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‫تعليقات الزوار

5
  • [email protected]
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 22:26

    اين مسؤولون البلاد ماذا تقولون لرب العزة يوم القيامة كان امير المومنين عمر ابن الخطاب يقول.لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر.هذه بغلة وليس البشر.اطفال ابرياء

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  • لطيفة المغربية
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 22:30

    لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يجنن عليك القلوب و يشوف من حالك و حال وليداتك

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  • mellouk
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 22:31

    لمثل هذا يذوب القلب من كمد ، إن كان في القلب إسلام وإيمان.
    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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  • إسماعيل
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 22:41

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حالة تذمي القلب و يأسف لها الزمان. اللهم أرحمها برحمتك يا الله!!!!!!

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  • ابو شكرود
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 22:59

    ان ظاهرة البراريك منتشرة في جميع انحاء العالم لكن ان يتجاوز الامر حد الفقر المعهود الى الاملاق الشديد فان ناقوس الخطر ينذر بوقوع امراض وكوارث داخل هذه البراريك لا يحمد عقباها وحينما تكتشف جريدة بالصدفة هذا الامر الماساوي الذي تعيشه هذه الاسرة الفقيرة ففي نظري لا جديد تحت الشمس بالنسبة للمسؤولين الذين سيحاسبون يوم الدينونة عن كل نزلة برد يصاب بها المواطن الفقير

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