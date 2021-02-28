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‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن من المغرب
    الإثنين 1 مارس 2021 - 00:34

    وهناك زيادة أخرى نعيشها مند عام أخطر من الزيت والبيض وهي الزيادة في تسعيرة الطاكسي الذي يركبه المواطن صباح مساء. منهم من زاد 8 دراهم ومنهم من زاد 6 دراهم ومنهم من زاد درهمين كحد أدنى. دون أن تحرك السلطات ساكنا..

    3
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  • النقد الذاتي
    الإثنين 1 مارس 2021 - 00:56

    المغرب به عشرات الشركات لإنتاج زيت المائدة وكلهم عرفت منتجاتهم زيادة. فلماذا تلمحون فقط لشركة لوسيور.. ولماذا لا تكون لوسرا..

    -4
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