شخص يعرقل حركة السير بالاستلقاء أمام الطرامواي

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، صباح الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وعرقلة السير على السكة الحديدية الخاصة بالطرامواي وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان قد عرقل سير الطرامواي بشارع عمر الخيام بمدينة الدار البيضاء، بشكل يمثل خطرا عليه وعلى راكبي وسيلة النقل العمومية المذكورة؛ وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو وصور فوتوغرافية تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر ذاتها أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكن من توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تخدير متقدمة، بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية؛ وذلك قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات أنه موضوع قضية جارية تتعلق بالاشتباه في تورطه في الهجوم على مسكن الغير والسرقة.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.