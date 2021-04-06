أساتذة يحتجون ضد "مشاكل التعليم" بالناظور

احتج، صباح الاثنين، أساتذة أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، على خلفية ما اعتبروه “المشاكل المستمرة لقطاع التعليم، وعدم تجاوب الوزارة الوصية مع الملفات المطلبية العالقة”.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، تزامنا مع إضراب وطني في قطاع التربية الوطنية لمختلف النقابات والتنسيقيات على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاثنين.

عبد الواحد أبجطيط، عضو المكتبين الإقليمي والجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالشرق، قال: “إننا نطالب بتلبية جميع مطالب الفئات التعليمية من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمقصيين خارج السلم، والمساعدين التقنيين، والإداريين ضحايا النظامين، وحملة الشهادات العليا”… داعيا إلى “ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول لحل مشاكل الشغيلة”.

واستنكر أبجطيط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما “تعرضت له مختلف الأشكال الاحتجاجية من قمع”، معتبرا “المقاربة الأمنية في التعاطي مع مشاكل هذه الفئات ومطالبها لن تزيد إلا في تأجيج الوضع في المنظومة التربوية”.

وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد دعت سابقا، في إطار برنامج نضالي موحد، إلى خوض إضراب وطني يوم 5 أبريل الجاري مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية ووقفة مركزية بمدينة الرباط.