفلاحة المغربية منذ أن تولى زمام هذا القطاع الذي أصبح نموذج ايجابي يضرب به المثل على الصعيد الدولي

    -10
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  • Ucef
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:35

    لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن

    -10
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  • mohmed
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:35

    السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته
    منقطعة النظير

    -11
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  • فاطمة الزهراء
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:35

    n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs

    -9
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  • Badr
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:35

    التجربة المغربية في مجال الصيد البحري جديرة بالتسويق على مستوى الخارج

    -9
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  • علي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert

    -9
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  • Laila
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    مشروع جديد سيعزز العلاقة بين الوزارة و المؤسسات العمومية للدولة من خلال مجموعة من اتفاقيات هادفة للتنمية و التعامل في نطاق ما جاء به المشروع.

    -7
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  • otman
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    اليوم في هذه الازمة بينت قدراة وكفاءات وزير الفلاحة سي عزيز أخنوش الحمد لله على هذه الناتجة الايجابية شكرا لوزاة الفلاحة على هذا المجهودات

    -8
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  • Asiua
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    مخطط المغرب الاخضر اعطى تمارة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر منها العالم شهد القطاع الفلاحي ازدهارا و تطورا كبير بفضل مجهودات وزارة الفلاحة

    -5
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  • Souad
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة

    -5
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  • Amine
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه.

    -5
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  • ابراهيم
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا

    -5
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  • Med
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية القطاع الفلاحي بفضل مجهوداتها السيد الوزير الذي يسهر على تطوير هذا القطاع

    -3
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  • Fatin
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:36

    عرف القطاع اافلاحي تطورا و ازدهارا ملحوضا خلال هذه الفترة العصيبة التي نمر بها وهذا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة التي تشكر عليها

    -4
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  • Salma
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:37

    عرفت وزارة الفلاحة تطورا في جميع المنتوجات الفلاحية لبناء مغرب جديد ما بعد كورونا

    -4
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  • Amal
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:37

    السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الكثير لي القطاع

    -4
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  • jamal
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:37

    صراحة المغرب في هد الجائحة ترجلو معنا ناس د الفلاحة نقص من الاثمنة التي كانت من قبل توفير جميع المواد الغدائية

    -3
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  • مينة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:37

    السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى كل الازدهاار إن شاء الله

    -4
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  • Yusra
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:37

    العالم باسره عرف خصاصا في المنوجات الغذائية و ارتفاع في الاثمنة في حين ان المغرب و بفضل مجهودات وزارة الفلاحة حنا كمغاربة مكنا مخصوصين من تا حاجة الحمد لله

    -4
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  • Karim
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:37

    بفضل الاستراتيجيات التي يتم تتبعها من طرف وزارة الفلاحة القطاع الفلاحي يشهد تطورا ملحوظ

    -3
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  • Nassim
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:37

    التفاتة جيدة من وزارة الفلاحة و التي ستحدث أثرا على مستوى الجانب الاقتصادي و التنموي في مجال الفلاحة.

    -4
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  • Bassma
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:37

    وزارة الفلاحة بذلت مجهودات جبارة من اجل توفير كل ما يلزم المواطن من منتوجات فلاحية و باثمنة مناسبة للجميع

    -3
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  • عالي عالي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:38

    الوزارة الوحيدة اللي خدامة على إصلاحات جوهرية فالقطاع

    -4
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  • Amin
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:38

    كل الشكر والتقدير لي وزارة الفلاحة… بفضل السيد الوزير الفلاحة المغربية اليوم تحتل مراتب الأولى على المستوى الدولي

    -4
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  • نجوى
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:38

    مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته

    -3
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  • شيماء
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:38

    كل التوفيق والنجاح و السداد لسيد الوزير عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهداا القطاع

    -3
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  • Hamza
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:38

    Nous sommes très fiers de cette ministère qui a tant donné d initiative et de nombreux succès.

    -2
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  • Hafsa
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:38

    الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع

    -3
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  • حميد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:39

    بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية

    -3
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  • محمد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:39

    عزيز أخنوش دار خدمة نقية في قطاع المياه و الغابات خاصة ما يتعلق بإعادة دراسة ملفات التحديد الغابوي في بعض مناطق سوس

    -3
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  • Youssef
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:39

    وزارة الفلاحة في تطور مستمر بأفكارها و مبادراتها الجديدة نتمنى لكم كل التوفيق.

    -2
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  • Hanan
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:39

    الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع

    -4
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  • هاجر
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:39

    السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب

    -4
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  • خاليل
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:39

    وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر

    -4
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  • Mehdi
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:39

    نحن فخورين بوزارة الفلاحة دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم باش القطاع الفلاحي يتطور

    -4
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  • طارق
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:40

    تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي

    -3
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  • عمر عمر
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:40

    الوزارة ديال الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات تتخدم بنية صادقة و هدشي تيبان العيان

    -5
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  • Mery
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:40

    رغم الضروف التي يجتازها المغرب اليوم وزارة الفلاحة قايمة بالواجب شكرا على حسن تدبيرك سيد الرئيس

    -4
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  • Chouaib
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:40

    وزارة الفلاحة تواصل حمايتها المؤسساتية لكافة المتدخلين و الفاعلين في هذا القطاع.

