أسراب جراد "تزور" مناطق في الجنوب المغربي‬

شهدت مناطق عديدة، في جنوب المغرب، موجة تنقلات لأسراب كثيفة من الجراد، خصوصا طاطا ولاخصاص وتافراوت وأحواز مدينة كليميم، التي عرفت تقاطر أعداد كبيرة قادمة من الصحراء، تقول مصادر محلية.
وجاب الجراد المنطقة كلها تقريبا، ما أبدى مخاوف لدى السكان المحليين، الذين يطالبون السلطات بالتدخل من أجل وقف الزحف، والعمل على إبادة الموجات قبل انتشارها في باقي المناطق.
وتراهن المناطق المذكورة، على عديد المنتجات الفلاحية، التي قد تتضرر في حالة استمرار موجة الجراد، وهو ما سيفاقم أزمات المواسم الماضية التي شهدت موجة جفاف، أثرت بشكل سلبي على محاصيل السكان.
سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لله في خلقه شؤون. كما لله جنود لا يعلمها إلا هو. كما أن الجراد أية من آيات الله تعالى. وقد عذب الله به قوم فرعون واراهم قدرته على اهلاكهم بهذاالمخلوق الصغير.فالتقوا الله يا مسلمين .
قال الله تعالى ” فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات”
الجراد جند من جنود الله سلطه الله عليكم عقابا على عصيانكم وتخاذلكم والمهادنه مع عدو الله ورسوله والتخلي عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من اجل صحراء جرداء لاقيمة لها عند المسلمين في ارجاء الأرض مقارنه بألارض الطاهره ارض المسراء والمعراج.
انتظروا غضب الله
انها هناك لتحتفل بالاعلان الامريكي
لم تنجح السلطات في ابادة القرمزية فما بالك بالجراد الذي يطير .
الفلاحين ممتعضين لما يحدث لمحاصيلهم
اين وزير الفلاحة ؟
الجراد دئما كيكون فال الخير على الفلاحين بموسم فلاحي جيد ألله يرحمنا
الجراد هرب من جوع وقهر الجزائر الى المغرب ونحن بدورنا سوف نكرمه بالدواء المناسب لكي يرتاح ؟؟؟
الجراد خطير يجب محاربته بلأدوية
وبرسرعة قبل ان تأتي على الأخضر واليابس وتقضي على الفلاحة الزراعة ولأشجار المثمرة وغير المثمرة
ياربي السلامة هاد 2020 ݣاع المصائب تجمعو فيما الله ايخرجها علينا وعليكم بالخير واتمنى ادخل السنة الجديدة بالخير على جميع المغاربة
في سنة 1988 عرفت مدينة اقا ونواحيها هجوم اسراب كثيرة من الجراد دامت لاشهر عدة.وكنت وقتئذ معلم بام العلق فقمت بجمع عبنة من الجراد الاصفر واخرى من الاحمر (ميت بطبيعة الحال) وحفظته في القسم بالتاريخ ليبقى شاهدا على الحدث.وسبحان الله من بعد ذلك عرفت المنطقة امطارا لم تر مثلها منذ 20 سنة بشهادة كبار السن. وكان الله عز وجل عوض لعباده ماافسده الجراد
سلام الله احد الباس ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الجراد