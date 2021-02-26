"أشبال المغرب" يودعون "كان موريتانيا" أمام منتخب تونس بركلات الترجيح

ودع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، كأس أمم إفريقيا للشباب، موريتانيا 2021، من دور الربع، بعد خسارته اليوم الجمعة من تونس، بركلات الترجيح (4-1).

وسيطر التعادل السلبي على الزمن الأصلي للمباراة، التي احتضنها الملعب الرئيسي بوانذيبو.

ولجأ المنتخبان إلى شوطيين إضافيين، لم يشهدا بدورهما أي تغيير على مستوى النتيجة.

واحتكم “أشبال الأطلس” و”نسور قرطاج”، لركلات الترجيح، التي ابتسمت للتونسيين الذين نجحوا في تسجيل أربع ركلات مقابل واحدة للمنتخب الوطني.

ويضرب تونس الاثنين المقبل، موعدا في المربع الذهبي مع أوغندا، المتأهل أمس على حساب بوركينافاسو.