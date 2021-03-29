"أرباب المخابز": الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى للبهائم

قال محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، إن الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم، مرجعا ذلك إلى سوء منتجات المطاحن، ومستندا في هذا الطرح إلى تصريح الوزير الراحل محمد الوفا بالبرلمان، الذي وقف على ترويج المطاحن لدقيق وصفه بـ”الفاسد والرديء”.
وأضاف الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز العصرية والحلويات أن الدقيق الذي تنتجه المطاحن يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي، مؤكدا أن أصحاب المخابز يضطرون إلى إضافة بعض المكونات إلى “العجين” لتحسين جودة المادة الرئيسية في موائد المغاربة.
وعزا المسؤول الفيدرالي ارتفاع وفيات الأطفال والأجنة إلى نقص الحديد والفيتامين A وبعض المكملات الغذائية والأملاح المعدنية في مادة الخبز المغربي، وهو ما يهدد صحة النساء الحوامل، واصفا الأمر بـ”الجريمة المكتملة”.
ووقف القيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سبقت له الإشارة إلى مخالفات متكررة في ما يتعلق باحترام معايير تقوية الأغذية عالية الاستهلاك، مشددا على أن منتجات القمح الطري المقوى والقمح الصلب المقوى تتميز بنسب عالية من عدم المطابقة مع المعايير التي يحددها القانون المغربي، وأكد أن المغرب وضع إستراتيجية وطنية لتقوية الأغذية واسعة الاستهلاك لمكافحة آثار نقص المغذيات الدقيقة.
وشدد المتحدث ذاته على أن الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، المعروفة اختصارا بـ”لافياك”، تمارس خارج القانون، على اعتبار أنها تأسست في الـ23 من ماس 2010، في حين لم يصدر القانون المنظم للهيئات البيمهنية إلا في الـ17 من يوليوز سنة 2012، وهو ما يعني أن تشكيلها لم يراع هذا القانون، علاوة على ضمنها ممثلا وهميا لقطاع المخابز وفاقدا للشرعية القانونية، حسب دراسة أشرفت عليها وزارة الفلاحة وأنجزها مكتب الدراسات الإستراتيجية، ما يخالف الفصل الثامن من دستور المملكة، على حد قوله.
وقال المصدر ذاته إن الدعم الذي تخصصه الدولة والوزارة الوصية للحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.20 درهم لا يصل إلى المواطن، داعيا إلى ضرورة تخصيص دعم مباشر للمخابز ودون وساطة حتى يحقق الغاية من إحداثه.
ودعا الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب الحلويات والمخابز الوزارة الوصية إلى ضرورة مراعاة هذه الملاحظات بهدف هيكلة وتنظيم القطاع وتجويد منتج الخبز في الأسواق المغربية.
وحرصا منها على استقاء رأي رئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، اتصلت هسبريس بجمال المحمدي، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، رغم بعث رسالة نصية تعرف بهوية المتصل والغاية من الاتصال.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دقت ناقوس الخطر حول الخبز التي يعتبر المادة الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، إذ أشارت إلى أن إنتاجه لا يخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات للوقوف على مدى احترام الجودة والسلامة.
وقالت الجمعية إن المنتج الزراعي الحالي مغير جينياً مقارنة مع القمح العادي الأصيل، وهو التغيير الذي نتج عنه ارتفاع في كمية النشا وأعطى مردودية كبيرة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.
كما كشفت الهيئة ذاتها أن “زيادة المواد الإضافية والملح والسكر (تضاف حالياً أكثر من 3 غرامات من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، أمور تكون سبباً مباشراً وغير مباشر في إصابة المستهلك بعدة أمراض، منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والإكزيما وحساسيات مختلفة، منها حساسية الكليتين.
يجب تحقيف في هادا الامر.يجب على الحكونة الناءمة التحرك
حسبي الله ونعم الوكيل معرفنا باقي أش تانكلوا
شهد شاهد من اهلها!!!! ماذا بقي لنا كمستهلكين!!!؟؟ السؤال المطروح!!! هو منذ متى و هذا الدقيق لا يصلح حتى للبهائم ؟؟؟!! و اين هي مصالح المراقبة ؟؟!! او ما موقعها من هذه الفضيحة؟!!! لماذا الانسان لا قيمة له في بلذي العزيز!؟؟؟ واين هي الحكومة ؟؟؟!!! العديد من الاسئلة تدور في دهني !؟!! لكن لا اجابة لها !!!!!
