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تعليقات الزوار4
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هناك فرق شاسعة بين مجتمع يصنع الثروات و مجتمع يكتفي باستهلاك الثروات !!! مثل : سعادة شخص زرع و تعب و انتج ربح مدخول و سعادة شخص نام طول النهار وله مدخول من حلي الامهات ” النفط والغاز ” انا انتج اذا انا موجود يمكن نقول سعادة وجودية و أنا استهلك وسعيد استهلك !!!!
الا فات الترتيب الرتبة 20 ما بقات سعادة. يعني ما فوق 20 كلهم تعساء.
السعادة الحقيقة هي فاش تتحط راسك فوق المخدة وتكون مرتاح موكل حق احد مادي رزق اليتمى و ظالم احد ما عليك دين رضين عليك ولذيك ، داير بينك وبين الله. اما سعادة المال والمتاع فهي زائلة.
المغرب رابع أسعد دولة في العالم العربي ويأتي في المرتبة السابعة بعد دول الخليج كأغنى وأرفه الدول في العالم العربي وحتى وإذا كانت شعوب دول الخليج يستفيدون من ريع النفط والغاز فالشعب المغربي يستفيد من ريع التنمية البشرية.
فبالنسبة للشعوب الإسلامية السعادة تبقى السعادة سواء تحققت من صنع الثروات أو تحققت من سياسة خدمة التاعس على الناعس.