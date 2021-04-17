أطفال يستفيدون من قافلة جراحية في الرشيدية

احتضن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، السبت، قافلة طبية مخصصة لجراحة الأطفال، أشرف عليها طاقم طبي متخصص.

القافلة الطبية، التي تمت بتنسيق مع إدارة المستشفى الجهوي، والمندوبية الإقليمية للصحة بالرشيدية، نجحت في إجراء حوالي 38 عملية جراحية للأطفال.

وتندرج هذه القافلة الطبية الجراحية، حسب مصدر طبي، في إطار تقريب الخدمات الصحية من الساكنة التي تعاني الهشاشة في مختلف الخدمات، فضلا عن تسهيل ولوج الأطفال من الفئات المعوزة إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأضاف المصدر الطبي ذاته أن القافلة مكونة من فريق من أطباء أخصائيين في جراحة الأطفال، وأطباء أخصائيين في التخدير والإنعاش، وطاقم تمريضي من المركز الاستشفائي الجهوي، بمشاركة أطباء وممرضي وإداريي المركز الاستشفائي الجهوي.