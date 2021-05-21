أطر صحية تخوض إضرابات بمستشفى ابن سينا

أعلن المكتب النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، عن خوض إضراب عن العمل يومي 9 و10 يونيو المقبل بمختلف المؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي، مع الاستمرار في حمل الشارة من طرف العاملين المزاولين للحراسة.

وانتقد المكتب سالف الذكر، ضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، “الارتجالية” و”العشوائية” في معالجة ملفات العاملين، وما يتعلق كذلك بتعويضات الحراسة والإلزامية، إلى جانب ما وصفه بـ”الخروقات” التي شابت عملية صرف منحة “كوفيد-19”.

وطالب المصدر عينه بصرف تعويضات الحراسة والإلزامية في أقرب الآجال، وتصحيح الأخطاء التي همّت منحة “كورونا”، وإقرار منحة عيد الأضحى بقيمة 3000 درهم، وإقرار تعويضات الشهر الثالث عشر، ومراجعة القانون الأساسي، وخلق وحدات وسيط داخل المستشفيات.