أربع قتيلات وثلاثة جرحى في حادثة سير بتاونات

لقيت 4 نساء مصرعهن وأصيب 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة وقعت قبيل مغرب الأربعاء قرب مركز عين عائشة، على المقطع الطرقي الرابط بين هذا الأخير ومركز عين مديونة، بإقليم تاونات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه الحادثة نجمت عن انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا، وهم من عائلة واحدة تنحدر من دوار بني قرة بجماعة بوعادل بإقليم تاونات، كانوا في طريقهم لحضور إحدى المناسبات العائلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 3 قتيلات، وهن زوجات 3 أشقاء، لقين مصرعهن على الفور، فيما القتيلة الرابعة، التي تربطها علاقة عائلية بأسرة الضحايا، توفيت لحظات قليلة بعد نقلها إلى المستشفى، مبرزة أن الجرحى هم سائق العربة المنقلبة، وطفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام، ووالد هذا الأخير.

وقد تم نقل المصابين نحو المستشفى الإقليمي بتاونات، بينما تمت إحالة جثث القتيلات على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وفور إخطارها، حلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لعين عائشة بمكان الحادثة وأنجزت محضرا في شأنها.