أسماء المنجرة وجبران والوفا تؤثث شوارع وحدائق مقاطعات البيضاء

في خطوة للاعتراف بشخصيات مغربية كبيرة ذاع صيتها في مجالات الفكر والسياسة والفن، قررت جماعة الدار البيضاء إطلاق أسمائها على بعض الشوارع والفضاءات الخضراء.

واختار مجلس جماعة الدار البيضاء أسماء كل من المفكر المغربي الراحل المهدي المنجرة، وكذا الفنانة المسرحية ووزيرة الثقافة سابقا الراحلة ثريا جبران، إلى جانب وزير التربية الوطنية السابق الراحل محمد الوفا، لإطلاقها على بعض الفضاءات.

وجرت المصادقة من لدن مجلس الدار البيضاء، خلال الدورة العادية التي عقدت الخميس، على إطلاق اسم المفكر المهدي المنجرة على شارع الفراشات بمقاطعة المعاريف، فيما تم إطلاق اسم الوزيرة السابقة ثريا جبران على حديقة تتواجد بحي البطحاء.

أما اسم وزير التربية الوطنية السابق، الاستقلالي محمد الوفا، الذي فارق الحياة قبل أسابيع قليلة، فأطلق من طرف مجلس الدار البيضاء على شارع ممر لود.

ورحب عدد من البيضاويين بهذه الخطوة الرمزية التي أقدم عليها مجلس الدار البيضاء، اعترافا بهذه الشخصيات التي قدمت الكثير في مجالها، وتحظى بالاحترام من لدن الجميع.

وعبر عدد من البيضاويين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم هذه المبادرة، إذ كتب أحدهم: “وجوه وشخصيات وطنية تستحق التكريم لما أسدته للوطن من خدمات في مجالات تخصصها”؛ فيما أضاف آخر: “مبادرة جميلة لتكريم هاته القامات، يستحقون ذلك وأكثر”.

ويطالب البيضاويون في العديد من المقاطعات بإطلاق أسماء شخصيات وطنية قدمت الكثير في مجال تخصصها، اعترافا بها، وتشجيعا لآخرين على الاستمرار في العطاء خدمة للوطن والمواطنين.

وسبق لمجلس مقاطعة الحي الحسني أن أطلق اسم اللاعب الدولي الراحل عبد المجيد الظلمي على فضاء عام، وذلك اعترافا بما قدمه في المجال الرياضي على مستوى العاصمة الاقتصادية ومع المنتخب الوطني.