أطباء القطاع العام يتوعدون باستئناف "أشكال احتجاجية" في المستشفيات

ما زالت وزارة الصحة حبيسة المفاوضات الطويلة مع مهنيي القطاع الساعين إلى تحسين ظروف الاشتغال في “زمن كورونا”؛ أبرزهم أطباء القطاع العام الذي توصلوا إلى اتفاق مشترك يخص تسوية المطالب ذات الأثر المالي منذ غشت الماضي، لكن التنفيذ الفعلي تواجهه عوائق إدارية.
لذلك، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الوزارة بأجرأة الاتفاق الثنائي في أقرب الآجال، لا سيما ما يتعلق بالتعويضات المالية المناسبة وقبول تخويل الرقم الاستدلالي 509، داعية إلى موافاتها رسميا بمآل الاتفاق، وصيرورة تدرج تنفيذ وتفعيل بنوده.
وفي هذا الإطار، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن “الاتفاقيات المشتركة يفترض أن تكون ملزمة للأطراف الموقعة عليها، اعتبارا للأدوار البطولية التي يقوم بها الجيش الأبيض في المشافي قصد مواجهة جائحة كوفيد-19”.
وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العاملين بالقطاع الصحي العمومي برهنوا على الوطنية التي يتحلون بها خلال الجائحة، حيث ساهموا في إنجاح عملية التلقيح التي تقارب الخمسة ملايين مستفيد، متجاوزين بذلك كثيرا من البلدان الأوروبية”.
وأوضح القيادي النقابي أن “المفارقة التي تطبع عملية التلقيح بالمغرب بالمقارنة مع البلدان الأجنبية، هي الإسراع في التطعيم الجماعي رغم نقص الموارد البشرية وقلة التجهيزات والتخصصات الطبية، ما جعلنا نتعدى حصيلة التلقيح بفرنسا التي تتجاوزنا بعشرة أضعاف الأطر الصحية”.
وأبرز المتحدث أن “النقابة علقت برنامجها الاحتجاجي بصفة مؤقتة، نظرا إلى الحرب المقدسة ضد الجائحة، حتى لا تتعثر عملية التلقيح على الصعيد الوطني، علما أن الأطر الصحية تشتغل في ظروف صعبة للغاية، ذلك أنها تشتغل السبت يوما إضافيا قصد مضاعفة أعداد المستفيدين، بالإضافة إلى أنها لم تنل أي عطلة رسمية منذ سنة كاملة”.
وخلص المنتظر العلوي إلى أن “النقابة لا ترى مانعا في استئناف الأشكال الاحتجاجية من جديد إذا ما اقتضى الحال بسبب تراكم الملفات المطلبية، ما يرخي بظلاله على المشهد الصحي العمومي الذي صار منفرا للطلاب والمهنيين الذين يفكرون في الهجرة إلى الخارج، أو الانتقال إلى القطاع الخاص”، ودعا وزارة المالية إلى تفعيل الاتفاق الثنائي مع وزارة الصحة.
المجتمع كله بكل اطيافه يرفع لكم القبعة تقديرا واحتراما للمجهودات التي ابذلتموها ولا زلتم في ظل انتشار الوباء ….لااحد ينكر مجهوداتكم المتواصلة وقد ابليتم البلاء الحسن…..نحن مع تحسين الوضعية المادية لكل اطر الصحة والتمريض…..وكل هذا يحتم ويجبر على هذه الاطر تقديم خدمات صحية في المستوى للمواطن رغم اكراهات ظروف الاشتغال والذي يعتبر التطبيب حق من حقوقه.
