أطفال يستفيدون من فحوصات مجانية بتطوان‬

استفاد أطفال من ذوي الإعاقة بمدينة تطوان من فعاليات حملة طبية مجانية متخصصة في طب وجراحة العيون، رأت النور بشراكة مع مركز الشمال لطب وجراحة العيون، وخصصت لفائدة صغار جمعية الحنان لرعاية الأطفال المعاقين.

مصدر عن اللجنة المنظمة قال إن اليوم الخيري يأتي في سياق تقريب الفحوصات والكشوفات المختصة من هذه الفئة من المجتمع، مشيرا إلى استفادة أزيد من 25 طفلا من فحوصات دقيقة همت فحص العين والشبكة وقياس النظر.

وأضاف المتحدث ذاته لهسبريس أن أجواء اليوم الطبي الخيري مرت في ظروف جيدة ومناسبة، تحت إشراف الدكتور زكريا الجبار، مناشدا الكفاءات الطبية والتمريضية التعاون وتقديم خدمات طبية خيرية وإنسانية وضمان الحق في العلاج والصحة لهذه الفئة الهشة من المجتمع.