أطفال يستفيدون من فحوصات مجانية بتطوان‬

أطفال يستفيدون من فحوصات مجانية بتطوان‬
صورة: هسبريس
الإثنين 10 ماي 2021 - 06:23

استفاد أطفال من ذوي الإعاقة بمدينة تطوان من فعاليات حملة طبية مجانية متخصصة في طب وجراحة العيون، رأت النور بشراكة مع مركز الشمال لطب وجراحة العيون، وخصصت لفائدة صغار جمعية الحنان لرعاية الأطفال المعاقين.

مصدر عن اللجنة المنظمة قال إن اليوم الخيري يأتي في سياق تقريب الفحوصات والكشوفات المختصة من هذه الفئة من المجتمع، مشيرا إلى استفادة أزيد من 25 طفلا من فحوصات دقيقة همت فحص العين والشبكة وقياس النظر.

وأضاف المتحدث ذاته لهسبريس أن أجواء اليوم الطبي الخيري مرت في ظروف جيدة ومناسبة، تحت إشراف الدكتور زكريا الجبار، مناشدا الكفاءات الطبية والتمريضية التعاون وتقديم خدمات طبية خيرية وإنسانية وضمان الحق في العلاج والصحة لهذه الفئة الهشة من المجتمع.

تطوان جراحة العيون حملة طبية طب العيون

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
إفطار مغاربة في الإمارات
الأحد 9 ماي 2021 - 15:03

إفطار مغاربة في الإمارات

صوت وصورة
دار المؤقِّت في القرويين
الأحد 9 ماي 2021 - 14:59

دار المؤقِّت في القرويين

صوت وصورة
مع غيثة بن حيون
الأحد 9 ماي 2021 - 11:59

مع غيثة بن حيون

صوت وصورة
بخور وعطور ليلة القدر
الأحد 9 ماي 2021 - 11:31

بخور وعطور ليلة القدر

صوت وصورة
زكاة الفطر
الأحد 9 ماي 2021 - 10:29

زكاة الفطر

صوت وصورة
آش كيدير كاع: رئيس الجماعة
السبت 8 ماي 2021 - 23:00

آش كيدير كاع: رئيس الجماعة