    -2
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  • جميلة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:40

    الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي

    -4
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  • Mustapha
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:40

    المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع

    -3
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  • غزل
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:40

    الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز

    -4
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  • أيوب
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:41

    الوكالة غادي تكون مفيدة بزاف حيث غادي اكون عندها ابعاد تنموية اكبر

    -2
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  • كمال
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:41

    وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها

    -4
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  • Aicha
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:41

    شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات

    -4
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  • الهام
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:41

    السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير

    -4
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  • الإدريسي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:41

    اتمنى من باقي الوزارراء ان يقتادو بعزيز أخنوش اللي تيدير التغيير فالقطاع ديالو

    -4
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  • Simo
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:41

    وزارة الفلاحة كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق

    -4
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  • سميرة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:41

    أجوبة السيد الوزير تشفي الغليل فهو دائما ما يضع الأصبع في مكمن الخلل من أجل تجاوز الإشكالات التي تتقل كاهل المواطن

    -3
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  • ديغ ثاني
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:42

    لعل و عسى ان تقوم الوكالة بوقف نزيف السوق السوداء المتعامل بها بازيلال هناك مافيا الغابات الليلية معروفة و امام اعين المياه و الغابات

    -1
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  • منال
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:42

    كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع

    -4
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  • الياس
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:42

    اهم حاجة هي أن المغرب غادي القدام و هادي احسن حاجة تال دابا

    -4
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  • Med
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:42

    شكر خاص لي وزارة الفلاحة بفضل مجهوداتها الحمد الله كلشي متوفر تحياتى لك سيد الوزير على هذا العمل الجبار

    -4
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  • Samar
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:42

    السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول

    -4
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  • سميرة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:42

    القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي

    -3
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  • مراد شامخة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:42

    ما الفائدة من تغير المؤسسات و الإبقاء على نفس الوجوه في الإدارة لا فائدة من التغير و المواطن في خبر كان

    2
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  • Talia
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:43

    أنشط وزير في حكومة العثماني هو الوزير أخنوش بدون منازع

    -4
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  • أيوب
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:43

    أخنوش تيجتهد و تعطي قيمة مضافة للقطاع الذي يسهر على تسييره

    -4
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  • محمد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:43

    الفلاحة من القطاعات الحساسة في البلاد وذلك كله بفضل رجل يسير هذا القطاع تسيير مزدهر الا وهو السيد عزيز أخنوش

    -4
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  • Zohra
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:43

    الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.

    -3
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  • Ayoub
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:43

    سي اخنوش ديها في المشاريع ديالك وخلي عليك مؤسسة عمومية شبه عسكرية قاد السخط كتقوم بادوار كبيرة وفيها اطر اكفاء باراكا عليك من التطاول على شي حويجات بعيدين عليك …خليك غير مع الحمامة…!!!!

    -1
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  • Halima
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:44

    عزيز اخنوش رجل الالتزام و المعقول، و هذا ما عهدته هذه الساكنة في شخصه منذ ان تولى اول منصب سياسي.

    -3
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  • السياسة بين الاخضرار و التصحر
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:44

    البلاد أصبحت تقريبا”قرعة”، ربما بكل المعاني، بدون غابات!مافيا الخشب, المخدرات و العقار قضت على الغطاء الغابوي!الصين تحول الصحارى إلى جنان خضراء و هنا تحولت الجنان الخضراء إلى صحارى قاحلة!ضرورة التناغم مع نظرية الساحل! الأخوة بين التصحر الغابوي و التصحر الفكري! السياسة هي قصة اخضرار أو تصحر!يفصل بينهما خط الفساد أو خط الاستقامة!الفساد لا يَصْلُح و لا يُصْلِح أبدا!

    1
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  • مواطن غيور1
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:44

    السلام عليكم
    أكبر مافيا في المغرب هي المياه والغابات، تأكل الأخضر واليابس، وتستولي على أراضي الفقراء بدعوى أنها غابة، وأرى برع ماكاين غير السمسرة والبيع والشراء والكراء لمدة 99 عام!!
    نتمنى أن تكون الوكالة خيرا من المندوبية!؟؟؟

    -1
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  • Fatima
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:44

    الفلاح المغربي يستشعر التغيير الذي حدث في القطاع الفلاحي و اصبح هو المستفيد الاكبر من هذا التطور.

    -2
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  • Sounmoa
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:45

    السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.

    -2
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  • Faty
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:45

    الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.

    -2
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  • Dalila
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:46

    قال الحسن الثاني رحمه الله أعطني فلاحة أعطيك شعبا … في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، إلا وزير الفلاحةا و هذا شيء حميد لأنه أبان عن حنكته ،بالتوفيق للسيد عزيز اخنوش رجل المهمات الصعبة، الله يقوي الخير.

    -2
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  • حكيمة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 20:46

    الفلاحة المغربية وصلت العالمية بفضل السيد الوزير ….

    -1
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