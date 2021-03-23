أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • العريشي
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:35

    هناك فرق شاسعة بين مجتمع يصنع الثروات و مجتمع يكتفي باستهلاك الثروات !!! مثل : سعادة شخص زرع و تعب و انتج ربح مدخول و سعادة شخص نام طول النهار وله مدخول من حلي الامهات ” النفط والغاز ” انا انتج اذا انا موجود يمكن نقول سعادة وجودية و أنا استهلك وسعيد استهلك !!!!

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • انا
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:44

    الا فات الترتيب الرتبة 20 ما بقات سعادة. يعني ما فوق 20 كلهم تعساء.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • السعيد بالله
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:47

    السعادة الحقيقة هي فاش تتحط راسك فوق المخدة وتكون مرتاح موكل حق احد مادي رزق اليتمى و ظالم احد ما عليك دين رضين عليك ولذيك ، داير بينك وبين الله. اما سعادة المال والمتاع فهي زائلة.

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المرصد المغربي للتنمية البشرية
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:53

    المغرب رابع أسعد دولة في العالم العربي ويأتي في المرتبة السابعة بعد دول الخليج كأغنى وأرفه الدول في العالم العربي وحتى وإذا كانت شعوب دول الخليج يستفيدون من ريع النفط والغاز فالشعب المغربي يستفيد من ريع التنمية البشرية.

    فبالنسبة للشعوب الإسلامية السعادة تبقى السعادة سواء تحققت من صنع الثروات أو تحققت من سياسة خدمة التاعس على الناعس.

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تدنيس العلم الوطني
الإثنين 22 مارس 2021 - 21:30 12

تدنيس العلم الوطني

صوت وصورة
هواتف "ريدمي نوت 10"
الإثنين 22 مارس 2021 - 19:30

هواتف "ريدمي نوت 10"

صوت وصورة
بطولة المغرب لركوب الأمواج
الإثنين 22 مارس 2021 - 11:59 3

بطولة المغرب لركوب الأمواج

صوت وصورة
أسد إيموزار كندر
الإثنين 22 مارس 2021 - 01:37 17

أسد إيموزار كندر

صوت وصورة
FOS-Agri تنظم مواكبة دراسية
الأحد 21 مارس 2021 - 19:55 1

FOS-Agri تنظم مواكبة دراسية

صوت وصورة
قمة جبل العياشي
الأحد 21 مارس 2021 - 18:30 5

قمة جبل العياشي