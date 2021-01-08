أسر تتهم السلطات بالوقوف وراء فاجعة انهيار منزل بالدار البيضاء

دموع وحسرة ترافق عملية البحث التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية عن ناجين محتملين في فاجعة انهيار منزل على مستوى درب مولاي الشريف بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.
لم تتمالك العديد من النسوة اللواتي كن يقطن بهذا المنزل، ونجين من الكارثة إثر مغادرتهن له قبل انهياره، أنفسهن، حيث لم يجدن سوى البكاء في انتظار ما ستسفر عنه عملية البحث تحت الركام عن الضحايا المحتملين.
تحكي إحدى النسوة، في تصريحات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، بعين المكان عن هذه الفاجعة، محملة المسؤولية للسلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي، لعدم قيامها بأي دور قصد ترحيل القاطنين بهذه البناية منذ مدة طويلة.
وتشير هذه المواطنة، التي ازدادت وعاشت سنوات طويلة بهذا المنزل بحسب روايتها، إلى أن الأسر القاطنة بهذه البناية سبق لها أن تواصلت مع السلطات بالعمالة سالفة الذكر التي يوجد المنزل المنهار ضمن نفوذها الترابي قصد إيجاد حل لهم، حيث تمت طمأنتهم بتنقيلهم منه واستفادتهم من السكن؛ لكن الوعود التي تم إطلاقها بقيت حبرا على ورق.
وشددت المتحدثة نفسها على إن هذه الفاجعة ستجعلها تعيش حالة التشرد بعدما تملصت السلطات عن وعودها، مؤكدة أنها ستعمل على الاحتجاج في المكان نفسه وعدم مغادرته إلى حين تسوية وضعيتها ومنحها مكانا للاستقرار والعيش الكريم.
وعن القاطنين داخل هذا المنزل، تقول المرأة نفسها إن عدد الأسر به يصل إلى عشر أسر؛ وهو ما يمكن أن يتسبب في رفع عدد الضحايا إذا ما لم يتم إخراجهم على قيد الحياة في الساعات القليلة المقبلة.
بدورها، لم تجد إحدى القاطنات بهذا المنزل سوى إطلاق العنان للدموع، بعدما انهار البيت الذي كانت تقيم فيه، وضاع مستقبلها بحسب تعبيرها، وهي تعلم أن من عاشت معهم في هذا المنزل يتواجدون تحت الأنقاض.
ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن هذا الانهيار تسبب في ضياع وثائقها وأثاثها، مطالبة بمساعدتها في هذه الأزمة الناجمة عن الكارثة، مشيرة إلى أن السلطات تلكأت في ترحيلهم، على الرغم من إخبارهم بكون المنزل آيل للانهيار.
في المقابل، فإن السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي خرجت، عبر بلاغ لها، لترمي الكرة في مرمى قاطني المنزل المذكور، حيث أكدت أن السكان الموجودين به كانوا يحتلونه بشكل غير قانوني بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة.
ولفت البلاغ نفسه إلى أنه جرى إنقاذ شخصيْن، نُقلا إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تستمر عمليات البحث لإيجاد أشخاص آخرين محتملين.
ما دخل السلطات؟ بناية آيلة للسقوط يجب أن يغادرها محتلوها قبل فوات الأوان. هادا ما كان.
حبذا لو تمت الاستعانة بالاسرائليين في ما يخص بناء المساكن و البيوت و تسريح القوادس و محاربة الجفاف و صناعة الدرون و و و …..
أصلا هذا المنزل تم احتلاله من طرف سكانه الحاليين بعد ترحيل أصحابه الحقيقيين لأنه صنف ضمن المنازل الآيلة للسقوط
مدينة الدار البيضاء بها فرشة مائية قريبة من سطح الأرض لذلك فهي لا تصلح الا للمجال الزراعي.
دور السلطات أساسي، البناية آيلة للسقوط و السكان فقراء و على الدولة القيام بإيوائهم أو إيجاد حل لهم على الأقل قبل وقوع الذي وقع، ليس دور السلطة هو الزرواطة و حماية كرسي الحاكم و جباية الضرائب و فرض الحصار بل يتعدى دورهم الى حماية الناس ولو في الحد الأدنى و إلا فليرحلوا الى الجحيم و يتركوا الناس تتدبر أمورها.
ايها الأسر, لماذا تبخسو عمل المؤسسات ، احذرو سيحكمون عليكم بخونة و انفصاليين ومن الممكن أن يقاضونكم حتى في الخارج.
أين هي ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ هي جهاز قانوني يمثل المجتمع إن هناك قانون أولا القانون يطبق على المواطنين الأحرار الذين ينددون بالفساد
السلطات والمسؤولون دائما ينهجون سياسة النعامة ،نحن لسنا معنيين وعلى الآخرين بتحمل مسؤولياتهم و انا واثق أن استعمال الفأس والوسائل البدائية الأخرى سيؤخر عملية استخراج الأحياء من تحت الأنقاض إذا بقي هناك حي.
