أصحاب الحمامات يلوحون بسلسلة من الاعتصامات

قرر المهنيون العاملون في قطاع الخدمات الصحية التقليدية الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية بسبب استمرار تطبيق قرار إغلاق الحمامات ومراكز الخدمات الصحية بمدينة الدار البيضاء من طرف الحكومة.

وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لهسبريس، إن المهنيين بقطاع الحمامات يعانون بشكل كبير بسبب استمرار إغلاق الحمامات، التي تشكل المصدر الوحيد الذي يضمن لهم ولباقي العاملين الذين يشتغلون معهم دخلهم المالي اليومي.

وأضاف الذهبي “لقد رصدنا في الاتحاد العام للمقاولات والمهن اتباع الحكومة سياسة التهميش والتسويف في التعامل مع أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم، من خلال تمديد فترة الحجر الصحي، ومنع هذه الفئة من استئناف العمل، رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي أصبحت تعاني منها”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “مع استمرار منع المهنيين من استئناف عملهم، رغم أن مجموعة من المدن والمراكز المحيطة بمدينة الدار البيضاء تعمل حماماتها بشكل عادي، ولم يتم تسجيل أي حالة وبائية بهاته الحمامات وبغيرها من التي تعمل على المستوى الوطني، فقد تقرر اتخاذ خطوات نضالية لإيصال صوت المهنيين ومعاناتهم إلى الحكومة”.

وأضاف “أمام هذا الوضع قررت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر المركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء، وفي حالة عدم استجابة الحكومة والسلطات الولائية لمطلب أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم خلال أسبوع من تاريخ الوقفة الإنذارية، فإن المهنيين سيخوضون اعتصاما مفتوحا، ليلا ونهارا، صحبة عائلاتهم أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات ابتداء من الأربعاء من الأسبوع الموالي”.