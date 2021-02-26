"أشبال المغرب" يودعون "كان موريتانيا" أمام منتخب تونس بركلات الترجيح

ودع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، كأس أمم إفريقيا للشباب، موريتانيا 2021، من دور الربع، بعد خسارته اليوم الجمعة من تونس، بركلات الترجيح (4-1).
وسيطر التعادل السلبي على الزمن الأصلي للمباراة، التي احتضنها الملعب الرئيسي بوانذيبو.
ولجأ المنتخبان إلى شوطيين إضافيين، لم يشهدا بدورهما أي تغيير على مستوى النتيجة.
واحتكم “أشبال الأطلس” و”نسور قرطاج”، لركلات الترجيح، التي ابتسمت للتونسيين الذين نجحوا في تسجيل أربع ركلات مقابل واحدة للمنتخب الوطني.
ويضرب تونس الاثنين المقبل، موعدا في المربع الذهبي مع أوغندا، المتأهل أمس على حساب بوركينافاسو.
تونس تاني واش هي عقدة ولا شنو ؟ دائما ما نخسر من فرق و منتخبات تونس حتى المتواضعة منها
لم أشهد في حياتي مباراة رديئة في الأداء مثل هذه .. والفريقان لا يستحقان المرور الى الدور الموالي..
العامل النفسي هو الذي هزم الشبان: الخوف من تونس و قلة الخبرة في أساليب و خبث الكرة التونسية رغم ان منتخب تونس احتل المركز الثالث في مجموعته و المغرب تصدر مجموعته بدون ان تدخل شباكه اية اهداف.
لاحظنا الحارس التونسي البديل كيف أثر بالتهريج و الحركات البهلوانية على أحسن لاعب في المنتخب المغربي ليضيع ضربة الترجيح.
أتأسف كثيرا لاقصاء ذلك المنتخب الذي امتعنا في دور المجموعات و ظهرت مواهب كثيرة في صفوفه.
نهار شفت تونس هيا لي غنلعبوا معاها عرفت غادين نخسرو. تونس دائما ما شكلات لينا شوكة فالحلق مع المنتخبات الوطنية
واش آسي عبوب خاصك تعطي للاعبين نصائح وتوجيهات عملية ولا تشحنهم بالصراخ و اللي سمعه الكل خاصنا نبقاو هنا… هنا نبقاو نموتو معاهم راك مالعبش فراس الدرب راه منتخب هداك…..ينقصك الكثير الكثير
هذه هي خطة المغبون زكاريا عبوب ،اغتال الموهبة المغربية والتكوين المغربي وقصى على الحاضر والمستقبل،بالله عليكم متى كان اللاعب المغربي والمنتخب المغربي يلعب التمريرات الطويلة وينتظر الكرة ؟!! هذا أسلوب اختاره الكنزاري لأنه ليس عنه مايواجه به المغاربة ،فسقط المغبون عبوب في فخ هذا الماكر فانعدمت اللمسة المغربية والتفوق المغربي في الميدان .كان الكاس ينتظرنا ومع الأسف لانعرف من نلوم ،هل زكريا عبوب ام من جامله بمنصب المدرب في رهان حساس؟؟؟.أشعر بالمرارة.
الاستهثار..مقاطعون…خير الكلام ماقل ودل.
نتمنى لاخواننا التونسيون الانتصار و الفوز بهذا اللقب.
اداؤهم كان باهتا جدا…وعكس المباريات السابقة بدى المدرب متخوفا بطريقة جد مبالغا فيها وكأنه يقابل البرازيل…وزرع عدم الثقة في الاعبيبن بخطته التكتيكية الدفاعية…وأكثر فقط من الصراخ والهويل على الاعبين…ورغم أن الهزيمة شيء متوقع في كرة القدم الا أن الطريقة كانت مخزية أمام فريق كان في المتناول لولا ان المدرب كبل الاعبين ولم يهاجم الخثم الا نادرا !!!…وبهذه النهاية الباهتة نكون قد ضيعنا سنوات من العمل !!
المباراة نموذج التكتيكي ذكاء المدرب التونسي مجرب المدرب المغربي الغبي الهاوي بقى حاضي ماتش كامل في غوات وصداع راس نوديبوا كاملة سمعت صراخه ما خلاش لاعبين يلعبوا على خاطرهم بينما مدرب التونسي بقي هادىء طيلة مباراة لم نسمع صوته سير مباراة كما شاء هذه مباريات تربح ولا تلعب مدرب التونسي اوصل مباراة ضربات الترجيح كما اراده ادخل الحارس المختص في تصدي ضربات الجزاء لاعبوه سجلوا ضربات الجزاء اما لاعبي المنتخب المغربي كما العادة داءما لم يكونوا مهيءين تنفيذ ضربات الترجيح هذا وحده يكفي فوزي لقجع الى الاقالة وطرد زكريا عبوب كيف تلعب مع منتخب تونس غير مستعد ضربات الجزاء ولا انت مستعد الهجوم حسم المباراة بي لعب لذلك هنءيا المنتخب تونس هنيءا المدرب التونسي عرف كيف يربح مباراة تكتيكيا رغم انه لم يكون مرشح التاهل زكريا عبوب يتحمل مسؤولية الاقصاء اخرج افظل لاعب مباراة محمد سهيل اراح منتخب تونس مكانش لعب الجماعي كاين لعب الاناني الفردي كل لاعب المغربي يحاول مرواغة 3 لاعبين يعتبر متل نفسه ميسي العصر الجديد
فريق المغرب ضعيف جدا ولا يستحق التءهل. لعب بدون خطة وبدون الروح القتالية. الفريق التونسي ضعيف كذالك.
