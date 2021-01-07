أرضية "دونور" تُحرج الرجاء قبل "المربع الذهبي" لكأس محمد السادس

قال نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم إن الحديث عن إمكانية نقل مباراته ضد ضيفه الإسماعيلي المصري، لحساب إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إلى ملعب آخر عوض المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بسبب سوء أرضية الملعب، يعتبر سابقا لأوانه.

وصرح مصدر مسؤول بإدارة “النسور” لـ”هسبورت” بأن إمكانية نقل مباراة فريقه وضيفه الإسماعيلي إلى ملعب آخر “أمر سابق لأوانه، وذلك بحكم أن اللقاء مقرر في الـ11 من يناير الجاري، أي بعد أربعة أيام من اليوم، وهي مدة قد تكون كافية لإصلاح الملعب أو التأكد يقيناً بأن الأرضية غير صالحة، وبذلك التفكير في ملعب آخر”.

وأضاف المتحدث أن “إدارة الرجاء لم تتواصل حتى الآن مع الاتحاد العربي في هذا الموضوع، كما أن الفريق سيحاول أن يقف على جودة أرضية الملعب خلال الساعات القليلة القادمة. وبناء على ذلك، سيتم اتخاذ القرار المناسب”.

مصدر مطلع بالاتحاد العربي للعبة أكد من جهته، في تصريح خص به “هسبورت”، أن اللجنة المنظمة لم تتوصل بأي قرار في الموضوع حتى الآن، ولا وجود لأي قرار رسمي بخصوص تغيير ملعب المباراة إلى حدود اللحظة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن “مسألة تغيير الملعب تظل واردة في حال تأكد عدم جاهزية ملعب محمد الخامس”.

وراجت أخبار أمس الأربعاء عن إمكانية نقل مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الإسماعيلي المصري، لحساب إياب “المربع الذهبي”، إلى ملعب آخر بسبب تضرر أرضية المركب الرياضي محمد الخامس جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء خلال الساعات الأخيرة.

وكانت أرضية الملعب المذكور التي احتضنت مباراة الرجاء الرياضي وضيفه تونغيت السنغالي أمس الثلاثاء، لحساب إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال إفريقيا، قد ظهرت غارقة وسط برك مائية موحلة، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة.

وأثرت حالة أرضية الملعب على السير العام للمباراة وطريقة لعب الفريقين، خصوصاً في التعامل مع الكرات الأرضية، حيث لم يقو اللاعبون على الجري والتعامل مع الكرة بشكل طبيعي، نتيجة برك الماء التي غطت أرضية الملعب بشكل شبه كلي، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول قرار الحكم مواصلة اللقاء رغم الظروف المناخية الصعبة.

واحتضن المركب الرياضي محمد الخامس، مساء أمس الأربعاء، مباراة الوداد الرياضي وضيفه الملعب المالي، لحساب إياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت لصالح رفاق صلاح الدين السعيدي بثلاثية نظيفة، وبذلك ضمن “الأحمر” التأهل إلى دور المجموعات، غير أن أرضية الميدان ظهرت في حالة سيئة.

يشار إلى أن مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الإسماعيلي المصري، لحساب إياب نصف نهائي البطولة العربية، مقررة في الـ11 من يناير الجاري على أرضية الملعب نفسه.