سلاح إيران وتحريك ميليشيات يهددان البوليساريو بالتواجد في قائمة الإرهاب

أعاد تصنيف الخارجية الأمريكية لجماعة “أنصار الله” في اليمن (الحوثيين) “منظمة إرهابية أجنبية”، تسليط الضوء على الممارسات الخارجة عن القانون التي تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية بخصوص عدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة باحترام اتفاقات وقف إطلاق النار.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن عملية الإدراج هذه ضمن قائمة الإرهاب، “توفر أدوات إضافية لمواجهة نشاط جماعة أنصار الله الإرهابية والإرهاب الذي تمارسه”، موردة أن الأمر يتعلق بـ “جماعة مسلحة مدعومة من إيران تعمل في منطقة الخليج”.
وتهدف عملية الإدراج، وفق بيان الخارجية الأمريكية، إلى مساءلة جماعة “أنصار الله” عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك هجماتها العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها الخارجية الأمريكية بشأن الصلات والروابط بين النظام الإيراني والحوثيين على مستوى تزويد جماعة أنصار الله بالأسلحة للقيام بأعمال عدوانية ضد اليمن وجيرانه، بما في ذلك السعودية، يظهر وجود عناصر مشتركة تجعل ميليشيات جبهة البوليساريو تتحرك بمنطق التنظيمات الإرهابية المهددة للسلم والاستقرار بالمنطقة.
وقدم المغرب عام 2018 أدلة دامغة على دعم إيران التصعيد الذي تقوم به جبهة البوليساريو بالصحراء المغربية، وبينت الرباط بالدليل تسليح النظام الإيراني جبهة البوليساريو؛ وتوفير التدريب العسكري لعناصرها بمساعدة “حزب الله” اللبناني الشيعي.
وشملت الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى ميليشيات جبهة البوليساريو، وفق الوثائق المغربية، قاذفات صواريخ مضادة للطائرات، وصواريخ من طراز SAM-9 وSAM-11، وهو ما دفع المملكة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إلى حدود اليوم.
وأشار تقرير أوروبي سابق إلى تورط البوليساريو في أعمال إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يؤكد تواطؤ الانفصاليين مع المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة. ومعلوم أن عناصر من البوليساريو، ضمنهم أبو الوليد الصحراوي، انضموا إلى صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتواصل ميليشيات الجبهة إلى اليوم انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في 6 شتنبر 1991؛ إذ وضعت جميع عناصرها المسلحة في حالة حرب، إضافة إلى تعريض المدنيين للخطر من خلال دفعهم إلى الاعتصام وإغلاق معبر الكركرات وشل الحركة التجارية بالقوة.
ويرى الموساوي العجلاوي، خبير في الشؤون الإفريقية والصحراوية، أن حالة الحوثيين تختلف عن وضع جبهة البوليساريو من حيث الشكل، وليس من حيث مضمون الممارسات التي قد تكون أحياناً أخطر من تحركات “أنصار الله” في اليمن.
وأوضح الباحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الولايات المتحدة الأمريكية، في انتظار الإدارة المقبلة، تريد إعادة الاعتبار للجزائر بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء”، مشيرا إلى أن “أمريكا لا تريد أن تقدم هدايا إلى روسيا باعتبار العلاقات بين الجزائر وموسكو واحتضان الجار الشرقي لجبهة البوليساريو”.
واستبعد العجلاوي في تصريحه إدراج جبهة البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية للخارجية الأمريكية، لأن هذه الميليشيات المسلحة في حماية النظام الجزائري وفوق أراضيه.
وتوقع العجلاوي أن يتم حصر البوليساريو في خانة المنظمات التي خرقت القانون الدولي، مستحضرا اعتداء عناصر منها على بعثة المينورسو قبل تدخل القوات المسلحة الملكية لتحرير معبر الكركرات، موردا أن “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقبل سيشير إلى مسألة الاعتداءات التي طالت المينورسو”.
ووفق العجلاوي، فإن “مثل هذه الممارسات كافية لوضع جبهة البوليساريو والنظام الحاضن لها في دائرة الاتهام بخرق القانون الدولي انطلاقاً مما وقع في معبر الكركرات، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة”.
إيران لا تتدخل في شؤون المغرب ولا تدعم البوليزاريو رغم ضغوط عسكر الجزائر.. لا أفهم لماذا يتم إقحامها في كل مرة بقضايا المغرب هل له علاقة بخدمة أجندات أجنبية
ننتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة إدراج اسم البوليساريو ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية والجزائر ضمن لائحة الدوال الراعية للارهاب
مليشيات البوليساريو مجموعة مسلحة داخل التراب الجزائري . كيف وصل السلاح الثقيل الى هته المجموعة الارهابية لولا تسهيل تواطؤ الجزائر ( هاشتاغ عصابة البوليساريو الارهابية)
حتى لو لم تضعهم الولايات المتحده الامريكيه في خانة الإرهاب على المسؤولين المغاربة إلصاق تهمة الإرهاب بعصابة البوليزاريو وحكام الجزائر لأن حكام الجزائر قتلوا أكثر من 360 ألف جزائري في العشرية السوداء في أبشع صور الإرهاب والقتل والتنكيل بمواطنين جزائريين لا ذنب لهم
مشكلة صحراء المغربية أنتهت من تدويلها داخل ﻻومام المتحدة ، جبهة لم تحترم إتفاقية وقف إطلاق النار. مغربية صحراء معترف بها من معظم دول ؛ لم يترك للنفصاليين إلا فتح الحوار مع بلادهم المغرب؛ أفضل أو إزالة جبهة الحالية ؛ أو تغييرها باجبهة غير معادية ؛ نظيفة من اجديولجيات ، المتجاويزة . تقيدكم في ﻻئيحة ﻹرهاب.
