أطباء الدار البيضاء يدقون ناقوس الخطر بشأن 6 آلاف إصابة بداء السل

بلغ عدد المصابين بداء السل في مدينة الدار البيضاء خلال السنة الماضية ما يناهز 6 آلاف شخص، من أصل 31 ألف مصاب على الصعيد الوطني.

وقالت الدكتورة نادية الشافلي، رئيسة الفرع الجهوي للعصبة المغربية لمحاربة داء السل بمدينة الدار البيضاء، إن “العاصمة الاقتصادية تسجل أعلى معدلات الإصابة بمرض السل على الصعيد الوطني، نظرا لظروف العيش غير الملائمة في الأحياء غير المهيكلة، وارتفاع نسبة الكثافة السكانية في الأحياء الشعبية بهذه المدينة، وهو ما دفعنا إلى دق ناقوس الخطر منذ أمد طويل”.

وأضافت رئيسة الفرع الجهوي للعصبة المغربية لمحاربة داء السل، في تصريح لهسبريس، أن مدينة الدار البيضاء عرفت أزيد من 25 في المائة من إجمالي حالات الإصابة المسجلة على الصعيد الوطني، وهو ما يستدعي تضافر مجهودات المهنيين والمجتمع المدني والهيئات المنتخبة المحلية من أجل القضاء على الأسباب الحقيقية التي تساعد على انتشاره.

وأشارت الشافلي، في التصريح ذاته، إلى أن “هذا المرض يستهدف على وجه الخصوص الفئات الاجتماعية الهشة، نظرا لتراكم مجموعة من العوامل المرتبطة بالنظافة ومحيط السكن، والشروط الصحية داخل الغرف السكنية، وغياب الإضاءة الطبيعية الصحية”.

وأضافت المتحدثة أن المصابين بهذا المرض المعدي، الذي ينتقل عبر الاحتكاك المباشر مع المرضى الذين يعيشون في ظروف غير مواتية، “لا يعلمون بمجانية العلاج ويتأخرون في الذهاب إلى عيادة الطبيب”.

وأكد الخبراء في مجال الأمراض المعدية أن أرقام الإصابات المسجلة ما زالت تواصل خطها التصاعدي، فآخر الأرقام الرسمية للمنظمة العالمية للصحة تشير إلى أن المغرب سجل 31536 حالة، منها حالات جديدة وحالات انتكاسات، بنسبة 97 حالة لكل 100.000 نسمة؛ أما عدد الوفيات، فيناهز 3000 وفاة سنويا.