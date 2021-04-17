أطفال يستفيدون من قافلة جراحية في الرشيدية

أطفال يستفيدون من قافلة جراحية في الرشيدية
صورة: هسبريس
السبت 17 أبريل 2021 - 22:18

احتضن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، السبت، قافلة طبية مخصصة لجراحة الأطفال، أشرف عليها طاقم طبي متخصص.

القافلة الطبية، التي تمت بتنسيق مع إدارة المستشفى الجهوي، والمندوبية الإقليمية للصحة بالرشيدية، نجحت في إجراء حوالي 38 عملية جراحية للأطفال.

وتندرج هذه القافلة الطبية الجراحية، حسب مصدر طبي، في إطار تقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تعاني الهشاشة في مختلف الخدمات، فضلا عن تسهيل ولوج الأطفال من الفئات المعوزة إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأضاف المصدر الطبي ذاته أن القافلة مكونة من فريق من أطباء أخصائيين في جراحة الأطفال، وأطباء أخصائيين في التخدير والإنعاش، وطاقم تمريضي من المركز الاستشفائي الجهوي، بمشاركة أطباء وممرضي وإداريي المركز الاستشفائي الجهوي.

تقريب الخدمات الصحية جراحة الأطفال قافلة طبية مدينة الرشيدية

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‫تعليقات الزوار

1
  • حسين عمري
    الأحد 18 أبريل 2021 - 00:31

    رغم كون مستشفى م علي الشريف مستشفى جهوي تحال عليه الحالات المستعصية على المستشفيات الإقليمية كميدلت وتتغير رغم كل ماسبق لازال يعاني خصوصا في الأطر الطبيية والإختضاصات..مما يجعل المرضى يعيشون ظروف الإنتظار أو اللجوء إلى العيادات الخاصة

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