أساتذة الأكاديميات يشكون الاقتطاعات ويتوعّدون الوزارة بالإضرابات

اتّجهت وزارة التربية الوطنية إلى تفعيل خيار “الاقتطاع” من الأجور لثني أطر الأكاديميات، المشتهرين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد” من خوض احتجاجات وإضرابات جديدة خلال شهر أبريل الجاري؛ وهو ما أثار غضبا كبيرا في صفوف الأطر التعليمية، التي تصرّ على إفراغ المدارس والخروج إلى الشوارع لتحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.
وبلغت قيمة الاقتطاعات على مستوى بعض الأكاديميات حوالي 1700 درهم، تم سحبها من أجور الأساتذة الذين خاضوا إضرابات خلال الشّهر الماضي؛ وهو ما أثار موجة من الغضب، حيث انتقدت الأطر التعليمية “الخطوة الانفرادية” التي قامت بها الوزارة دون اللجوء إلى التشاور مع النقابات.
وقال مصدر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إن “الاقتطاعات لم تكن بسبب الإضرابات… بل هدفها الحد من تنقل الأساتذة واستمرارهم في النضال من أجل إسقاط نظام التعاقد”، موردا أن “الاقتطاعات الأخيرة لن تثني الأساتذة على خوض نضالات جديدة”.
ويرفض الأساتذة المتعاقدون ما اعتبروه اقتطاعات عشوائية (اختلاف معايير الاقتطاعات، اقتطاع من أساتذة غير مضربين، تجاوز الاقتطاع عدد أيام الإضراب…)، موردين أن “هذه الاقتطاعات دليل على أن الأكاديميات هي من اقتطعت ولم تكن الاقتطاعات نابعة من وزارة المالية”.
واعتبر المتعاقدون أن “الاقتطاعات الأخير دليل على أننا نشتغل بشكل عشوائي وغير محميين ولا استقرار مهني واجتماعي لنا، وهذا ما يفسر عدم وجود الترقيات والتعويضات والسماح لاجتياز المباريات وغيرها من الحقوق إلى حدود الساعة”.
وردا على هذه الاقتطاعات، تؤكد “اللجنة القانونية الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن الاقتطاعات التي تطال أجورهم هي اقتطاعات غير مشروعة، وهي سرقات من أجور الأساتذة والأستاذات، ولا ترتكز على أي أساس قانوني بما هي خرق سافر للحق في الإضراب المنصوص عليه دستوريا”.
وما زالت لعبة الشّد والجذب بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية محتدمة؛ فبعد أسبوع من الإضراب، يعود أساتذة “التعاقد” إلى خيار التصعيد بترك الأقسام خلال الشّهر الجاري، مبرّرين تصعيدهم بتشبّث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدفُ بالمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.
هؤلاء يجب طردهم حالا و بدون تأخير .التعاقد انقدهم من البطالة و هم لا يريدون العمل با يريدون المال دون عمل .احسنت الوزارة عندما اقتطعت من مرتباتهم
من المفترض طردكم. اما الاقتطاع فهو لا يفي بالغرض.
فقط تكلفون ميزانية الدولة مبلغا هائلا والنتيجة موسم دراسي دون انتاجية.
انظروا لباقي دول العالم هل تسمعون اضرابات للاساتذة في اي دولة فالعالم !!!!