Le problème du Sahara marocain a mis fin à son internationalisation au sein des Nations Unies, un front qui n’a pas respecté l’accord de cessez-le-feu. Sahara marocain, reconnu par la plupart des pays; Il n’a laissé les séparatistes que pour ouvrir le dialogue avec leur pays, le Maroc. Le mieux est de changer ou de supprimer la façade existante; Ou le changer avec un front non hostile; Propre des idéologies, transcendantale. si non vous serez notes dans la liste des terroristes.
جماعة المرتزقة البولبيزاريو ليسو صحراوين …..هم من. دوال افرقيا…جمعتهم ….الجزاءر في تيندوف ((….التراب الجزاءري.)).وسلحتهم من اجل زعزعة المغرب فيصحراءه…والمنطقة المجاورة……اما الصحراوين المغاربة .ليسو موجودين داخل هده الجماعة الارهابية .
اظن ان تصنيف مليشيات البولزاريو جماعات ارهابية سيتم عاجلا ام اجلا و حتى النظام الحركي البوخروبي سيتم تصنيفه كنظام مد عم للارهاب مما سيفتح الباب الى جعل مصير الجزائر مثل مصير سورية انشاء الله
نعم حكومة الرئيس المنتخب بايدن ستتكلف بذلك …من دون شك …
حتى كوبا صنفتها واشنطن بداعمة للارهاب وكذلك الدول التي تتعامل معها ومنها الجزائر وربيبتها البولساريو
جماعة ارهابية لها تمثيل في الامم المتحدة وفي الاتحاد الاوروبي ولها ممثلين في اغلب الدول الاوروبية وهي عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي ،،ويعرض عليهم المغرب التفاوض والحكم الذاتي ،،وجلس معهم عدة مرات للمفاوضات ،،يعني المغرب معترف بهذه الجماعات الارهابية ومجلس الامن يعترف ايضا بالجماعة الارهابية من خلال مناقشة قضية الصحراء وارسال بعثة المينورسو لمراقبتها ،،،ما هذا الهراء…
لاول مرة اقرأ للموساوي العجلاوي تحليلا خجولا يرفض فيه هذا التصنيف حتى ولو كان خجولا ..
بسرعة ومن غير تردد تنظيم البوليزاريو الأفعى ضمن قائمة المليشيات الإرهابية،ورأس الأفعى الجزائر هي راعيته.
والله وبالله وتالله منذ عشرات السنين وانا اعيش القلق والخوف والمفاجأت المؤملة والاخبار المزعجة ووو اتجاه قضية وحدتنا الترابية الا هي كانت بالنسبة لي قضية حياة او مماة الى ان جاءت رسالة الرئيس العظيم ترامب رضي الله عنه وبدأت حياتي وايامي انقلبت من احزان وقلق الى ايام متسارعة جميلة جدا تدخل الافراح والسعادة الى قلبي والحمد لله اليوم انام هدئا واستيقظ مريحا.انتهت مناورات الاعداء الخبثاء ولا مفر لهم الا الاستسلام ومعاكسة الرياح التي تؤدي بهم ان استمروا بالعناد الفاشل الى الكارثة والسقوط في الهاوية التي طالما نسجوها لوكني الحبيب .لا خوف ايها المغاربة الاحرار بعد 13دجنبر والمغرب سائر بكل طمأنينة نحو مستقبل افضل وعاشت العلاقة المغربية الامريكية الاسرائيلية وما نامت اعين الجبناء
ما هو هذا الدليل بأن إيران تسلح البوليساريو….إيران تسلح حزب الله و حماس صحيح لكن البوليساريو غير صحيح….إسرائيل كدبة عليكم فقط ..
خطوات لابد منها
!!!!!!!!عسكريا
تعزيز القوة البحرية عبر الغواصات
تعزيز القوة البرية
تعزيز البحث العلمي في الدرون مع نشره في الصحراء
إقامة جدار عمودي في المحبس و تمشيط المنطقة العازلة
!!!!!!!!سياسيا
تحميل البوليساريو صفة الإرهاب و تسليح الأطفال
سحب مقترح الحكم الذاتي و تعويضه بالجهوية فقط
تسهيل التنقل و التملك في الصحراء للمغاربة كافة بثمن رمزي
*****المدى القريب
وضع ملف تهجير المغاربة من الجزائر في القضاء
طرح الصحراء الشرقية للنقاش الرسمي
المغرب لم يتنازل حتى إتفاقية الإستغلا ل المشترك لتنذوف لم تفعل
ومادا عن الدولة التي ترعاها وضيعت على شعبها وعلى المنطقة سنوات من التنمية وهدا ما يفسر دولة بترولية وشعبها فقير وابناؤها يركبون قوارب الموت ولن تجد خليجي واحد يفعلها وهذا أغرب من الخيال
الفرس ليسوا اغبياء! هم لايدعمون البوليساريو و لا يعترفون بهم! فقط حكام الجزائر يفعلون لانهم يكرهون المغرب اشد كره!
الارهاب هو الكيان الذي يقتل ويشرد الفلسطنيين ويبني المستوطنات والمدعوم من امربكا التي قتلت الهنود الحمر
وسرقت اراضيهم وقتلت الابرياء باليابان والفيتنام والعراق…