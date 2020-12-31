أطر طبية تشارك في حملة ضد "كورونا" بفاس

أكدت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، الأربعاء، أنها عبأت، بتنسيق مع السلطات المحلية، ما يناهز 2500 طبيب وممرض وإداري وتقني وعون، من أجل الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد على صعيد الجهة.

وستشرف الموارد البشرية المعنية، وفق مصدر هسبريس، فضلا عن عملية التلقيح، على تسجيل المستفيدين وتدبير البيانات والتتبع والتقييم، “ضمانا لحسن سير هذه العملية الهامة، التي ستجرى عبر أربع مراحل”.

وأوضحت المديرية ذاتها أن الحملة ستستهدف في مرحلتها الأولى العاملين في الصفوف الأمامية، من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين في قطاع الصحة، وقوات الأمن والدرك الملكي والجيش والقوات المساعدة، والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين، والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الفئات حسب السن.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة، انخرطت جهة فاس مكناس، على غرار كل جهات المملكة، في الاستعدادات لحملة التلقيح الكبرى التي ستشهدها بلادنا قريبا، عبر تفعيل كل الآليات والمعدات اللوجستيكية لإنجاح هذه العملية الهامة.

وكشفت المديرية ذاتها أن السلطات المشرفة على عملية التلقيح شرعت في الاستعداد، بشكل منسق ومنظم، لهذه العملية، من خلال تشكيل لجنة للقيادة يترأسها والي الجهة، وتحديد وتنظيم مواقع التلقيح، الثابتة منها والمتنقلة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن وحدات التلقيح بالمراكز الصحية الحضرية والقروية ستقدم خدماتها عبر نمطين؛ نمط قار باستقبال الساكنة في محطات التلقيح؛ ونمط متنقل يتم بموجبه تنقل فرق التلقيح إلى المستشفيات والمصانع والإدارات والأحياء الجامعية والمؤسسات السجنية والمناطق النائية للقيام بعملها.

وأفادت المديرية الجهوية للصحة بالجهة المذكورة أن وزارة الصحة عملت، لإنجاح هذه العملية، على تجهيز وتأهيل مستودعات تخزين اللقاح بغرف تبريد تصل سعتها إلى 50 مترا مكعبا، بالإضافة إلى توفير ثلاجات خاصة للتخزين بسعة 16.9 مترا مكعبا، وأكياس عازلة للحرارة، وشاحنات للتبريد، وأجهزة ومستلزمات طبية وأدوية أساسية.