تغيبون عن فصول الدراسة و بسببكم التلاميد يقضون يومهم في الشوارع بدلا من المدارس و تسألون لمادا الإقتطاع هزلت
أحسن قرار، كيف يعقل لأساتذة رضوا بالعقد أن يضيعوا أبنائنا في الدراسة، لا أحد فرض العقد على هؤلاء، و على الدولة أن لا تتراجع على بنوذ العقد، و نتمى أن يسري العمل بالعقود في كل الوزارات
نريد تفعيل مسطرة العزل في حق كل من يتورط في عده الاضرابات عير القانونية التي زادت عن حدها و ادت الى دخول التلاميذ في نوبات موت سريري متقطعة و جعلتهم يدخلون الى عطل يفرضها هؤلاء الاساتذة عليهم بعد ان يلتحقوا من العطل الرسمية.. العقد شريعة المتعاقدين وانتم امضيتم العقد و اجتزتم المباراة برضاكم و بعلم لتفاصيل العقد اذن تقبلوا الواقع و تحملوا مسؤولياتكم .. من لا يريد فليترك و ليفرغ المنصب لمن يريده و بمستوى عالي منكم.. لا تريدون شكر النعمة و حمد الله على عمل محترم عوض البطالة و في زمن صعب فيه ايجاد سغل اصلا و الذي زادت من تازيمه كارثة كورونا المستمرة..سوف تندمون
هاد حكومة البيجيدي كما نقول بالمغربية “گصة النحس”، منذ ولوج بنكيران في 2011 و احنا اللور اللور. غلاء في الأسعار اضرابات يالجملة، معتقلي الرأي و زيد وزيد. الله يجيب لينا شي حكومة تحمي و تشتغل من أجل المواطنين، بدلا من حكومة المناصب والله العظيم إلا هاد التصعيدات من طرف مختلف الوزارات غادين بينا للحيط. الله يحضر السلامة وخلاص.
الأجر مقابل العمل! فالأول توقعون على عقد لاتوافقون عليه و من بعد تطالبون بأجر بينما انتم مضربون هذا يسمى تاحراميات و لعب الدراري الصغار
التلاميذ ينتظرون الأساتذة لاستكمال دروسهم، و الأساتذة ينتظرون الوزير للقيام بإصلاحات والوزير ينتظر الانتخابات لرمي الكرة إلى وزير آخر (انتهت القصة : الجزء الثاني بعد الإنتخابات).
من 2016 و هوما فالإضربات و بدون فائدة. الحل هو اضراب مفتوح و يتكمشو فديورهم و ميرجعوا اامؤسسات حتى تحقق لهم جميع المطالب
أين نكران الذات اتجاه هذا الوطن احمدو الله تعالى وجدتم فرصة للعمل وأجر شهري لمذا تباكي وغيركم يعانون البطالة على الدولة ان تقطع بيد من حديد معهم
ضاع التلميذ بين مطرقة الأساتذة وسندان الوزارة.
إصرار الأساتذة وتعنث الوزارة ضرب عرض الحائط مصلحة التلاميذ، فهُمُ الذين يؤيدون الضريبة دائما، مهما كانت نهاية هذا المسلسل، الذي على مايبدو لن تكون هاته حلقته الأخيرة …
يتبع
صراحة وجب الرفع من أجور أساتذة المغرب ف 5000 د في طنجة مراكش الرباط…تعتبر موظف فقير
الدولة هي المسؤولة عن هذه الاختلالات نحن لم نصوت على اي حزب لكي يفعل التعاقد في التعليم ولاد الشعب بغاو غي اخدمو مرتاحين استمرو في النضال وفقكم الله
يقول مثل مشهور “تمنى زوال العبيد قبل زوال الطغاة “، للأسف عوض المساندة والدعم لأبنائنا الأساتذة في مايلحق بهم من حيف وظلم، فهم أبناءنا وعماد مستقبلنا، نجد البعض يطبل للحكومة ولأباطرة المال والفساد، يا للعجب !!!!!
