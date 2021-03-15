أفتاتي يتوقع "اكتساح المصباح" الانتخابات ويستبعد التعرض لانشقاقات

يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع نقاش داخلي “مستفيض” يبدو أنه سيطول هذه المرة مع إشهار عبد الإله بنكيران ورقة “الرحيل” من الحزب والطلاق مع القيادة الحالية التي صادقت على مشروع قانون القنب الهندي، وهو ما كان بمثابة إعلان “التحدي” من جانب “تيار الاستوزار” داخل “البيجيدي” في وجه بنكيران الذي ظل يرفض قانون “الكيف” ويطالب بتجميده.
ويحاول بنكيران جاهدا الحفاظ على ماء وجهه بعدما سبق له أن هدد بالاستقالة في حال تمرير قانون القنب الهندي، لكن الحكومة التي يقودها زميله في الحزب سعد الدين العثماني أشرت على تمرير القانون المثير للجدل وإعلان التحدي في وجه الأمين العام السابق لـ”المصباح” الذي بات يعيش “عزلة” سياسية في الفترة الأخيرة.
وبات جليا أن حزب العدالة والتنمية يعيش فترة “حرجة” باتساع دعوات التغيير والتجديد التي ترفعها أصوات داخله، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة ورفض بعض المنتسبين والمتعاطفين لبعض القرارات التي ورطت القيادة مع القواعد، لكن الحزب فضل عدم مسايرة دعوات التغيير بإبقاء الأمور على حالها وفتح صفحة “الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأعلن عبد الإله بنكيران أنه قرر تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، بعد مصادقة المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، موضحا في “إعلام” نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أنه قرر أيضا قطع علاقته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.
وقال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “النقاش الذي يعرفه الحزب بسبب القنب الهندي والقاسم الانتخابي، طبيعي في مساره؛ فالحزب مر من مراحل حرجة واستطاع أن يعود من جديد أكثر قوّة وانسجاما”، مبرزا أن “أعضاء الحزب يفكرون بصوت مرتفع ليشركوا الرأي العام في النقاش”.
وأضاف القيادي في حزب “البيجيدي” أن “هناك جهات تريد إحداث انقسام داخل الحزب على هامش نقاش الكيف والقاسم الانتخابي، وتسعى إلى إضعافه من الداخل، وهذا أمر مستبعد”، موردا: “لن ترك المجال مفتوحا أمام كارتيلات الكيف والمافيات للقيام بجرائمهم داخل المجتمع”.
وتوقع أفتاتي في تصريحه أن يفوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية المقبلة رغم الارتدادات الداخلية التي يعرفها مؤخرا، قائلا: “الحزب سيكتسح التشريعيات المقبلة وسيحقق المرتبة الأولى بفارق معتبر، وذلك ضدا على المساعي الانقلابية”، متابعا بأن “الفريق البرلماني سيقول كلمته بحزم كبير في ما يخص قانون الكيف والقاسم الانتخابي”.
واعتبر أن “معركة اليوم هي معركة الديمقراطية، وفريق الحزب سيقول كلمته في ما يخص مشروع قانون الكيف”، مبرزا أن “الأمانة العامة ستناقش موضوع الكيف وستفتحه للنقاش”.
وأعرب أفتاتي عن يقينه بأن “الحزب لن ينشق، وسيظل صامدا لمواجهة مخططات الانقلابيين”، معتبرا أن “استقالة بنكيران وتجميد عضويته لن يؤثرا في مسار الحزب الذي رسمه منذ أكثر من عشرين سنة، والذي سيقف سدا ضد الاستبداد والفساد”.
منين جايب أخويا هاد الثقة في النفس كلها.
الله يبعدكم علينا الله يبعد علينا هذ الحزب مابعدت السماء على الأرض
ربما أنت لست في قواك العقلية، حزب المصباح سيسقط سقوطا مدويا، وسيكون مصيره مصير حزب الاتحاد الاشتراكي
يتوقع ان يكتسح حزب المصباح الانتخابات المقبلة !!!! على ما أعلم و إن لم اكون مخطأ، فديننا الحبيب يحرم التوقعات و الرهانات المستقبلية يا حزب المصباح، اظن التوكل على الله و الكمال عليه افظل بكثير عن التوقعات.
انك تحلم سيدي الفاضل لن تفوزوا بالانتخابات القادمة اطلاقا .لم تعملوا شيئا للوطن .عملتم من اجلكم فقط
تقتي بالمصباح لم ولن تهتز لمعرفتي بمدا فساد منافسيهم والإعلام الموالي… عاش بنكيران
كرهتونا فاللحية الله ياخذ فيكم الحق. جوع.
