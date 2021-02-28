أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
01:19
الشاعر الكريك يصدر ديوانا جديدا "ما بعد الخريف"
-
23:51
هاجس تحسين نظافة الشوارع يؤرق مدنا مغربية
-
23:17
العثماني يعود الرميد في مستشفى محمد السادس
-
22:55
وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن 73 سنة
-
22:21
هذه مخالفات عجّلت بعزل رئيس جماعة دار بوعزة
-
22:03
هل تستعيد إدارة بايدن المكانة العالمية لأمريكا؟
-
20:55
دكاترة معطلون ينشدون التسوية عند وزير التربية
-
20:38
مهنيون يطالبون بفتح محطة "أولاد زيان" الطرقية
-
20:36
حزب "العدالة والتنمية" يرفض استقالة الأزمي
-
19:43
"عزلة رقمية" تضرب "بيت المستقبل" في سلا
-
19:21
رشيد المومني يبدع ديوانا شعريا "من أي شيء"
-
18:33
رابطة نسائية تتضامن مع متضررات من "باب سبتة"
وهناك زيادة أخرى نعيشها مند عام أخطر من الزيت والبيض وهي الزيادة في تسعيرة الطاكسي الذي يركبه المواطن صباح مساء. منهم من زاد 8 دراهم ومنهم من زاد 6 دراهم ومنهم من زاد درهمين كحد أدنى. دون أن تحرك السلطات ساكنا..
المغرب به عشرات الشركات لإنتاج زيت المائدة وكلهم عرفت منتجاتهم زيادة. فلماذا تلمحون فقط لشركة لوسيور.. ولماذا لا تكون لوسرا..