الاغبياء فقط من يقولون يجب طردهم عوض الاقتطاع. لا يعرفون ان مخطط التعاقد هو المرحلة الاولى نحو خوصصة المؤسسة التعليمية. غدا تبقى تخلص لفلوس صحيحة على ولادك باش تقريهم فمؤسسة عمومية وهاديك ساعة غادي يوقع لك لوقع لقصة الثيران الثلاثة و الاسد. زد على هادا راه ماغاديش يبقى اساتدة متمكنين فبمجرد ان الاستاد يصبح عندو خمس عشر سنة مثلا ويتم طرده بدون سابق انذار للانه بالنسبة الاكاديمية افضل لها تجيب استاد جديد غير متمكن وتخلصوا خلصة قليلة عن تبقى مخدمة الاساتدة لقدام لي كيكونوا يتخلص خلصة اكثر اي ديما المؤسسات غادي يكون ا فيها اساتدة ماعندهم خبرة كثيرة
مكرهوش يبقاو فديورهم و يقريو عن بعد و يتخلصوا ، عندهم تلاتة شهور عطلة و الاعياد و المناسبات او مزاليين كتحاسبوا ، برافو الوزارة التعليم
هذ النوع من البشر يصلح فقط للشارع و المقاهي و لا يصلح للعمل الشباب الطموح كتقاتل باش يخدم دون جدوي
الأجرة مقابل العمل وهذا معمول به في كل ديموقراطيات العالم
إوا الفشوش هذا ….أنا أضرب 4 مرات في الشهر وأنتظر الأجرة ..فأي منطق هذا
اكبر خطأ ارتكبته الدولة هو توظيف شبه اساتذة ببدون اي تكوين بيداغوجي او تربوي يعني مباشرة من الجامعة الى الاقسام
هؤلاء الاشخاص وجودهم في الاقسام كعدمه لان الجميع يعلم ان التلاميذ لا يستفيدون منهم شيئا
يجب طرد الجميع والعودة للنظام القديم في تكوين الاساتذة
حسنا فعلت الوزارة ؛ الاجر مقابل العمل ؛ وهل يريد المتقاعس ان يؤدى له وهو يترنح في الشوارع ؛ طبعا لا ؛ ويجب على الوزارة الشروع في عملية الطرد في حق هؤلاء الكسالى؛ ونامل منها ان تنقذنا من شر هؤلاء وتنقذ ابناءنا قبل فوات الاوان ؛ او عرض ملفاتهم على المحاكم حتى يتسنى للعدالة الفصل في الموضوع وتضرب عليهم بيد من حديد ؛ ولا تشتري العبد الا والعصا معه ؛ ان العبيد لانجاس مناكيد ،
أغلب التعليقات تدل على علقية العبيد و الذل و الخوف من المطالبة بالحق عند المغاربة
تتحدثون عن عزم ما يسمون أنفسهم بالأساتذة عن خوض إضراب وترك الأقسام بدون تدريس، وفي الأخير ثشتكون من الخطوة التي قامت بها الوزارة من اقتطاعات. فأين هو محل التلاميذ من الإعراب وهل تريدون أجورا بلا عمل. فما هذا الجشع وحب النفس.
من لم يعجبه ما وقع عليه من التعاقد فلينسحب ويترك ابنائنا يدرسون في سلام.
هذه معركة كسر العظام لذا وجب على المتعاقدين التصعيد والاستعداد لاضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات والتصحيح هذا ان ارادوا تحقيق مطالبهم..اما النضال بالتقسيط فهو مضيعة للوقت والجهد…الدولة انبطحت لاملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي… وسعت للتملص والتخلص من التعليم والصحة…الى الاماااااااااام يارجال
يجب على الوزارة طرد كل متقاعس كسول اضرب عن عمله ولم يحضر الى الفصل ؛ هؤلاء الكسالى انقذتهم الوزارة من التسكع الا انهم مشتاقون للتسكع وما على الوزارة الا طردهم ليعودوا الى الشوارع لانها احسن محتضن للكسول وليس فصل الدراسة وانتهينا
كيف يعقل ان اضرب في التعليم العمومي و في نفس الوقت ادرس في التعليم الخصوصي و اقوم بايصال اولادي للمدرسة الخصوصية لمتابعة دراستهم على اساس ان اساتدة التعليم الخصوصي لهم مكتسبات وحقوق اهم من التعليم العمومي؟
مزيانة تحية للوزارة الشجاعة المزيد من الاقتطاعات فنحن لا نقبل بهؤلاء العديمي المستوى في تدريس ابنائنا صراحة ابني اصبح مستواه الدراسي ضعيف جدا و انا فقط اجير متواضع لا استطيع توفير الساعات التضيافية لأبنائي و اشتغل بجد لأضمن لقمة عيش حلال و هؤلا ء لديهم أجرة و لا يلتزمون بمسؤولياتهم لن نسمح لكم لأنكم ضيعتم فلدات أكبادنا
يتغيبون على حصصهم الدراسية ويريدون رواتبهم الشهرية بدون اي اقتطاع منها يسلام هذه هي الشفافية فمن يتعامل بالعشواءية الاساتذة ام الاكاديميات
… بل هدفها الحد من تنقل الأساتذة واستمرارهم في النضال من أجل إسقاط نظام التعاقد”لا لا انما الاجر مقابل العمل قالها ….، موردا أن “الاقتطاعات الأخيرة لن تثني الأساتذة على خوض نضالات جديدة”.#هذا قول التنسيقيات # انتبهوا الى من من تتشكل التنسيقيات يريدون خلق الفتنة بينما هم لهم مصادر اخرى للعيش
غير كايقلبو على العظم فالدوارة أما ماخصهم حتى شي خير وبغاو يتقلبو على التعاقد علاش يدفعو للمباراة ودبا صدعو الدولة بفرض التعاقد عليهم شكون فرضو عليك أسي خدم ما بغيتيش تخدم خوي من المفروض هاد الوزارة تطرد هاد الشرذمة اللي غادي ضيع التلميذ ومستقبل المدرسة بهم غادية لور لور.
