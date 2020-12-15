أسراب جراد "تزور" مناطق في الجنوب المغربي‬

شهدت مناطق عديدة، في جنوب المغرب، موجة تنقلات لأسراب كثيفة من الجراد، خصوصا طاطا ولاخصاص وتافراوت وأحواز مدينة كليميم، التي عرفت تقاطر أعداد كبيرة قادمة من الصحراء، تقول مصادر محلية.

وجاب الجراد المنطقة كلها تقريبا، ما أبدى مخاوف لدى السكان المحليين، الذين يطالبون السلطات بالتدخل من أجل وقف الزحف، والعمل على إبادة الموجات قبل انتشارها في باقي المناطق.

وتراهن المناطق المذكورة، على عديد المنتجات الفلاحية، التي قد تتضرر في حالة استمرار موجة الجراد، وهو ما سيفاقم أزمات المواسم الماضية التي شهدت موجة جفاف، أثرت بشكل سلبي على محاصيل السكان.