أين المراقبة أين المسؤولية أين الضمير لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
المخابز مهزلة، أما المجازر فحذث و لا حرج.
والذي لايتكلم عليها أحد تلك البودرة الكيميائة التي تنفخ الخبز. اما الدقيق فأمره هين.
الجميع يعلم ان لوبيات الفساد تعمل على تسميم المواطنين بشكل ممنهج من اجل جمع الثروات الطاءلة على حساب صحة الشعب وهذه جريمة من مئات الجرائم المختلفة التي ترتكب في حق هذا الشعب البءيس في مختلف قطاعات البلد !!والغريب ان سلطة التحكم تتجاهل استمرار ارتكاب هذه الجرائم وتواجه بالقمع كل من طالب بالتحقيق !!
فهم تسطى
المطاحن الكبرى في المغرب لها نفوذ. مسؤولين كبار لهم وزن هم من يشرفون عليها..سواء عن بعد او عن قرب…لانها كعكة ..ودعم. ونقل. اي ملايير ..من المال العام٣..تم الربح تم بيع الغبار بدل الطحين
وممكن خلطه بالتراب لايهم. او اي دقيق من الصين….
لان لا احد يمكنه مراقبه…هذا الريع…نعم هو لوبي اقوى من المنظومة الرقابية..والسلطات المحلية الجهات الصحية المراقبة..بل يخترق القضاء…..لان الرشوة هي سيدة الميدان
والدليل لن تتحرك اي دعوى…..
بل استتحرك ضد الصحافة…والرأي….
كوميرة بتيبانة وزنها أخف من الفانيدة، وبطبيعة الحال رديئة الجودة وتلتصق بالأسنان عند تناولها وتعمل حرقة بالمعدة ويشعر الإنسان بالوهن بعد تناولها.
الحل لهذه المعضلة هو تجويد الخبز والزيادة في ثمنه الشعب الآن لم يعد يحتاج لصندوق المقاصة ودعم المواد الغذائية لأنه أصبح شعبا غنيا وباستطاعته شراء خبزة ذات جودة عالية بثلاثة دراهم.
ومن يشتكي من الغلاء ويطبع مع الميوعة فعليه أن يكف عن الإنجاب ويتناول حبوب منع الحمل أو تقطع…….راك تما.
يجب على الدولة مراقبة دقيقة لهاته المخابز ،و كل مخالف للجودة يجب إيقافه
إنا كنأكد هاد الكلام، بحكم اني كنعجن فالدار يوميا ، فاش كنكمل لعجينة و نحط الاناء نغسلو وكيبقى فيه الماء و مع بقايا العجينة لي لاصقة فيه اقسم بالله إلى كتتحول لعجينة لعلكة كتتلصق فاليدين و مكتبغيش تتحيد إلا بمشقة و اي واحد يقدر اجرب لا الفينو و لا الكومبلي نفس المصيبة، و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بكل تاكيد خبز المخابز هو عبارة عن سم قاتل !!!!! خبز بالسكر واشياء اخرى. لا يعرفها الا الله !!!! شراء الزرع والشعير والاكتفاء بطحنه بنخالته لهو ارحم بالمواطن …. اغلبية المواطنين يشتكون من الامساك والقولون بسبب خبز المخابز…. هذا الموضوع تطرق اليه الاستاذ محمد الفايد في عدة قنوات وحث الناس بشدة من استعمال كل مادة في المخابز ….. خبز وحلويات…..الخ!!!
اكتسح الخبز المغشوش في الوزن معظم محلات البقالة المنتشرة بالمدن المغربية؛ إذ أكد ناشطون جمعيون في مجال حماية المستهلك أن المهنيين يعمدون إلى تقليص وزن الخبز بنسب تتراوح ما بين 25 و48 في المئة مقارنة مع الوزن المنصوص عليه في القانون المنظم لتسويق الخبز المدعم من طرف الحكومة.
وتفاجأ العديد من تجار المواد الغذائية بلجوء أصحاب المخابز التقليدية إلى مزيد من خفض وزن الخبز، الذي انتقل من 160 و150 غراما للخبزة الواحدة إلى ما بين 116 و120 غراما.