قوام الدولة شعبها…مادام الشعب يحتقر بعضه في تعاليق ساخرة….هزلت …الاستاذ خدمته لابن الشعب لذلك الدولة لا تعطيه اولوية ولا قيمة . فالتعليم هو الجدور لا بد للدولة من الرقي بالاستاذ و الشموخ به عوض اجور هزيلة و انتهاك ابسط حقوقه…والتعليم اخر ميدان للنظر فية كبوابة لسد البطالة . انه عماد البلاد و اساس بناء جيل االمستقبل.
مادامت الاقتطاعات تعتبر سرقة، يجب اللجوء إلى القضاء ان كانت فعلا كذلك
للاسف عوض مساندة الاساتذة.ارى المجتمع يساند الوزارة وهم لا يعلمون ما يطبخ لاجلهم.وهناك مسألة اخرى:هل المغاربة صوتوا على هذه الحكومة من اجل اذلال الاساتذة؟
يجب طردهم دون تأخير أما الاقتطاع لا يفي بالغرض ضيعو أبناءنا وكلنا عليكم الله كتاخذو غير فلوس الحرام
رسالتي لأمزازي تفعيل مسطرة العزل وترك الوظيفة.
عياقتو اساتذة بمعنى الكلمة شبعتو لخباز
باختصار، تلاميذ دون المستوى مظهر خارجي للتلاميذ والتلمدات يندى له الجبين وكثرة الاحتجاجات للأطر ووووو أين الخلل!!!!!!
واش بغيتي تحرم التلاميذ من الدراسة ونكافؤك على ذلك واش هذا تفكير ديال استاد حاشا واذا أردت فعلا أن تناضل فتنازل عن راتب كل يوم اضربت فيه وهذه هي الرجولة
لابد من الصرامة مع هؤلاء المتقاعسين نحن كاباء نطالب بتفعيل قانون يجرم الإضراب في الوظيفة العمومية لانه يعرض أبناءنا التلاميذ للخطر .
ولماذا لا يتم تعويض هؤلاء الكسالى بالمتقاعدين من رجال التعليم من الزمن الجميل ولنا في الدول الغربية خير مثال حيث منعت التظاهر والاضرابات في بريطانيا وفرنسا وألمانيا….
في الحقيقة هاد الاساتدة طغاو ويجب على الدولة اعتقال كل من يحرض على الاضراب ومن حق وزارة التعليم طردهم لانهم يخالفون القانون ولانهم وقعوا على العقود بمحض اراتهم ادا فعليهم تحمل مسؤوليتهم
المطلوب من فيدرالية اباء وأولياء التلميذ رفع دعوة قضائية مستعجلة في حق تنسيقيات هؤلاء الطغاة لتعويض الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت أولياء التلاميذ وتخصم من رواتب الأساتذة الطغاة الذين يضربون عن العمل بدون سند قانوني وشرعي
إلى بعض ممن يقول يجب طردهم أقول: حتى نكونو خدامين في الفيرمة ديال بباك ومرحبا.
