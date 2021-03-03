أربع قتيلات وثلاثة جرحى في حادثة سير بتاونات

أربع قتيلات وثلاثة جرحى في حادثة سير بتاونات
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:41

لقيت 4 نساء مصرعهن وأصيب 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة وقعت قبيل مغرب الأربعاء قرب مركز عين عائشة، على المقطع الطرقي الرابط بين هذا الأخير ومركز عين مديونة، بإقليم تاونات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه الحادثة نجمت عن انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا، وهم من عائلة واحدة تنحدر من دوار بني قرة بجماعة بوعادل بإقليم تاونات، كانوا في طريقهم لحضور إحدى المناسبات العائلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 3 قتيلات، وهن زوجات 3 أشقاء، لقين مصرعهن على الفور، فيما القتيلة الرابعة، التي تربطها علاقة عائلية بأسرة الضحايا، توفيت لحظات قليلة بعد نقلها إلى المستشفى، مبرزة أن الجرحى هم سائق العربة المنقلبة، وطفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام، ووالد هذا الأخير.

وقد تم نقل المصابين نحو المستشفى الإقليمي بتاونات، بينما تمت إحالة جثث القتيلات على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وفور إخطارها، حلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لعين عائشة بمكان الحادثة وأنجزت محضرا في شأنها.

تاونات جرحى حادثة سير قتيلات

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‫تعليقات الزوار

9
  • عبدو ألمانيا
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:46

    إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم جميعا
    الطريق تقتل؟ خطأ الإنسان يرمي بنفسه الى التهلكة.
    معرفنا شكون فيه لافوت فهاد الحادثة ولكن الإنسان غالبا ما يكون جانيا على نفسه أو على غيره فيما يتعلق بحوادث السير

    17
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  • مغربي
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:47

    نسأل الله السلامة والعافية. الله يرحم من مات. والله يجعل البركة في الباقي.

    32
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  • حسن
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:50

    تغمدهم الله برحمته إن لله وإنا إليه راجعون

    24
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  • youness fkr
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:51

    الله يرحمهم والله يصبر اهل ديلهم وان لله وان الله راجعون

    19
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  • safaa
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 21:58

    هاديك الطريق خايبة بزاااف وطريق كلها حفاري وغير معبدة ومع كل تساقطات مطرية كتزيد تحفر ومكاينش الصيانة الطرقية الله ياخد الحق فدوك المنتخبين طريق تاونات دائما تحصد ارواح الناس

    13
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  • بوعزة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:01

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحم الله الموتى واسكنهم فسيح جناته والهم دويهم الصبر والسلوان

    6
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  • abdou
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:04

    المصاب جلل. . لا حول ولا قوة إلا بالله .الأسباب متعددة والموت. واحد إنا لله وإنا إليه راجعون تغمدهم الله برحمته و.الصبر والسلوان للأهل والأحباب.

    6
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  • simo
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:09

    ان لله وان اليه راجعون عظم الله اجر عائلاتهم وغفر الله لهم. ربما السرعة او المشكل في الطريق المهم الله ارحمهم

    1
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  • محمد
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 22:11

    اللهم ارحم الموتى واشف الجرحى انا لله وانا اليه راجعون لكن الملاحظ أن كثيرا من المواطنين لا يحترمون ما تتطلبه الظروف الطارئة لكوفيد 19 حيث يستحسن عدم حضور المناسبات العائلية….و مهما يكن فكل شخص مسؤول على نفسه (ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة)

    1
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