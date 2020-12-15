أسراب جراد "تزور" مناطق في الجنوب المغربي‬

أسراب جراد "تزور" مناطق في الجنوب المغربي‬
فاو
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 10:15

شهدت مناطق عديدة، في جنوب المغرب، موجة تنقلات لأسراب كثيفة من الجراد، خصوصا طاطا ولاخصاص وتافراوت وأحواز مدينة كليميم، التي عرفت تقاطر أعداد كبيرة قادمة من الصحراء، تقول مصادر محلية.

وجاب الجراد المنطقة كلها تقريبا، ما أبدى مخاوف لدى السكان المحليين، الذين يطالبون السلطات بالتدخل من أجل وقف الزحف، والعمل على إبادة الموجات قبل انتشارها في باقي المناطق.

وتراهن المناطق المذكورة، على عديد المنتجات الفلاحية، التي قد تتضرر في حالة استمرار موجة الجراد، وهو ما سيفاقم أزمات المواسم الماضية التي شهدت موجة جفاف، أثرت بشكل سلبي على محاصيل السكان.

الجراد الصحراء المنتجات الفلاحية جنوب المغرب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

10
  • عبد الله
    15 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لله في خلقه شؤون. كما لله جنود لا يعلمها إلا هو. كما أن الجراد أية من آيات الله تعالى. وقد عذب الله به قوم فرعون واراهم قدرته على اهلاكهم بهذاالمخلوق الصغير.فالتقوا الله يا مسلمين .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • نبيل
    15 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    قال الله تعالى ” فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات”
    الجراد جند من جنود الله سلطه الله عليكم عقابا على عصيانكم وتخاذلكم والمهادنه مع عدو الله ورسوله والتخلي عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من اجل صحراء جرداء لاقيمة لها عند المسلمين في ارجاء الأرض مقارنه بألارض الطاهره ارض المسراء والمعراج.
    انتظروا غضب الله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • racg
    15 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    انها هناك لتحتفل بالاعلان الامريكي

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مغربي غيور
    15 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    لم تنجح السلطات في ابادة القرمزية فما بالك بالجراد الذي يطير .
    الفلاحين ممتعضين لما يحدث لمحاصيلهم
    اين وزير الفلاحة ؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • محمد المودن
    15 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    الجراد دئما كيكون فال الخير على الفلاحين بموسم فلاحي جيد ألله يرحمنا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • nourbadre
    15 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    الجراد هرب من جوع وقهر الجزائر الى المغرب ونحن بدورنا سوف نكرمه بالدواء المناسب لكي يرتاح ؟؟؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • ولد علي
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    الجراد خطير يجب محاربته بلأدوية
    وبرسرعة قبل ان تأتي على الأخضر واليابس وتقضي على الفلاحة الزراعة ولأشجار المثمرة وغير المثمرة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • ابراهيم امريرت
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    ياربي السلامة هاد 2020 ݣاع المصائب تجمعو فيما الله ايخرجها علينا وعليكم بالخير واتمنى ادخل السنة الجديدة بالخير على جميع المغاربة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • متقاعد نسبي
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    في سنة 1988 عرفت مدينة اقا ونواحيها هجوم اسراب كثيرة من الجراد دامت لاشهر عدة.وكنت وقتئذ معلم بام العلق فقمت بجمع عبنة من الجراد الاصفر واخرى من الاحمر (ميت بطبيعة الحال) وحفظته في القسم بالتاريخ ليبقى شاهدا على الحدث.وسبحان الله من بعد ذلك عرفت المنطقة امطارا لم تر مثلها منذ 20 سنة بشهادة كبار السن. وكان الله عز وجل عوض لعباده ماافسده الجراد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • لحنين احمد
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    سلام الله احد الباس ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الجراد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.

مواضيع ذات صلة

جهات
"كوفيد" يُنهي حياة رئيس مجلس إقليم تارودانت
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 22:05

"كوفيد" يُنهي حياة رئيس مجلس إقليم تارودانت

اقتصاد
أحيزون أفضل رئيس تنفيذي عربي في "الاتصالات"
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 21:20 3

أحيزون أفضل رئيس تنفيذي عربي في "الاتصالات"

رياضة
إصابات "كورونا" داخل "الماص" تسبق لقاء "الكوديم"
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 20:10 1

إصابات "كورونا" داخل "الماص" تسبق لقاء "الكوديم"

مجتمع
غُرة شهر جمادى الأولى تحل الأربعاء في المغرب
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 19:50 1

غُرة شهر جمادى الأولى تحل الأربعاء في المغرب

24 ساعة