أطر التعاقد بسوس ينقلون الاحتجاج إلى هوارة

نظمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بسوس ماسة، السبت، مسيرة احتجاجية في منطقة هوارة، نواحي إقليم تارودانت، شهدت مشاركة محتجين من مختلف المديريات التابعة لأكاديمية جهة سوس ماسة، وذلك تزامنا مع الإضراب الوطني الذي تنفذه التنسيقية لمدة أربعة أيام، وتخليدا أيضا للذكرى الثانية لوفاة “شهيد المدرسة المغربية عبد الله حجيلي”.

المسيرة الاحتجاجية التي جابت مختلف شوارع هوارة رفع خلالها الأساتذة شعارات ولافتات تطالب بـ”الإدماج” في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، كما حملت الدولة المغربية المسؤولية عن وفاة عبد الله حجيلي؛ إلى جانب ترديد شعارات منددة بـ”المحاكمات الصورية في حق الأساتذة العزل”، واستنكار “الممارسات التي تنتهجها الأكاديميات، آخرها عزل أستاذة بالصويرة”.

لطيفة المخلوفي، منسقة جهة سوس ماسة ضمن تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قالت في تصريح لهسبريس إن الوقفة الجهوية لسوس ماسة في هوارة تأتي تخليدا للذكرى الثانية لاستشهاد عبد الله حجيلي، التي تصادف 24 أبريل، وهو شكل احتجاجي تشهده مختلف مناطق وجهات المغرب، تنفيذا للبرنامج المسطر من طرف “التنسيقية الوطنية”.

وأضافت المنسقة الجهوية: “حجيلي قتل والمسؤول عن ذلك هو الدولة المغربية البوليسية. ونحتج في ذكرى مقتل أبينا حجيلي، على وقع نضالاتنا وصمودنا وتشبثنا بالحق في الإدماج، على الاعتقالات الهوجاء والمتابعات الصورية في حق الأساتذة”، وزادت: “ملفنا المطلبي واضح، ويتمثل في إسقاط المخطط المشؤوم والإدماج في الوظيفة العمومية. فلتتحمل الدولة مسؤوليتها عن الآذان الصماء وسياسة الحديد والنار، وسنواصل إلى الرمق الأخير وفاء لدم حجيلي واستماتة من أجل المدرسة العمومية”.