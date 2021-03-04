أساتذة يتوعدون بإسقاط التعاقد ويطالبون الأحزاب بالوضوح قبيل الانتخابات

استغل الأساتذة المتعاقدون ذكرى مرور ثلاث سنوات على تأسيس “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لشن هجوم على الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص استمرار فرضها نظام التعاقد، معتبرين أنها تروج لشعارات رنانة، تتمثل في قضائها على التعاقد.
واعتبر الأساتذة المتعاقدون المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في ندوة صحافية تم تنظيمها الخميس بالدار البيضاء، أن “الدولة ومعها الحكومة تروج لشعارات رنانة ومغالطات، أساسها أن التعاقد تم القضاء عليه؛ لكن حقيقة الأمر هي أنه ما زال قائما”.
وأردفت التنسيقية، على لسان ربيع الكرعي، أن “التعاقد رغم اختلاف المصطلحات، من قبيل الأساتذة أُطر الأكاديميات، لا يزال قائما، ولا أدل على ذلك أن النظام الأساسي للأساتذة لم يتغير، والحوار ما زال معلقا من لدن الوزارة الوصية، والمعارك النضالية مستمرة”.
واعتبر المتحدث نفسه أن ما يدعيه وزير التربية الوطنية من خلال خرجاته هُو “ذر للرماد في العيون، إذ إن المدرسة تئن من الداخل، والعمود الأساسي للمنظومة التربوية المتمثل في الأستاذ منكسر، فكيف لها أن تتقدم وعمودها يعاني من عدم الاستقرار؟”.
رجاء آيت سي، عضوة التنسيقية، أكدت أن مطلب الأساتذة من خلال احتجاجاتهم والخطوات التصعيدية التي يقومون بها يتمثل في “إسقاط التعاقد، ونحن مستعدون للتضحية من أجل هذا المطلب”.
ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن “النصر آت”، مشيرة إلى أن الأساتذة المتعاقدين داخل التنسيقية “يؤمنون بحتمية النصر في هذه القضية”، مؤكدة أنهم سيستمرون في الدفاع عن مطلبهم رغم مواجهتهم بالقمع وكل أشكال التنكيل.
وشددت عضو التنسيقية بجهة الرباط على أن المعركة طوال السنوات الثلاث “استطاعت التنسيقية من خلالها وقف ملحقات العقود، وكذا القانون الإطار الذي تم تأجيله لمرات عديدة بفعل نضال الأساتذة المتعاقدين”.
وبخصوص ما إن كانت التنسيقية الوطنية ستستغل فرصة قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية لدفع الأحزاب السياسية إلى وضع ملفهم ضمن برامجها، أكد عثمان الرحموني، في جوابه عن سؤال جريدة هـسبريس الإلكترونية، أن “هذه الهيئات هي التي يجب أن تكون مطلعة بحقوق المغاربة من مدرسة وصحة وغيرها، لا أَن تنتظر دعوتنا لها للانخراط، على اعتبار أن وجودها يتمثل في الترافع عن حقوق المغاربة”.
وشدد عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية، في جوابه عن سؤال هسبريس، على أن الأحزاب السياسية “إذا تخلفت في فترة عن مهمتها الموكولة، فقد آن الأوان لاتخاذ موقف واضح عن مخطط التعاقد بعدما أبان عن خطورته على كل أفراد المجتمع المغربي”.
واتهم عضو اللجنة المذكورة الأحزاب السياسية بعدم اتخاذ أي موقف بخصوص ملف التعاقد، مشيرا إلى أن الأحزاب “لم تتخذ موقفا واضحا، بل ساهمت في تمرير هذه المخططات خدمة للوبيات خارجية”.
وعاد المتحدث نفسه ليؤكد أن العنصر البشري في المنظومة التربوية “يعاني الويلات، وما فرض التعاقد إلا طوق جديد في فرض هجومات على الشغيلة التعليمية”.
هذا مايسمى بالسيبة بالدارجة المغربية، اذا لم توافق على العقد فلا تمضي عليه!
على السيد الوزير أن يعلم أن الملايين من التلاميذ من ابناء هذا الشعب ضاعوا بسبب هؤلاء المتقاعسين الذين يكرهون العمل بشكل غريب .