هناك بعض المخابز يعجن الخبز فيها بالارجل ويستعملون شفرات الحلاقة لرشم الخبز بعد استعمالها في الحلاقة المغرب غابة فيه حيوانات في صورة انسان لا ترحم ولا تخاف
من اليوم اقرر مقاطعة خبز البونج ديال المخابز…. قررت العودة للخبز البلدي و الفينو النقي… هذا المقال خطير جدا و انا لن اغامر بصحة أسرتي. شكرا
فات الأوان على مصلحة المستهلك المسكين
ماذا قال فقراؤنا ..الخباز او صانع السعادة وسط ” السعير “
“باعروب ” وهو يتحدث الينا كان بين الفينة والأخرى لا ينسب كل المجهود اليه وحده ، فهو يشرك كل العاملين حتى وان كان هو ” المايسترو ” الذي يستطيع ان يقف في وجه حرارة بدرجة ” السعير ” ..
عبد الله عياش
الشبكة كتعاير الغربال
ها عار الله احترمو غي نتوما الوزن القانوني للعجين ما تباوش تغشو فالوزن ديال الخبز را هلكتونا
الحل هو الرجوع الى خبز الدار.اما المخبوزات فلا نظافة ولا جودة
مهما يكن فالواطن المغلوب هو الذي يدور حمله كل هذه التطاحنات من أجل الكسب المادي و الجشع . لماذا كل هذا التكاحن. قالها صراحة و يطالب بالدعم أي يأتيه مباشرة دون وساطة .و أقول لهذا الرحل هذه المواد المظافة من طرف مخابزكم صحية . على العموم كما يقال إن لم تستحيوا فٱفعلوا ما شئتم . أما المواطن يعلم أكثر من غيره أن اللوبيات فوق المؤسسات و تنتحر في قوت الضعفاء و المعدومين و لا حسيب و لا رقيب إلا الله الذي يمهل و لا يهمل.
المغاربة يتوهمون ان الحكومة تحتفظ على جميع الاسعار ناسين ان الدولة حتى لا ترفع الاسعار فإنها تغض الطرف على الجودة ونقص المقادير فحتى الخبز فإن وزنه قد خف عن السابق دون ان نستتني الادوية فالتي تاتي من الخارج يكون مفعولها اسرع واحسن من المصنعة في المغرب ولنأخذ دولبران على سبيل المثال.
لهذا يجب رفع الدعم بصفة نهائية عن كل المواد الغذائية التي يستفيد منها حتى أصحاب الرواتب السمينة من رجال التعليم الانتهازيين الذين توزع عليهم الدولة أكثر من 75 مليار درهم كل سنة كرواتب والموظفين والأثرياء من التجار ورجال الأعمال والمهنيين كالأطباء في القطاع الخاص الذين يسترزقون من الفقراء ويربحون الآف الدراهم يوميا وكذا المحامين وأصحاب أوراش النجارة والميكانيكا والمقاولين الصغار والمتوسطين والفلاحين الكبار.. الذين يستطيعون شراء كل شيئ دون الحاجة الى نهب أموال الفقر والتطفل على أرزاقهم
الجميع يستفيد من الدعم والجميع يأكل خبز الفقراء ونصيبهم وحقهم دون مواربة ولا خجل ويدافعون عن هذا “المكسب” البئيس الذي خصص أصلا الى الفقراء الحقيقيين
وعليه وجب وقف اكل أموال وحقوق الفقراء من قبل تلك الفئات الانتهازية وتوزيع ميزانيته نقدا على الفقراء الحقيقيين على شكل رواتب شهرية، ومن يريد أن يشتري الدقيق الرفيع بثمنه الحقيقي فهو حر ومن يريد أن يصوم حتى فله اجر عظيم، لمهم هو نزع رضاعة الدعم من أفواه الانتهازيين من أصحاب الرواتب الذين يستنزفون ميزانيات الفقراء ويتقاسمونها معهم بل لا يتركون لهم منها سوى الفتات
المغاربة يعرفون هذه الحقيقة قبل تكشفها المخابز او المجلس الحسابات لذلك كل المغارب اتحهوا شراء الخبز من النساء تبيعه في الشارع لا احد يشتري الخبز المخابز الا الزوفلية المغاربة لا يشترون من المخابز الا الحلويات حتى من يشتري الخبز من المخبزة لا يشتري الخبز مدعوم العادي ديال فرينة بل يشتري الخبز الزرع او كومبري انا شخصيا اكثر من 20 سنة لا اشتري الخبز من المخبزة اشتري الخبز فقط من المحل الخبز تخبزه النساء المغربيات مكافحات