الذبن ينعتون الرافضين لسلوك هؤلاء الأساتدة بالعبيد لا يملكون في رؤوسهم أدمغة تفكر بمنطق العشرية الثالثة من القرن 21 بقدر ما يملكون مخيخيات ممزوجة برائحة العاطفة
كيف يعقل أن أضرب 4 أيام في الشهر وأحيانا 5 ثم أطالب بالأجرة ؟ إنه العبث يا من يصفنا بالعبيد نقطة إلى السطر
لماذا لا تسمونهم بصفتهم الحقيقية و القانونية ؟انهم ليسوا أطر بل مستخدموا الاكاديميات
أغلب التعاليق تصب في مصلحة التلميذ الذي هو الحلقة الاضعف.بالله عليكم تم انقاذكم من البطالة والآن تجاوزون من احسن لكم بالتهديد بإفراغ المؤسسات التعليمية.والله ثم والله لو كانت حالتي المادية لا بأس بها لما ولجوا ابنائي المدرسة العمومية على الاقل التعليم الخصوصي في اي وقت زرت المؤسسة تحد الآذان الصاغية من اكثر الإدارة والأساتذة اما العمومي فما أن يهل وجه اب او ام حتى تجد وجوه مكفهرة لا تعطيك أدنى وقت للاستفسار عن مصير بنتك او ابنك. اين التواصل؟اين العملية التربوية التي أساسها التواصل بين الامهات والآباء والإدارة والاطر التربوية او البدعة التي اسمها جمعية الآباء والتي لايظهر لها اثر في العديد من المؤسسات بل اغلبها غير قانونية.
السواد الاعظم من أطر الاكاديميات او مايسمون أنفسهم أساتذة التعاقد يريدون فقط الأجرة بدون عمل، لايعقل ان السنة الدراسية كلها عطل واضرابات، ومستوى التلاميذ ضعيف جدا، وفي آخر الشهر يقولون ان الاقتطاع من الأجور غير مشروع. مع الأسف بعض هؤلاء “الموظفين” لايهمهم لا مدرسة عمومية ولا تلاميذ ومازالوا يتصرفون كأنهم مراهقين في اعدادية او ثانوية ولا يحسون بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهم. انا متشاءم من مستقبل أبناءنا لان هؤلاء “الموظفين” خانوا الأمانة.
عجبت لأمر أبناء هذا الوطن الجريح، يشنون غارات ضارية على إخوانهم لصالح أسيادهم!
أليست خيانة عظمى للوطن أنك تطالب بطرد من يدرس أبناء المغاربة! ألستَ عبدا دليلا خانعا لأسيادك عندما تطبل للسيد على حساب حقوق أبناء وطنك!!! أليس أحمق من يقول بأن الدولة انقدتهم من البطالة و أقل واجباتها توفير العمل الكريم!! إذا لم توفر الدولة وظيفة لأبناء الوطن وظيفة ملائمة ،فما هو دورها!!!! إذا كانت توفر شعب جامعية كثيرة تكدس المتخرجين في صف البطالة فهي دولة فاشلة وتنبغي معاقبتها.
و الأولى من ذلك ينبغي نفي خونة الوطن و عديمي الكرامة و الرجولة.
تبا للخونة.
تغيبوا ولا تريدون الاقتطاع الله ينعلها ترابي التعاقد انقدكم من البطالة وفي الأخير ديروا فيلم هندي
يا ودي على مربيي الأجيال تفوا عليكم
ينبغي طرد هؤلاء واتخاذ الإجراءات القانونية معهم ،وتشجيع جمعيات الدعم المدرسي وآباء وأولياء التلاميذ لتدريس أبناءهم في الجمعيات وفي المنازل لملء الفراغ الذي يتركه أولائك المضربون فالمبالغ التي تقتطع لهم كافية لتشجيع الجمعيات والآباء على سد الفراغ في انتظار أن يفهموا مالهم وماعليهم .