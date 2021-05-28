شخص يعرقل حركة السير بالاستلقاء أمام الطرامواي

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، صباح الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وعرقلة السير على السكة الحديدية الخاصة بالطرامواي وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان قد عرقل سير الطرامواي بشارع عمر الخيام بمدينة الدار البيضاء، بشكل يمثل خطرا عليه وعلى راكبي وسيلة النقل العمومية المذكورة؛ وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو وصور فوتوغرافية تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكن من توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تخدير متقدمة، بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية؛ وذلك قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات أنه موضوع قضية جارية تتعلق بالاشتباه في تورطه في الهجوم على مسكن الغير والسرقة.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ذابا هذا اي علاج ينفع معه. موته احسن من حياتو. مرة واحدة فقط اعطوا المثل في مجرم و منحرف واحد بعقاب يزلزل ادمغة كل المنحرفين مستقبلا.
هاذي لبسالات يجب الضرب على أيدي أمثال هذا الشخص وتشديد العقوبة ليكون عبرة للآخرين. قمة الجهل الله احفظ.
وجب معاقبة سائق الترام لتوقفه . والسلام. إن لم تستحي فافعل ماشئت.
لقد قضي على التعليم والصحة والاعلام بالضربة القاضية ماذا تنتظر اذا الى عالم اليتوب تجد خارجي السجون يرون ثاريخ المجيد اكثر من العلاماء وروتين اليوميى ….ليتى الماضي يعود
حينما يتدنى مستوى الوعي ويتفاقم الفقر والاقصاء، تحدث هذه المضاهر بل وتضهر اكثر منها خطورة. الحل هو الاستثمار في الانسان بسياساة متنورة مبنية قبل كل شىء على العدالة الاجتماعية ومن دون ذلك كل المخططات سيكون مالها الفشل…