تطبيق الانقطاع عن العمل والتكثيف من الاقتطاعات وإحالة رؤوس الفتنة من جماعة العدل والإحسان على العدالة اهتماما للعقد الذي يجمع المتقاعس المتعاقد والأكاديمية.
مزيدا من الاقتطاعات .
إحالة رؤوس التنسيقية على المحكمة وتطبيق الأجر مقابل العمل بالاقتطاعات ثم الاقتطاعات هو الحل .
نعم الاقتطاعاااااات.
دولة فاشلة كتخدم غير فالقطاعات الامنية و الداخلية على ظهر التعليم و الصحة !! لا مستقبل للمغرب بدون تعليم قوي و صحة فالمستوى..و هاد السياسة لن تطور المغرب مع الاسف
الحمد لله والشكر لله عندما نقلت ابني بداية السنة الى قسم يدرسه استاذ يعرف معنى المسؤولية ، وإلا كان مرة اخرى ستضيع منه سنة دراسية …أكبر خطأ هو توظيف المتعاقدين الفاقدين للمعرفة والمسؤولية…اضراب من اجل الترسيم وابناء الشعب في الشوارع يتسكعون وفي الاخير يقولون ندافع عن المدرسة لا اسمح لي تدافع عن جيبك وعن وضعيتك غدا راه التلامذ كاملين فالمغرب غايدوزو نفس الامتحان وتحمل وزر تلاميذك امام الله .
لمن لا يريد الشغل بالتعاقد فليترك مقعده للآخرين. فحن بانتظاره. جميع الامم تشتغل بهذه العملية في جميع الاسلاك وفي الجيش ايضا.قوافل من المعطلين تنتظر الإشارة.
يجب طرد هاد الفاشلين لي ماقبلات عليهم تا خدمة حتى غلطات الحكومة وخدماتهم،بزاف الشباب قاري وتيطلب يخدم بالتعاقد ونتمنى يخدموهم لإنقاذ أبناء المغاربة من الكسالي لي فرضو علينا
آن الأوان للدولة بأن تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب باستقرار الوطن.. هذه التنسيقية مجردة من قيم المواطنة الحقة..
مجددا فهذه الفئة من الأساتذة المغاربة تشكل اليوم ربما أكثر من 100 ألف شخص، ولكن لن تجد في جريدتنا الرائعة سوى تعليق أو إثنين فقط من أصحاب هذه الفئة !!!! وسيتم حصرا تمرير أو “إنشاء” التعليقات التي تشتم وتحرض ضدهم.
بهذه الطريقة، لا أعتقد أن الإعلام يخدم نشر الوعي ومسار تطور البلاد والله أعلم.
ملاحظة:
لا داعي لنشر هذا التعليق أو للقص منه أو تعديله، فقد أعفيتك مسبقا من أي حرج أخلاقي أو مهني ههه
أتمنى من الوزار أن تحل ملفكم وتنهي هذا الإحتجاج الذي عمر طويلا
بما أن المالية هي التي تقوم بتأدية الأجور لماذا الأكاديميات تقوم بالوساطة .
ولكن لماذا قبلتم التوظيف بالتعاقد….ولو يرغمكم أحد على ذلك….في الحقيقة احتجاجاتكم غير شرعية…
مدا عن اعوان السلطة اللدين هم اقل من وظعية التقاعد و العشوائية في هده المنظومة و وزارة الداخلية لم تنظم حتى نفسها و تريد ان تنظم المواطن ههههههه ادا لم تستحي ففعل ما شئت . معاكم مقدم مؤقت حاصل على deugفي شعبة القانون .
