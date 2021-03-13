"أسترازينيكا" تعلن عن تأخير في شحنات اللقاح

أعلنت مجموعة أسترازينيكا، السبت، عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير.

وقررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج، استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء الـ27 طلبياتها، لكن “للأسف، قيوداً على التصدر ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول” من العام، و”على الأرجح” في الربع الثاني، بحسب متحدث باسم المجموعة.