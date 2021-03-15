أداء متباين للمؤشرات القطاعية بسوق البورصة

أفادت مذكرة بنك المغرب بخصوص سوق البورصة بأن مؤشر “مازي” ارتفع بنسبة 0,1 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السنوي إلى 0,6 في المائة.

ويعزى ذلك، وفق المذكرة الصادرة عن البنك المركزي حول المؤشرات الأسبوعية، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ”الصناعات الغذائية” بـ2,8 في المائة، و”الكهرباء” بـ2,4 في المائة، و”الاتصالات” بـ0,8 في المائة.

وأضافت المذكرة أنه، في المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات “العقار” بـ3,3 في المائة، و”البنايات ومواد البناء” بـ1 في المائة، و”البنوك” بـ0,5 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات انتقل من 5,4 مليارات درهم إلى 255,3 ملايين درهم من أسبوع إلى آخر؛ فيما سجل الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 51 مليون درهم، مقابل 60,7 ملايين درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.