أربعة لاعبين يواصلون الغياب عن تدريبات الوداد

يواصل أيوب سكومة وسفيان كركاش وأيوب بنشاوي وزكرياء كياني التدرب بمركب بنجلون بعيدا عن المجموعة التي اختارها المدرب التونسي فوزي البنزرتي للتدرب رفقة الفريق الأول.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن الأسماء المذكورة مازالت خارج مفكرة المدرب خلال الفترة الراهنة، وتحتاج إلى العمل أكثر وإظهار ما يشفع لها بالالتحاق بالمجموعة الأساسية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن منصف شراشم وبديع أووك التحقا بالتدرب مع المجموعة الأساسية تحت إمرة المدرب فوزي البنزرتي خلال الفترة الماضية، بعد تعافيهما بشكل كامل من الإصابة، في انتظار فرصتهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان المدافع أمين فرحان قد التحق بالفريق الأول للوداد منذ فترة، بعد تعافيه من المرض الذي غيّبه عن الفريق لمدة طويلة، حيث كان قد خضع لبرنامج بدني خاص لتأهيله من أجل العودة إلى أجواء المباريات.

ومنح البنزرتي يوم الثلاثاء راحة للاعبين عقب الفوز على حورويا الغيني السبت الماضي، برسم الجولة الثالثة من رابطة أبطال إفريقيا، بعد أن برمج يوم الأحد الماضي حصة خفيفة لإزالة العياء.

ويواجه الوداد فريق المغرب التطواني، الخميس المقبل، برسم الجولة التاسعة من الدوري المغربي للمحترفين، قبل السفر إلى غينيا لمواجهة حورويا برسم الجولة الرابعة من عصبة الأبطال.