التعاقد حل مشكل اعوص مما تطرحه التنسيقية و هو مشكل البطالة اذ لو لم يكن التعاقد لما وظفت الدولة بسرعة تقريبا 100 الف…التعاقد يمكن من الحد من الفقر و البطالة و هذر الوقت و على الاقل التعاقد افضل من لا شيئ و من الفراغ القاتل و على الاقل التعاقد يضمن مدخولا و راتبا و شغلا… اللهم العمش و لا العماء كما يقال…او عدي بالصندلة حتى يجيب الله السباط الخ…و من قبل التعاقد كان الاستاذ يجتاز امتحان او مباراة ثم يمضي على الاقل 3 سنوات في التكوين بعده سنة او 2 سنوات في التدريب فالترسيم و اما اليوم فمن الجامعة الى القسم…أيهما احسن ؟ التعاقد ضمن تشغيل الالاف من البطاليين و بسرعة و فعالية و التعاقد ايضا يضمن حرية كبيرة افضل من التوظيف مدى الحياة او لمدد طويلة دون امكانية ترك الوظيفة و هذا عائف بالنسبة للكثيرين مثلا…التعاقد هو ايضا معمول به في كل القطاعات و سيتم اقراره في الجامعات بالنسبة للفصول الاولى في العام المقبل الخ
واش عندكم شي وجه اللي يحشم…ابنائنا في الشارع و انتم تكدبون و تخاولن تغليط الرأي العام لتحقيف مطالبكم الشخصية على حساب التلاميد ..والله ثم و الله الا ديتو دنوب ديال دك التلامد مساكين….
كأب تلميد اطلب من الحكومة الاقتطاع و الفصل عن العمل من يترك و يتأخد من ابنائنا دروع بشرية لتحقيق المصالح الشخصية ….
نظام التعاقد هو نظام سخرة، والدولة لم يعد يهمها تعليم فعال لابناء هذا الوطن، تريد ان تحول التعليم الى شركة او مقاولة وتتعامل مع الوضع بناء على هذا المنطق. يقول البعض العقد شرعة المتعاقدين، يصدق هذا في حالة ما اذا كان الطرفان ندان، أما وأن الدولة هي الطرف الاقوى في المعادلة وتفرض شروطها، فلا مجال امام ذلك سوى المقاومة.
المفروض على هؤلاء الرجوع للمدرسة لكي يفهموا معنى التعاقد و لمادا لجأت الحكومة للتعاقد قبل تمكينهم من تدريس أبناء المغاربة
التعاقد قضية شعب وليس حكرا على الأساتذة المفروض عليهم التعاقد فقط ، لأنه يكرس الهشاشة ويستهدف الجيل المستقبلي، والمدرسة والوظيفة العموميتين ، فتحية عالية لكل الضمائر الحية التي تقف سدا مانعا من أجل محاربة المخططات التخريبية للوزارة،
التعاقد سيسققط عاجلا أم آجلا.
“النصر آت” و “حتمية النصر”و “القضية”.. شوف علا مصطلحات لي قراها يقول هادي شي حرب ضد عدو خطير وباسل وعلى لسان من !! يكون فعون التلاميذ والمجتمع المسكين أما نتي وإسم من تتكلمين بإسمهم متشبعو متقنعو كون غير زتيو طالبتيو بسيارة الخدمة والكليما غبر حدا السبورة إلئ فات الدفئ او البرد ديك درجة ناظلو ونقصو مسافة تغطيتها أولا مكين بأس خليها توصل للطاولات الامامية باش ديرو البوز
هذه ليست مطالب وإنما تمرد بجميع شروطه واركانه ويبقى التلميذ الطالب للتحصيل هو الضحية أولا واخيرا، إلا أن المسألة سهلة للغاية :باب الاستقالة مفتوحة لمن لم يرضى عن العقدة بعد توقيعها عن خاطره وإرادته وإلا حتى الأحكام القضائية نتمرد عليها ولا نقبلها. نصيحة ومن باب الحدس أن تعدلوا عن هذه الأفكار المسمومة ولا اقول المطالب لأنها تجاوزتها بكثير. أما عن تدخل الأحزاب في هذه الأمور فهذا يدل على ضيق افاقكم و قلة تدبيركم للمسألة ،باختصار تريدون تسييسها وهذا أمر بديهي ،وهل الأحزاب فقدوا وعيهم أن يركبوا على مثل هذه القضابا وانتم عن محض إرادتهم وقعتم التوظيف بالعقدة ،كيف تحكمون؟ والله أمركم غريب للغاية ولا يفهم ولا يخضع إلى المنطق ولا للقانون ولا للاعراف، اتقوا الله في أبناء الشعب.
