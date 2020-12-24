"أشبال الأطلس" تحسم التأهل لنهائيات كأس إفريقيا

حسم المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا 2021، بعد تعادله في ثالث مباراة إقصائية، التي جمعته بعد زوال اليوم الخميس بالمنتخب الليبي على أرضية ملعب رادس بتونس.

وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، فقد بحث أبناء المدرب زكرياء عبوب، منذ الدقائق الأولى، عن افتتاح النتيجة، من خلال بعض الكرات الثابتة التي شكلت بعض الخطورة على الحارس الليبي، رد عليها رفاق هذا الأخير ببعض المناورات الهجومية؛ غير أنها كانت محتشمة.

وفي حدود الدقيقة الـ30، احتسب الحكم المصري ركلة جزاء للمنتخب المغربي نجح في ترجمتها إلى هدف اللاعب أسامة ترغلين، ليمنح بذلك ثقة إضافية لرفاقه خلال باقي فترات الجولة الأولى، إذ نجحوا في إنهائها بالتقدم بهدف نظيف، على الرغم من الضغط الهجومي للمنتخب الليبي في الدقائق الأخيرة.

ومع انطلاق مجريات الشوط الثاني بثلاث دقائق، تمكن المنتخب الليبي من إدراك التعادل عن طريق اللاعب محمد خليل، ليبعثر بذلك أوراق أبناء المدرب زكرياء عبوب، إذ هددت العناصر الليبية مرمى الحارس علاء بلعروش، في أكثر من مرة، كانت الأبرز منها عبر كرة ثابتة في حدود الدقيقة الـ78.

وتراجع المردود الهجومي لعناصر المنتخب المغربي في باقي دقائق الشوط الثاني، إذ تم التركيز بشكل كبير على تحصين الخط الخلفي والحفاظ على النتيجة، إلى غاية إطلاق الحكم المصري صافرته النهائية بتأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس إفريقيا للاعبين أقل من 20 سنة.