الدقيق الابيض عموما مضر بالصحة و يسبب عدة امراض من بينها السرطان، في امريكا تسمی السموم البيضاء و هي الدقيق الابيض السكر و الملح۔
البديل هو دقيق القمح بنخالتو و نقصو من الخبز ما امكن
كل المعلقين غير معنيين بهذا الأمر
علاش ؟
لأنهم أصلا لا يستحقون الدعم الذي يحصلون عليه من خلال شرائهم للدقيق والسكر والزيت و…. المدعم لأنهم لا يدخلون في خانة الفقراء لأنهم موظفين وتقاعدين وأصحاب شقق وعمارات وأملاك ورثوها من أباءهم و…
ومن لا يعجبه منهم هذا النوع من الدقيق فليشري الدقيق الغير المدعم والسكر الغير مدعم والزيت الغير مدعم و… فلماذا تكلون أرزاق الفقراء وانتم لستم بفقراء وتساهمون في استنزاف صندوق المقاصة الذي خلق من اجل الفقراء وليس من اجل الانتهازيين ؟
وزايدنها يتقمصون وينتحلون صفة “الفقراء” ويتحدثون باسم الفقراء وكأنهم معنيين بالأمر
الفقراء لم يطلبوا منكم أن تدافعوا عنهم الفقراء يريدون فقط أن لا تشاركوهم في أرزاقهم وفي أموالهم التي خصصتها لهم الدولة من خلال صندوق المقاصة
الفقراء يقولون لكم ابتعدوا عن أموالنا وأرزاقنا واكتفوا برواتبكم الشهرية السمينة التي تبنون منها العمارات وتسافرون منها وتدرسون أبنائكم في احسن المدارس الخاصة و… وتنهبون أموالنا وتسترزقون منها
أما أن تنتحل صفة فقير أو تنصب نفسك محامي الفقراء وفي نفس الوقت تنهب اموالهم ودعمهم وتأكل من رزقهم فهذا نفاق
Voilà où mène la dépendance alimentaire …
Les conséquences sur la santé des consommateurs et des écosystèmes commencent à devenir insupportables
آصحاب التعليقات اللي حاضيين الاساتذة المتعاقدين أولاد الشعب اللي كيطالبو بحقهم فتأمين مستقبلهم او كتتهمهوم بالانتهازية والاخلال بالواجب. ها الرأسماليين الكبار شنو كيوكلو ليكم او لوليداتكوم. هذو ما تقدروش ليهوم او اشباح احتج ولا جلس
تنسخون جميع القوانيين والقرارات من أوروبا إلا في صحة المواطن تتركونه يتقطع عرقا بعرق في المستشفيات بسبب الأمراض والسموم التي تدسونها للشعب في الأكل ليس في الخبز فقط هناك الماء و الخضر و الفواكه و اللحوم الحمراء و البيضاء يدخلون مواد كيماوية و جينية من إسرائيل و الصين فترى أنواع الفواكه و الخضر حجمها ككرة القدم هذه الأشياء معدلة جينيا ونحن نستهلكها بدون حتى معرفة مصدرها فترى المستشفيات مكتظة بجميع أنواع الأمراض الفتاكة فعلى الأقل يجب منع إستعمال الدقيق الأبيض في الخبز كما تطبقها تركيا للحفاظ على صحة شعبها و كذلك متابعة أرباب المطاحن في المحاكم فهناك قانون في المغرب يجب فقط على الغيورين عن هذا الوطن أن يتحركوا
المشكل ليس نوع الدقيق بل في تمن الخبز. لا يعقل ان يكون ثمن الخبز زهيدا الى هده الدرجة ثم نبحت عن جودة المنتوج المهم عندما نشتري الخبز بدعم فكم هو هامش الربح فيه ادا تفيدنا بمعايير الجودة ناقص 80 سنتيما للقرص الواحد كاظمة حد ادا يجب التفكير في الامر كثيرا و البحث عن الحلول الناجعة بعيدا عن التحديات المكرو سياسي