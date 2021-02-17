أطر متدربة تقاطع "امتحانات المجزوءات" بخريبكة

أعلنت التنسيقية المحلية للأطر الإدارية المتدربة بالفرع الإقليمي بخريبكة، التابع للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال خنيفرة، أنها قررت مقاطعة امتحان التصديق على المجزوءات الخاصة بالأسدوس الأول، احتجاجا على “تجاهل الوزارة لمجموعة من المطالب”.

وأشارت التنسيقية، في بيان يحمل الرقم 1، إلى أن القرار يأتي “امتثالا لقرار المجلس الوطني الأخير، الذي يدعو فيه جميع الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الصعيد الوطني إلى مقاطعة امتحان استيفاء المجزوءات احتجاجا على القرار الوزاري المشؤوم 2745/20 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 أكتوبر 2020”.

وأوضح البيان أن القرار الوزاري المذكور “يؤكد بالملموس تملص الوزارة من التزاماتها السابقة، ونهجها سياسة التسويف والتجاهل في إخراج مرسوم منصف وعادل”، مشيرا إلى أنه “تنفيذا لقرار التنسيقية الجهوية بني ملال خنيفرة، قررت التنسيقية المحلية مقاطعة امتحان التصديق على المجزوءات الخاصة بالأسدوس الأول احتجاجا على تجاهل الوزارة للمطالب العادلة والمشروعة”.

وطالب المحتجون بـ”التسريع في إخراج مرسوم عادل ومنصف”، و”التخرج بالدرجة الأولى لمن ولج المركز بالدرجة الثانية”، و”الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج المركز بالدرجة الأولى”، و”منح دبلوم المتصرف التربوي ومعادلته بشهادة الماستر”، و”إقرار الحركية بين الأسلاك”، و”رفع اللبس عن السنة التكوينية الثانية”، و”إقرار التعويضات عن المهام خلال السنة التكوينية الثانية في حالة التحمل الكامل للمسؤولية”.

وقال المحتجون: “نحن أعضاء التنسيقية المحلية بإقليم خريبكة نثمن عاليا مواقف الصمود والتضحية التي أبانت عنها الأطر الإدارية المتدربة خلال كافة محطاتها النضالية، ونهيب بالجميع الحرص على نجاح هذه المحطة بمقاطعة شاملة لامتحان استيفاء المجزوءات الخاصة بالأسدوس الأول المبرمج من يوم الإثنين 15 فبراير الجاري إلى يوم الجمعة 19 منه”.