أساطير أكل الشارع: الدجاج المفور

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‫تعليقات الزوار

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  • Naima
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:25

    سبحان الله العظيم كل واحد فينا عندو الميولات ديالو واهم حاجة اكون مرتاح في الاختيارات ديالو.
    حقيقة أكلة كاتشهي.

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
    أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

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