اتاسف لان اللاعبين المغاربة لم يلعبوا بكل موهلاتهم خلال المقابلة نظرا للتعليمات الصارمة التي اعطيت بكل تأكيد، يعني لم يلعبوا بفطرتهم محررين من كل قيود، وكاننا كنا نلعب علي التعادل طول المقابلة، كيف يمكن لك ان تسجل او تصطاد ضربات الجزاء دون مبادرات للتسجيل، كنا متوفقين في جميع النزالات، لكن جانب الحيطة والحدر اتر وبشكل كبير علي عقلية اللاعبين، علي اي برافو للعروض التي قدموها خلال هاته المنافسة، لاباس الخير في المستقبل بحول الله…
الف مبروك للمنتخب التونسي الشقيق تستحقون الفوز علي فريق ضعيف
للأسف لم يحالف الحظ الأشبال ، و كذالك الطريق للنهائي واجهنا منتخب محترم و له مكانته الكروية إفريقيا ، الأهم هو المواصلة و العمل ثم العمل
ضعف البنية الجسدية للاعبين وجبن المدرب في الشوط الثاني عندما كان عامل الرياح في صالحه لم يبادر بالهجوم وارسال الكرة في اتجاه مربع العمليات لارباك الخصم ،وكذلك ضعف الضغط على المدافعين لاجبارهم على ارتكاب الاخطاء كانت ربما هي الاسباب في هذا الاقصاء المرير ضد عقدة المغرب .
دابا فيناهوما هادوك للي كانوا كايهدرو على زكرياء كثر من المغرب واللاعبين.
انا بان ليا بللي زكرياء عبوب ماعندو تجربة وبعض الصحافيين الاذاعيين هوما للي نفخو فيه والدليل انه عندما وصل للتوانسة دارو ليه الراو الداو.
ونفس الجهات هي التي كانت تنتظر تعتثر عموتة.
مباراة ضعيفة جدا من جانب النخبة الوطنية، لاعبين تائهين وسط الملعب، خطوط مفككة، الاغراق في الفرديات، ولياقة دون المستوى،لدرجة ان اللاعبين لم يقدرو حتى على رفع الكرات. مع العلم ان المنتخب المنافس كان بدورة دون المستوى. مدرب بدوره لم تظهر بصمته في جميع اللقاءات، ويطرح السؤال على الجهة التي عينت مدرب ليست له تجربة او إنجازات سابقة لتدريب منتخب في مستوى الشبان، مع العلم ان الساحة غنية بمدربين دوى خبرات كانو الأجدر بالقيادة
مبارات عقيمة هجوميا كثرة التوقفات حكم يصفر على اتفه الاخطاء نبت فيا الشيب والمبارات مابغتش تكمل
لم أفهم………….. لاعبين في المستوى لم يتم توضيفهم جيدا في رقعة الملعب
المغرب لم يعد يستحمل الهزائم . كل من لايستطيع الدفاع عن القميص الوطني فليتوارى إلى الخلف، فهناك من هو مستعد للقتال في الملاعب وساحة الحرب في سبيل الوطن والراية الوطنية..دعونا من مضغ العلكة(المسكة).
ههههه فريق اقل من ظعيف والله ثم والله الى فرحت منين نهزمو لأنهم يظحكون علينا بهاذ اللعابة حتى شي لا عب مكان في المستوى . هل هاذو محترفون أو من القسم الهوات تمريرات خاطئة بالجملة حتى ثلاثة تمريرات لم يستطيعو بتنفيذها. حشومة . أما المدرب لا علاقة لهو من التدريب. ملقاش الحل نفس الطكطيك كان يلعب على التعادل الأن خللص الفاتورة
لم أشاهد في حياتي مقابلة ضعيفة ومملة. لا المغرب ولاتونس يستحقون المشاركة
للاسف عبوب لم يكن محضوضا في المباراة لكنه ايضا لم يكن حاضرا في ركلات الترجيح لان اختيار اللاعبين لم يكن في محله….الكنزاري لعب على نفسية لاعبينا عندما غير الحارس….ذكاء مدرب
استمعت القناة متخصصة في الرياضة .، و اثنت كثيرا على المدىب عبوب و الفريق فتركت كل اشغالي و شاهدت المباراة و أصبت بالاحباط .