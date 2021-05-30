"أسود الأطلس" يتوافدون على مركز محمد السادس

شرع عناصر المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم في التوافد على مركز محمد السادس بسلا بداية من اليوم الأحد، وذلك للدخول في المعسكر الإعدادي الذي أعلنه الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش من قبل، تأهبا لمواجهة منتخبي غانا وبوركينافاسو في الـ8 والـ12 من يونيو المقبل، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن العناصر الوطنية ستبدأ التوافد على أرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة، عبر العاصمة الإسبانية مدريد والفرنسية باريس، بسبب غياب رحلات جوية مباشرة في ظل انتشار وباء “كورونا”.

ووفق المصادر نفسها فإن لاعبي المنتخب الأول سيتعرفون على برنامج الاستعدادات بداية من غد الإثنين، مع خضوعهم للفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، قبل مباشرة التداريب الجماعية.

وحسب المصادر ذاتها فإن “نجم” تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش، المتوج أمس بطلا للقارة العجوز رفقة “البلوز”، سيكون آخر الواصلين إلى أرض الوطن، بسبب التزامه مع الفريق اللندني بما بعد التتويج باللقب الأوروبي، علما أنه تلقى على ذلك “الضوء الأخضر” من المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش.

يُشار إلى أن المباراتين اللتين ستجريان على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بداية من الساعة الثامنة مساء تدخلان في إطار استعدادات “أسود الأطلس” للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.