ما يجب ان يعرفه الاساتذة المتعاقدين ان قرارات البنك الدولي هي التي تحتم علي المغرب ان ينفد وما علي المامور الا ان يطيع .فيتبين انه من الصعب او انه من الشبه المستحيل ان يتراجع المغرب عن هذه التوصيات والتي من بينها تطبيق التعاقد كوسيلة من الوساءل متحكم فيها من طرف البنك الدولي.وما مناورات الوزير امزازي الا مسكنات لربح الوقت حتي نهاية ولاية الحكومة ليس الا. نرجو خيرا للكل.
ارى ان بعض المعلقين يتهمون هؤلاء الاساتدة انهم دون المستوى.ان كان هدا صحيح فان المسؤولية تتحملها الوزارة.اما عن ان الاساتدة وقعوا على التعاقد فحين وقعوا لم يعيدوا رايكم واليوم أرادوا أن يفسخوا العقد فأين للمشكلة.دعوا الناس تدافع على حقوقها فهاد مشكل بين الاساتدة والوزارة .
بمثل هؤلاء نكاثر الأمم ونفاخر الدول.؟
عالة على المجتمع والدولة، فقدوا حرمة أنفسهم، وبخّسوا منزلة التعليم!
يشتكون الاضطهاد ويمعنون في ممارسته ضد من؟ ضد من أحوجتهم الفاقة وأعوزتهم قلة الحيلة فلم يجدوا من مناص من القذف بأولادهم في أيدي هذه الزمرة من الانتهازيين فاتخذوهم رهائن وترسا يبتزون الدولة بهم,,
وينتشون بمظلومية فرض التعاقد عليهم، بعد أن وافقوا أول الأمر ثم نقضوا عهدهم آخره بزعم الاضطرار، فإن لم يكن هذا مكرا أو خداعا، فلا أقل من نعته بالنفاق، فكيف تريدني أن أثق في معلم أضع بين يديه أبنائي يعلمهم مكارم الأخلاق وهو مذ اتخذ سبيله الى هذه الوظيفة وهو يبطن غدرا معتمدا في تنفيذه على رهن وأسر أبناء الوطن الفقراء؟ فلو لم تكن هذه خطته ما وافق أولا ونقض آخرا بحجة الضرورة، وخير دليل أيام الحجر الصحي لما لم يكن بين أيديهم رهائن وأسرى يقايضون بهم الدولة ما أضربوا ولا احتجوا,
أخيرا كلمة أقولها : سواء نجحتم في مرادكم أم لم تنجحوا، فأنتم في أسفل سافلين من احترامي وتقديري، ولا أحوجني الله تعالى وإخواني المغاربة إلى أمثالكم,
من حق هذه الفئة من الشعب ان تنعم بالوظيفة العمومية لانها حق من حقوق اي مواطن مغربي كما جاء في الدستور المغربي
وان تتحمل الوزارة والحكومة الهدر المدرسي لابناء الشعب الكادحين في القرى والهوامش
لو كنتم تشتغلون في القطاع الخاص ،لعلمتم أن التعاقد أرحم بكثير ،انا متأكد أن لكم اصدقاء يشتغلون في التعليم الخاص
اسألوهم عن الأجرة وظروف العمل والحقوق الأخرى التي تتمتعون بها انتم
في ظل هذا التعاقد الذي جعلكم في إضراب مستمر ضحيته الأولى هم أولئك
التلاميذ الذين لا ذنب لهم سوى أن حضهم جلعهم بين أيديكم. ما رأيكم لو
تقرر الوزارة فسخ هذه العقدة لأنكم لم تعودوا ترغبون في العمل….،؟ حذاري ثم
حذاري، فغيركم كثير……وتذكروا ايام
كنتم تجتازون الامتحانات وتمنون النفس
بالنجاح وانتم مدركون وعالمون ومستوعبون لمضامين
بنود عقد العمل الذي تنددون به اليم
من يظنون انفسهم هؤلاء المتعاقدين ومن يساندهم من نقابات و احزاب الوطنية.؟
التعاقد ضروري ومؤكد ولن تستطيع اي حكومة تغييره لان ذلك سيضرب مصداقية الدولة في العمق.
