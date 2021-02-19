أسماء المنجرة وجبران والوفا تؤثث شوارع وحدائق مقاطعات البيضاء

في خطوة للاعتراف بشخصيات مغربية كبيرة ذاع صيتها في مجالات الفكر والسياسة والفن، قررت جماعة الدار البيضاء إطلاق أسمائها على بعض الشوارع والفضاءات الخضراء.
واختار مجلس جماعة الدار البيضاء أسماء كل من المفكر المغربي الراحل المهدي المنجرة، وكذا الفنانة المسرحية ووزيرة الثقافة سابقا الراحلة ثريا جبران، إلى جانب وزير التربية الوطنية السابق الراحل محمد الوفا، لإطلاقها على بعض الفضاءات.
وجرت المصادقة من لدن مجلس الدار البيضاء، خلال الدورة العادية التي عقدت الخميس، على إطلاق اسم المفكر المهدي المنجرة على شارع الفراشات بمقاطعة المعاريف، فيما تم إطلاق اسم الوزيرة السابقة ثريا جبران على حديقة تتواجد بحي البطحاء.
أما اسم وزير التربية الوطنية السابق، الاستقلالي محمد الوفا، الذي فارق الحياة قبل أسابيع قليلة، فأطلق من طرف مجلس الدار البيضاء على شارع ممر لود.
ورحب عدد من البيضاويين بهذه الخطوة الرمزية التي أقدم عليها مجلس الدار البيضاء، اعترافا بهذه الشخصيات التي قدمت الكثير في مجالها، وتحظى بالاحترام من لدن الجميع.
وعبر عدد من البيضاويين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم هذه المبادرة، إذ كتب أحدهم: “وجوه وشخصيات وطنية تستحق التكريم لما أسدته للوطن من خدمات في مجالات تخصصها”؛ فيما أضاف آخر: “مبادرة جميلة لتكريم هاته القامات، يستحقون ذلك وأكثر”.
ويطالب البيضاويون في العديد من المقاطعات بإطلاق أسماء شخصيات وطنية قدمت الكثير في مجال تخصصها، اعترافا بها، وتشجيعا لآخرين على الاستمرار في العطاء خدمة للوطن والمواطنين.
وسبق لمجلس مقاطعة الحي الحسني أن أطلق اسم اللاعب الدولي الراحل عبد المجيد الظلمي على فضاء عام، وذلك اعترافا بما قدمه في المجال الرياضي على مستوى العاصمة الاقتصادية ومع المنتخب الوطني.
Le futuriste Mehdi Menjra Oui, mais les 2 autres qu’est-ce qu’ils pèsent ?
المهدي منجرة أستاد وباحت وعالم واعر. حاربو المخزن ومستفدش منو المغرب بسباب المسوؤلين الفاشلين حتى مات عاد تفكروه .فاش كان حي علاش محطوهش فمركز القرار ووفر ليه الامكانيات. راه خليل جبران قال اهداء وردة لشخص على قايد الحياة افضل من وضع باقة على قبره. الله ياخد فهاد المسؤولين على هاد البلاد الحق يحاربون كل من لهم غيرة على هاد البلاد
و أخيرًا بدأ حزب العدالة و التنمية يفكر بعقلية وطنية و ليس مشرقية. نتمنى أن يستمر على هذا المنوال و أن لا يكون تقية فقط.
مبادرة جميلة ومتأخرة في نفس الوقت، المهدي المنجرة كان يستحق أكثر من إطلاق إسمه على حديقة أو شارع أو مدرسة …
C’est une excellente chose !! Bravo pour le. Concepteur de cette idée…..