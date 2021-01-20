أسر تناشد الملك محمد السادس

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‫تعليقات الزوار

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  • الفرار
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:54

    لاحول ولاقوة الا بالله لي يخون ويسرق الامانة كيفما كانت لابذ من تأنيب الظمير واش هذ الناس كيلعبو بالنار ههههه داخل القصر الملكي ربما لي خدامين فيه يخرجو شحال من حاجة لاقيمة لها وتسلم الجرة واما الاشياء الثمينة مممم قالو ربما مايحس بها مادام اللهم بارك الخير موجود والكثرة ولكن حينا وقعت الواقعة ماقبلو العدل والحكم وكيطلبو العفو ولا العفو هو الملجأ الوحيد والخلاص ولكن لابد من تأذيب الانسان مرة مرة

    2
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  • لا للنصب والاحتيال!!!
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 12:08

    إني متاثر جدا لوضعية هؤلائ الأسر التي تعاني والتي لا دنب لها فيما حدث، لكن مع كل الاسف القانون لا يحمي المغفل، لان الاحتياط واجب وضروري في كل المعاملات التجارية لان هناك قوانبن وضوابط تقننها وتضبطها يحب احترامها حتى لا نسقط في التجارة السوداء التي تخلف كدلك كثير من الضحايا بسبب النصب والاحتيال.

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