خلال فترة الجائحة يناير الماضي ذهبت إلى مركز صحي التابع للحي الذي أسكن فيه الطبيبتين لم تحضر حتى الساعة العاشرة والنصف. اشمن تضحيات الله اعفوا. حتى في المستشفيات الكبرى أغلب الأطباء لايحضرون في موعد العمل أي الثامنة صباحا وأغلبهم ينصرفون قبل الرابعة والنصف يوم الجمعة في الواحدة. الله اعفوا. يجب إعادة هيكلة القطاع بكمله. وتحديد وقت العمل بتتبت الوقت في مذاخل المستشفى والالتزام به . باستثناء المستعجلات التي يجب أن تعمل بدون إنقطاع من خلال المداومة. التضحيات غير فالزيادة والتعويضات اما فالعمل لا. العمل ثم الأجرة لمن ارد أكل الحلال. انشري ياهسبريس.
قال الخبر:
[ اعتبارا للأدوار البطولية التي يقوم بها الجيش الأبيض في المشافي قصد مواجهة جائحة كوفيد-19]
قلت:
لتعرفوا البطولة ارجعوا الى ما كتبته هسبريس عن وفيات مستشفى الولادة السويسي.
أو زوروا مستشفى الحسن الثاني بأكادير لتروا المرضى مرميين حتى في حديقته لأنه لا أحد يلتفت اليهم
أو افتحوا فيديوهات مستشفى الجديدة الذي رفض اسعاف ثلاثة أطفال يصارعون الموت قبل ثلاثة أيام
الناس:
خدامين في المصحات الخاصة
وفي العيادات
وقد أصبح بعض أثرياء الأطباء من أصحاب المشاريع لا يمارسون لأنهم وجدوا من يأتيهم بالمرضى ويعالجهم في القطاع الخاص مقابل الملايين
لهلا يوصل شي مغربي للسبيطار
ومن يظن خلاف ما سبق يذهب غدا الى أقرب مستشفى الى بيته ويتأكد
التطبيب حق لكل من يدفع ضرائب أما لي ماتيعطي والو أو ماباغيش يخدم فلا حق له.
مستشارو لقجع:الحداوي،نيبت،طاوسي،حجي،زكي،فتحي جمال….. تيربح كل واحد منهم الملايين بلا مايخدمو
لا اتفق مع المعلق الأول خاصة حينما يتكلم باسم اطياف المغاربة عامة. انا بالعكس أرى ان المجهود يحسب للدولة اولا ابتداء من قمتها ووزارة الصحة على الحلول كخلق وكالة للتبريد الخ. للأسف واقولها بحرقة عزوف وعدم مسؤولية للجسم الصحي من اطباء وممرضين لانني اصبت بالكوفيد وكذلك اصدقاء لنا وطردنا من المشفى وتركنا لحالنا بل حتى الدواء اختفى حينها من المستشفيات. زد على ذلك عدم تتبع مصير المرضى… شخصيا تجربة مرة ولن اسامح الجسم الطبي ما حييت. اظن العبأ أكثر كان من نصيب رجال الأمن والمراقبة عامة… على العموم جميعهم لم يؤدوا إلا عملا أخذوا أجره على غرار العالم اسره بل استفادوا من علاوات مالية وعينية من فنادق 5 نجوم…
هؤلاء الاطباء يستغلون الجارحة للضغط على الوزارة هناك اطباء بالعديد من مراكز التلقيح بالمدن المغربية لايحضرون الا لاستلام وجبات الغذاء و الانسحاب تاركين الممرضين لحال سبيلهم دون مراقبة و المحاسبة في حين موظفي العمالات و الجماعات المساهمين بالمكاتب يتضورون جوعا#شي ياكل شي يشوف#
حقيقة تنتابني الهشة حين اعلم ان استاذ له دكتوراه في اللغة الفرنسية وكان ينجح ب مقبول في الباك… في الجامعة يدرس ساعات جد معدودة و يتقاضى من البداية 13 ألف درهم و طبيب يشتغل 35 ساعة و يبدأ ب 8 آلاف درهم وقد فرض عليه النجاح بحسن جدا في الباك . و يا ليت الأستاذ يقوم بواجبه بل ما نسمعه يندى له الجبين. وكل ما زاد الأستاذ عمر قلت ساعات اشتغاله و زادت أجرته بشكل صاروخي. وهو الوحيد الذي لا مفتش له في المغرب