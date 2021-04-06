أرباب شاحنات نقل الرمال يجتمعون بالعرائش

تمكنت تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش، رغم الظروف الاستثنائية والإكراهات الوبائية التي منعت التجمعات الكبيرة، من عقد جمعها العام السنوي العادي في الثالث من شهر أبريل الجاري، بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش.

وأكد مصطفى بن حمدان، رئيس التعاونية، أهمية الحفاظ على التعاون والتضامن والاتحاد، لا سيما وأن التعاونية تمر بوضعية صعبة جدا بسبب لجوء الدولة إلى استعمال “الدرون” رغم أن اولاد صخر يصنف شبه مقلع، لأن الرمال المستخرجة تخضع لسلسلة من العمليات (الغسل، التصفية، التجفيف…) مما يؤدي إلى التخلص من نصف الكمية المستخرجة والاكتفاء بنصفها فقط، وهي التي توجه إلى المستهلك.

وأشار المتحدث إلى “المجهودات التي بذلتها التعاونية باعتبارها ركيزة لتنمية حقيقية بإقليم العرائش ومنبعا خصبا لامتصاص البطالة والدفع بعجلة التقدم”.

وبعد التذكير والمصادقة على أسماء المجلس الإداري، أكد مصطفى بن حمدان أن التعاونية لم تبرم أي عقود مع أي شخص أو جهة لها علاقة أو صلة وصل مع الأعضاء، وأنه تم وضع لائحة محينة لدى محكمة العرائش.

يشار إلى أنه تمت المصادقة، بإجماع المشاركين في الجمع العام السنوي العادي، على التقرير المالي السنوي.