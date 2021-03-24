أعين مديرية الضرائب ترصد "ثراء" المؤثرين

أعين مديرية الضرائب ترصد "ثراء" المؤثرين
صورة: أرشيف
الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:23

أفاد مصدر مطلع بأن أعين مديرية الضرائب تتجه نحو بعض “المؤثرين” المغاربة بعد ظهور علامات ثراء فاحش على البعض منهم، حيث تم رصد تباهيهم في “سطوريات” بما كسبت “المشاهدات”.

وقد تأكد المسؤولون بمديرية الضرائب، بالحجة والدليل، من أن أغلب هؤلاء “المؤثرين” يشترطون “الكاش” لتفادي أي دليل على تعاملاتهم المالية التي تبلغ الملايين من الدراهم، وبالتالي تفادي أي محاسبة مالية.

مصدر هسبريس أكد أن معاملات المعنيين بالأمر لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولا يقدمون فواتير لـ”الزبناء”، كما أنهم لا يصرحون بدخلهم السنوي، إضافة إلى تشغيلهم لمساعدين خارج إطار قانون الشغل.

وشدد المصدر ذاته على أن أغلب هؤلاء “الناشطين” على “السوشيال ميديا” يظهرون في توثيقات مرئية وهم يرتادون أفخم الفنادق والمطاعم، ويرتدون أزياء فخمة وساعات باهظة الثمن تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، ويركبون سيارات من الطراز الرفيع.

وشدد مصدر هسبريس على أن مديرية الضرائب عاقدة العزم على إنهاء “سيبة السوشيال ميديا” عبر إخضاع التعاملات المالية لهؤلاء المؤثرين للقانون.

وقد سبق للنيابة العامة بدولة الكويت أن طالبت بالتحقيق مع مشاهير “الويب”، الذين تضخمت حساباتهم المصرفية ‏بشكل كبير، وأصدرت ‏في حقهم أوامر ضبط وإحضار بعد تحريات جهاز أمن الدولة.

تحرك النائب العام الكويتي جاء على خلفية شكوى مقدمة من وحدة التحريات المالية ضد هؤلاء المشاهير بعد أن تبين تضخم حساباتهم البنكية، وللاشتباه في تورطهم في قضايا تبييض أموال.

السوشيال ميديا ثراء فاحش مديرية الضرائب

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‫تعليقات الزوار

13
  • متابعة
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:36

    واخيرا كم انتظرنا هذا الخبر بنادم دخلاتو الفلوس وطغى حتى ولى كيحساب راسو استغفر الله هو ربهم الاعلى بالاضافة الى ذلك يجب تشديد المراقبة على بعض اليوتوبرز اصحاب التفاهات خاصة بعض النساء صاحبات الروتين اليومي لانهن يسيؤون لسمعة المغاربة والمغرب كثيرا

    41
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  • هشام
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:40

    أرجو من الدولة فرض ضرائب قوية على مداخيل اليتيوب.فهم بلغوا ثراء فاحشا دون عناء. وأطالب بمراقبة تجار الهواتف الذكية فإنهم مثل هؤلاء ثراء فاحش سببه التهريب والغش و…….الدولة ستؤدي ثمن هذه الفوضى في التجارة! ربح غير محدود دون فرض الضرائب عليهم!

    17
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  • kamal
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:42

    شيء جميل سيساهم غي تطهير الويب من التفاهة المقرونة بالثراء الفاحش

    29
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  • الطنز الفاخر
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:42

    قالك المؤثرين فاليوتوب و ماذا صنعتم لهم حتى تستخلصوا منهم الضرائب، وفرتم لهم غاز الأوكسجين مثلا أو صنعتم اليوتوب، و الله الى حشومة، ماذا عن البرلمانيين و رجال القضاء و حتى بعض أعوان الجمارك الذين يملكون ثروات خرافية و من أموال الشعب و لا من يتكلم، رأيتم فقط أصحاب اليوتوب و المعطي منجب هههخهخخ

    36
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  • غوبر فريد
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:45

    الباد كله يعيش حالة السيبة والقلة القليلة هي التي تودي الضراءب خصوصا الإجراء والموظفين التي تقتطع من مستوى حياتهم وقوتهم اليومي وكذلك الضراءب على المعاملات التي تقوم بها الطبقات الشعبية اما رموز الفساد السياسي والمالي والاقتصادي وطبقة الإقطاع والموالون والمنبطحون ورموز الريع ولوبيات التحكم من برلمان ومنتخبين فلا يودون الضرايب الحقيقية الواجبة على ثرواتهم ومداخيلهم الكبيرة بل هم ياكلون مداخيل الضراءب فأغلبهم يعيشيون في ثراء فاحش بينما الطبقات الشعبية تعيش في فقر مدقع والتي تمثل الأغلبية الساحقة للشعب !!
    الباد يعيش سيبة حقيقية فيما يخص الضراءب نتيجة انعدام ارادة مم فوق من اجل الاصلاح

    16
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  • bobbouche
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:45

    فينك ا ندى و نزار و الملواي. التفاهة بعينها. نتمنى ان تكون هناك رقابة اخلاقية ايضا. راه اليوتيوب المغربي متلا ولاو اضربو بيه اامتل فالتفاهة و قلة الحيا

    20
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  • nada hassi
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:46

    أنا مداخيلي الشهرية لا تتجاوز 60000 درهم لا داعي أن تحاسبوني نيزار يربح أكثر مني والملولي أيضا شكرا مديرية الضرائب

    4
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  • أبو النعيم
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:47

    تابعين بنادم فصحتو الله يجعل السلامة أشنو عطيتهم نتما باش تحيدو ليهم ؟؟؟

    -3
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  • buttany1
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:47

    و ماذا عن الفاسدين المرتشين، ناهبي المال العام المتغولين في جميع قطاعات الدولة من مؤسسات عمومية وشبه عمومية و جماعات محلية ؟ ألم ترصدهم أعين مصلحة الضرائب ؟ ألم تر غناهم الفاحش ؟ لما لم تفعل في حقهم قانون من أين لك هذا ؟ المؤثرون على الأقل معروف مصدر ثروتهم أما الفاسدون، فمن لا شيء إلى كل شيء على مرأى ومسمع الشعب…

    16
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  • farissrabia
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 09:56

    فعلا المسكين هو لي يخلص الضرائب وماقادرش عليها اما اصحاب الاموال والثروات كيتباهاو علينا وكيزيدو يعمقو جرح المساكين من خلال الفيدوات المستفزة والمقززة والتافهة ….ارجو من الجهات المعنية ان تتدخل في مايسمى بسوشيل ميديا راه قهرونا اكثر بالفيدوات القدرة التي تعبر عن الوقاحة والعري والجهل الذي سوف يقضي على سمعتنا كافراد وكمجتمع ……. في اعين بلدان اخرين.

    8
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  • [email protected]
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:01

    راه مكين لتراء لوالو غير التصاور المحروݣين

    0
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  • عزيز
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:05

    واصحاب المأذونيات هم كذلك لا يؤدون الضرائب ويستغلون السائقين ابشع استلال…. حرام عليهم حلال علي. كيفما كان الحال اصحاب السوشيا لا يسرقون الدولة اقتصاد الريع ولا يستغلون الناس كاصحاب المأذونيات

    6
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  • محمد
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:34

    انا عارفكم انتوما باغيين شوفو ولاد الشعب غير مكححطيين ،و كيسعاو عليكم ،ماباغييش شوفوهم مرفهين مدبرين على راسهم، وشوفو شي جهة اخرى مين جبدو الضرائب راكم كتعرفوهم و قيو عليكم الشعب

    1
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