المتعاقدون يريدون مساومة الاحزاب من اجل الانتخابات.وسيحصلون على مساندة الاحزاب لأنها ببساطة يهمها الوصول الى كراسي المسؤولية ولو حساب المصلحة الوطنية .
كلمة بسيطة لكل الشعب المغربي لا تصوتوا على الاحزاب التي تساند المتعاقدين وتعدهم بالادماج لان لا متعاقدين ولا احزاب لا تهم الا مصالحهم الشخصية .
المتعاقدون طغوا في البلاد وظنوا ان كثرتهم ترعب الدولة لذلك على وزارة التربية ان تتخذ موقفا حازما ضدهم وتنهي معاناة التلاميذ الفقراء.
فنعم للتعاقد ولا للإدماج
انا لست ضدكم للتنبيه فقط ستشنون هجوما وهجوما ولكن التنسيقية ستتحول إلى نقابة تخدم مصالحها كما وقع لنا نحن خريجي المركز التربوي الجهوي حيث ضعنا في سنوات من الترقية حين تبنتنا ما يسمى بالهيئة… فلم نصل إلى نتيجة ضاعت اضراباتنا التي بدأت بساعة في الأسبوع بدأت تزداد ولكن عندما وجدنا تلاعبا انسحب الكل وضعنا نحن وضاع التلاميذ الذين كانت تتزامن ساعتهم مع اضراباتنا وربما سيكون البعض منكم سقط في هذه الساعات ف الحكومة لن تتراجع بيدها حجة التوقيع والمصادق عليه ولو ذهبتم إلى المحكمة الدولية لن تربحوا القضية اطرحوا ربما مطالب أخرى معقولة وفكروا في أبناء الشعب ربما سيكون ابنكم من الضائعين مستقبلا
من اجبركم للعمل مع وزارة التعليم التي توظف عن طريق العقد. كان بإمكان اي واحد يشارك في مباريات الادارات الأخرى.
احسن حل أقدمه للأساتذة اصحاب العقود والغير راضين عليه هو تقديم استقالتهم والذهاب للبحث عن وظيفة بدون عقد، وبهذا يتقدم اناس راضين عن العقد، والاخرون يحوزون على وظيفة قارة، وبهذا ننتهي من هاته المشكلة
المتقاعسين هادوك ماشي متعاقدين اما طريقة فسخ العقد را باينة شي مطالب مشروعة را باينة أما دخلوني شوية حولوني شوية رسموني شوية أنا عني ماستر رقوني شوية مبقيتش باغي نجي وخلصوني را تاواحد ماكره التقاعس
أيها الرجل الحديدي، نشتاق و نحتاج لشعارك الحركي :”تقدموا و هاجموا و اتحدوا”
يا زينة و نحول، نشتاق للعسل الحر في زمن الذباب التطبيعي!
أيها الفهد الوردي، حِمْيَتِك دواء الكروش الحزبية المنتفخة!
يا دون كيشوت الطواحين لا شيئ أمام الطواجين الشوفينية الموغلة في الغباء!
يا شارلوك هولمز، مقالب فيكس أهون وأرحم عليك وعلينا من مقالب المطبعين!
يا أوبيليكس، الحداثيون يفصلون العلمانية عن الديموقراطية!
يا طوم و جيري، أحزابنا تحاكي هزليا حروبكما و سلامكما!
يا ماجد، أحزابنا تعاني من العقم التهديفي!
يا أليس، نرحب بك في بلاد الغرائب و العجائب!
يا بانشو الظريف، هل لديك فكرة عن أحزاب الخريف؟
يا بطل خماسي، اقتحم البرلمان النعسماني!
يا بندق، أنا من حزب الفستق!
يا بوكيمون، أحزابنا مثل الكامون!
يا تاز المشاكس، أحزابنا مشاكسة، معاكسة، متعاكسة، معكوسة!
يا تاو تاو، أحزابنا مزال ما جاو!
أيها التنين الأزرق، يراد طلاءنا باللون الأزرق!
يا توتة في المريخ، هنا أحزاب التكليخ!
يا كونان، أنا راحل لبلاد كوفي عنان!