أطر الدعم التربوي يقاطعون التكوين في البيضاء

دخل أطر الدعم التربوي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات في خطوة تصعيدية، احتجاجا على عدم صرف المنح المتأخرة.

وشرع أطر الدعم التربوي بمركز درب غلف بالدار البيضاء في مقاطعة الدروس والتداريب، بالنظر إلى عدم قدرتهم على مسايرة التكاليف والمصاريف في ظل تأخر صرف المنح إسوة بالأطر المتدربة بالأسلاك الأخرى التي توصلت بمنحها.

وشدد هؤلاء الأطر، الذين بدؤوا خطواتهم الاحتجاجية بتنظيم وقفة قبل أيام، على أنهم سيواصلون تحركاتهم بكافة أشكالها القانونية والتنظيمية؛ وذلك بمقاطعة الدروس والتداريب إلى حين رفع الحيف وتمكينهم من اجتياز التكوين في ظروف عادية.

وطالب أطر الدعم التربوي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالإفراج الفوري عن منحة الأشهر الثلاثة (دجنبر، يناير، فبراير)، مع التسريع بفتح باب القسم الداخلي في وجه الأطر القاطنين خارج مدينة الدار البيضاء والذين يتحملون عناء التنقل يوميا.

وعبر هؤلاء الأطر عن تنديدهم بالحيف الذي طالهم، مشددين على ضرورة فتح القسم الداخلي في وجوههم، على اعتبار أن بعض المتدربين يقطنون بالمحمدية وبنسليمان ويتكبدون عناء التنقل في ظل الظروف الاستثنائية.

كما دخل أطر الدعم على مستوى الفرع الإقليمي بالجديدة في خطوات احتجاجية مماثلة، من أجل دفع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات إلى صرف المنح وكذا فتح القسم الداخلي في وجوههم.