أشرف حكيمي يفضل "إنتر" على ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إيطالية موقف الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير نادي إنتر ميلان الإيطالي، من العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد، الذي تدرج في فئاته السنية قبل أن يلعب للفريق الأول فترة قصيرة ومنه توجه صوب بروسيا دورتموند الألماني ليوقع في كشوفات “النيراتزوري” الصيف الماضي، ويُقدم عروضا مبهرة بقميصه جعلته من أبرز اللاعبين على المستوى العالمي في مركزه.

وكان حكيمي قد انتقل من “الميرنغي” إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو. وذكرت بعض التقارير أن اللاعب قد يعود إلى ريال مدريد، كما تضاربت أنباء خلال “المركاتو” الشتوي الأخير عن إمكانية رحيله عن ميلانو.

ووفقا لموقع “كالتشيو مركاتو” الإيطالي، فإن حكيمي ليست لديه أي رغبة في الرحيل عن إنتر ميلان، لا سيما أنه سعيد مع “النيراتزوري”، والجميع منتش بوجوده مع الفريق.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن حكيمي ليست لديه أي نية لمغادرة إنتر ميلان في “الميركاتو” الصيفي المقبل، رغم الأزمة المالية التي تعيشها العديد من الأندية في “القارة العجوز” بسبب تفشي جائحة “كورونا”.

وأوضح “كالتشيو مركاتو” أن إنتر يعتبر حكيمي أحد اللاعبين الرئيسيين في مشروع النادي، إلى جانب روميلو لوكاكو ونيكول باريلا، الذين يعتمد عليهم المدرب أنطونيو كونتي في تشكيله الأساسي.

يُشار إلى أن إنتر سيبدأ تسديد أموال صفقة حكيمي لريال مدريد في شهر مارس المقبل، بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.