السكان كانو على علم بان البناية آيلة للسقوط وتم تبليغهم كتابتا بقرار افراغ المنزل لكنهم لم يمتثلو للسلطات اذن المسؤولية تقع على عاتق السكان وليس السلطات
الوعاء العقاري للعاصمة الاقتصادية جهز بعضه وسلم لاصحاب الكريانات الذين جاؤوا من خارج ولاية الدارالبيضاء والسكان الاصليون تركوا في منازل قابلة للسقوط في اي لحظة في المدينة القديمة ودرب غلف والحي المحمدي وسباتة…
لم لا تقولوا ان اسبانيا هي المسؤولة عن سقوط هذه المنازل. او امسحوها في موريتانيا او في المجلس البلدي للعيون او ميسور.
العنوا الشيطان و شمروا على سواعدكم. لا دخل للسلطات في انهيار بيوتكم. حدرتكم الف مرة و انتم ترفظون كل الحلول الا ان يحصل كل واحد بالبيت على شقة او بقعة ارض.
باز
قالو بلي 10 عائلات كانو ساكنين تما، علاش فين كانو هاد السنين كلها ميصلحوش دارهم قبل ما طيح عليهم، مثلا فأوربا بزز منك تصلح دارك وفق شروط تتحطها الدولة ولا تخرج منها ودبر على فين تسكن، وهادو 10 ديال العائلات أعيباد الله وكان غير كل واحد فيهم حط 100 درهم فالشهر هاد المدة كلها وباعو ديك البقعة وكان راهم شراو عمارة فقلب الدار البيضاء، لاكن للأسف أي حاجة وقعات تتسمى فالسلطات، الله يرحم لي ماتو
هذا مثال واضح للمثل العربي الذي يقول “الإعتذار أكبر من الزلة”. بيان سلطات عين السبع الحي المحمدي يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك ، أن كل ما جاء على لسان تلك النسوة الضحايا صحيح ومؤكد ، وهو أن هذه السلطات على علم تام أن ساكنة هذا المبنى يعيشون في خطر دائم ، ومع ذلك لم تقم ،أي السلطات، بما يحتمه عليها الواجب. قول هذه السلطات بأن سكان هذه البناية احتلوها بصفة غير مشروعة، لا يبرر تركهم “ينتحرون” ولا يعفي تلك السلطات من المسؤولية.السلطات تملك كل الوسائل لمنع هؤلاء السكان من ” احتلال” هذا المبنى الخطر ، ومع ذلك لم تفعل. إنها ، أي السلطات ،تتحمل كامل المسؤولية فيما وقع ، وعليها ، زيادة على تعويض المتضررين ، أن تقوم بترتيب الجزاءات في حق المتلاعبين بحياة المواطنين.
أين وزير التجهيز و النقل .
أين مهندسين الدولة لتجهيز.
أين رئيس الجهة و العمدة.
من يحلل عقلية المسؤول المغربي في مواجهة الكوارث.
يقال بأن هناك مشروعا لهدم المدينة بالكامل مع ضم أرضها إلى المدار السقوي لخميس الزمامرة. ما يكون غير خاطرك إن شاء الله.
نحن نعيش في دولة كل مسهوليها يتقنون لغة الخشب والكذب والسرقة والوعود الكاذبة وخيانة الامانة وعدم الوفاء بالعهود…نسمع منذ عهود سوف وسوف وعندنا استراتيجية وتصور ومنهجية ورؤية و…و…كل المدن والقرى أغرقت ب 30 ملم من الامطار وسكانها يتنفسون تحت المياه والاوحال والازبال.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم من ماتوا واعتق ارواح من يوجد تحت الركام وكن في عون من نجوا من الكارثة ، أنت القادر على كل شيء .
لي ماتوا هما لي كانوا يحتلوا المنزل وما شفتوهمش والمقدموالشيخ ما وصلوش الخبار وهما كانوا كيديروا الكمامة ما هدا العبث هل هدا تصريح مسؤول
حسب ما يروج فان هدا البناء تم افراغه من سكانه الاصليين وتم احتلاله من طرف السكان الحاليين.لكن كان على السلطة ان تقوم بهدمه بعد افراغه وهدا حال الكثير من البنايات الايلة للسقوط حيث اما يرفض سكانها افراغها أو يتم احتلالها بعد الافراغ. يجب الزام الجماعات المحلية قانونا بهدم كل المساكن الايلة للسقوط بعد افراغها حتى لا تقع كوارث أخرى.
كيف ما كان الحال هؤلاء مواطنين يسكونون في بناية ايلة للسقوط ورفظو المغادرة.يا تری اين مسؤولية وهيبة الدولة