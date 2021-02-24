أشبال الأطلس من الأقوياء في كأس إفريقيا للأمم

أنهى المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة مرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا للشباب، “موريتانيا 2021″، بإحصائيات مميزة في خطي الدفاع والهجوم.

وتصدر “أشبال الأطلس” قائمة أفضل المنتخبات دفاعيا، إذ يعتبر المنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات.

وجاء منتخبا الكاميرون وبوركينافاسو في المركز الثاني، بهدف في مرمى كل منتخب على حدة، بفارق هدف واحد عن أوغندا وتونس ثم غانا.

وحل البلد المضيف موريتانيا رابعا باستقباله ثلاثة أهداف، شأنه شأن غامبيا ثم ناميبيا في المركز الخامس بعد اهتزاز شباكه خلال أربع مناسبات.

واحتل منتخب إفريقيا الوسطى الرتبة السادسة، حيث استقبل خمسة أهداف؛ بينما تذيلت القائمة الموزمبيق وتنزانيا بثمانية أهداف لكل فريق.

يعتبر الخط الأمامي للكاميرون الأقوى بتوقيعه 6 أهداف، متقدما بهدف واحد عن غانا، ويأتي هجوم “الأشبال” في الرتبة الثالثة مناصفة مع أوغندا وبوركينافاسو ثم إفريقيا الوسطى، بأربعة أهداف لكل منتخب.

ودخلت منتخبات موريتانيا وتونس وغامبيا القائمة في المركز الرابع، إذ زار كل منتخب منها شباك منافسيه في ثلاث مناسبات.

كما أغلق منتخبا الموزمبيق وتنزانيا قائمة خطوط الدفاع؛ تذيلا أيضا لائحة أقوى الخطوط الأمامية أيضا، إذ لم يقو أي منهما على تسجيل أكثر من هدف.

جدير بالذكر أن ربع نهائي “موريتانيا 2021” سيشهد، غدا الخميس، صدام غانا بالكاميرون وبوركينافاسو بأوغندا، على أن يواجه المنتخب الوطني المغربي تونس، يوم الجمعة، بينما تلعب إفريقيا الوسطى أمام غامبيا.