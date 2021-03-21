أداء "مقاولات 2020" يركز على التجارة والعقار

بالرغم من التراجع المسجل في مجال تسويق الشقق السكنية وتباطؤ عمليات تسويقها في معظم المدن المغربية، فإن نسبة كبيرة من الأفراد الذين أسسوا مقاولات خلال سنة 2020 فضلت التركيز على أنشطة العقار، على غرار السنوات الماضية.

وبلغ عدد المقاولات المحدثة في السنة المنصرمة ما يناهز 83806 شركات؛ من ضمنها أزيد من 29 ألف شخص ذاتي وما يقارب 54.6 آلاف شخص معنوي.

وهيمنت التجارة على أنشطة 32 في المائة من المقاولات التي تم إنشاؤها في العام الماضي، يليها نشاط العقار بنحو 24 في المائة، فيما احتلت الخدمات المختلفة الرتبة الثالثة بنحو 17 في المائة.

واستقر العدد الإجمالي للمقاولات (شخص معنوي) ما يناهز 697 ألف شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي تتخذ شكل شخص طبيعي ما يزيد عن 1.17 مليونا إلى حدود نهاية العام الماضي.

ويؤكد المهنيون أن أرباب المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين يعانون أوضاعا كارثية منذ بداية ظهور الجائحة في بداية السنة الماضية، والتي شهدت تباطؤا كبيرا في نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية.

واضطرت فئة عريضة من المقاولين الذاتيين، إلى جانب المقاولات الصغيرة جدا، إلى إعلان الإفلاس بسبب توقف نشاطها منذ بداية تفشي وباء “كورونا” بالمغرب، مع عدم تفعيل إجراءات حكومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الوحدات والمقاولين الذاتيين الذين يعانون من مشاكل مالية عديدة.