أولياء الأمور يرفضون مس إضرابات "أساتذة التعاقد" بمصالح التلاميذ

يعرف قطاع التعليم سلسلة متتالية من الإضرابات الجهوية والوطنية طيلة الأسابيع الماضية، بفعل “التشنج” الذي يطبع علاقة الأطر التربوية بالوزارة الوصية على القطاع؛ الأمر الذي يتسبب في “هدر” الزمن المدرسي المتأثر بتداعيات جائحة “كورونا”.

ويسود استياء كبير وسط آباء وأمهات وأولياء التلاميذ نتيجة “الاضطرابات” التي همت التحصيل الدراسي، حيث يتخوف المتعلمون والمتعلمات من “عدم تكافؤ الفرص” بين العمومي والخصوصي، خاصة التلاميذ المقبلين على الامتحانات الإشهادية بنهاية الموسم الحالي.

وتخوض الشغيلة التعليمية برنامجا تصعيديا ضد وزارة التربية الوطنية في ظل التوتر القائم بين الطرفين، حيث تندد النقابات القطاعية برفض المسؤولين الوزاريين عقد جلسات حوارية مباشرة من شأنها تسوية الملفات العالقة؛ فيما تتشبث الوزارة بموقفها الإيجابي في ما يخص وضعية الأساتذة والإداريين بالمغرب.

وفي هذا الصدد، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ بالمغرب، إن “كثرة الإضرابات الوطنية تضر في العمق بمصالح التلاميذ”، مبرزا أن “هناك مصالح متضاربة في الساحة التعليمية، تتوزع بين مصلحة الشركاء ومصلحة التلميذ”.

وأضاف عكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مصلحة المتعلم هي الفضلى؛ ما دفع المغرب إلى جعل قضية التعليم هي القضية الثانية بعد الصحراء المغربية، لأن التعليم يصنع رجال ونساء المستقبل، غير أن الواقع الحالي يعطل مصالح التلاميذ من جميع النواحي”.

وأوضح المتحدث عينه أن “العديد من التلاميذ الراغبين في الحصول على وثائقهم الإدارية لا يجدون أي مسؤول لاستقبالهم بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تأثر برنامج التدريس بهذه الإجراءات التصعيدية، علما أن المدارس تشتغل بنمط التعليم بالتناوب”.

وأورد عكوري أن “الإضراب يتسبب في ضياع المسار التعليمي للتلاميذ؛ ما يستدعي ضرورة جلوس الحكومة مع المعنيين على طاول الحوار قصد حلحلة المشاكل القائمة”، مشددا على أن “السنة البيضاء تطل علينا في حال استمررنا في هذا النهج”.

وتساءل رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ بالمغرب عن مصير التقرير التركيبي للمفتشين بقوله: “طالب المفتش العام للوزارة جميع مفتشي الجهات والأقاليم بإنجاز تقارير عن حصيلة الصيغة التي تشتغل بها وزارة التربية الوطنية خلال الجائحة؛ لكن لم يتم إصداره إلى حدود الساعة”.