غادي تكتسحو النبك
خرجتو على عباد الله في عهدكم ماكاين غير الزيادة
فعلا اذا قاطع المغاربة الانتخابات ولم يتم تسجيل كل من حان زمنه للمشاركة في الانتخابات والتصويت .فعلا سينتصر حزب البيجيدي نظرا لانه حزب مجند ولا يهمه الكوارث التي خلفها تسييره في المغرب من ديون خارجية وقياسية وغلاء وفوضى ومزيد من الفقر وقتل الطبقة المتوسطة والحاقها بالفقيرة . لذا على المغاربة المشاركة المكثفة في الانتخابات والتصويت على اي حزب لقطع الطريق مع حزب لم نعش معه خلال عشر سنوات سوى الويلات
أتمنى من الإخوة في حزب العدالة والتنمية سواء قيادة مركزية أو جهوية أن يلتحموا ويتآزروا ويتآخوا ويتركوا الخلافات الهامشية جانبا.فليس البتة هذا وقت الخلافات.الاستحقاقات الانتخابية على الأبواب ويجب العمل على العهدة الثالثة التي ستكون بإذن الله تعالى وبالتالي قطع الطريق على المصلحيين الانتفاعيين أصحاب الأبواق.يدا في يد من أجل استمرار الشفافية والمصداقية ونظافة الذمة وحسن النوايا.كانت هناك أخطاء وأحيانا فادحة نعم.ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذا.أنا سأصوت على المصباح المنير وكذلك كل معارفي.
ههه تتوقع اكتساح المصباح هي غادي ديرو شي تخربيق باش يكناسح اما المواطنين راهم فاقو وعاقو وعارفين اش وقع اذن بلا ماتتوقعو شي غير رتاحو هذ السنة غادي نضويو بالشمع ؟؟؟؟افظل واصح ،….
احلم كما تشاء الشعب عرفكم على حقيقتكم يا تجار الدين
هذا المهرطق ظاهرة صوتية فقط .لم تستفد منه جهة الشرق.فقط يخذم مصالحه.و اكيد انه يحلم احلام بالالوان او ايتش دي.
تجار الدين انكشفت سوءتكم و لن يتكرر الخطأ.
نحن مستعدين ان نصوت على الشيطان و لن نصوت على الذئاب
ضدا في العدالة والتنمية الحزب الانتهازي الكذاب سأصوت اما للاحرار او الاصالة والمعاصرة على الاقل اعرفهم جيدا.
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا***ويأتيك بالأخبار من لم تزود.
لن نسمح لمن سيصوت على تجار الدين الذين عاثوا في الأرض فسادا .إغتنوا و أفقرونا و نغصوا علينا حياتنا لكن في المقابل اكتشفنا فيهم نفاقهم و كذبهم و انحطاط أخلاقهم و أنهم مستعدون لأي شيء من أجل الكرسي.
أطلب من الله عز و جل أن يريحنا منهم و أقول لهم حسبي الله و نعم الوكيل فيكم.
كان عليك أن تخرج بخرجة إعلامية تكدب تصريح البيليكي لتنقد الحزب فانتضر نهاية الحزب
بسم الله الرحمان الرحيم. سير كون تحشم.. موعدنا يوم القيامة. قوم المنافقين
اتقوا الله في أنفسكم و في وطنكم و أنتظروا حكم الله( و قفوهم إنهم مسؤولون)صدق الله العظيم.
شكون كيشكر لعروسة? حتى يطمان المغاربة بان حزب العدالة والتنمية لن يفوز بما يحلم به، لابد من التدكير بالحصيلة الكارتية التي جمعها مند توليه الحكومة. تزايد البطالة في صفوف الحريجين من المعاهد العليا .عزلة العالم القروي بسبب تهالك او انعدام البنيات التحتية،. تدني مستوى التعليم العمومي والخصوصي في كل المستويات مقارنة مع الدول المتقدمة. انكماش الاقتصاد الداخلي لانعدام رؤية محفزة للاستتمارات. غلاء المعيشية بسبب غلاء فاتورة الطاقة….عدم امتلاك الحزب لتصور إستراتيجي حقيقي وواقعي الخروج من الازمة
كلامك صحيح ، اكتساح و ولآية ثالتة، وتابتة باذنه تعالى، ويموت الحاقدون بحقدهم، ولنا النصر. الى الامام. وعلى العهد تابتون ، ونصركم الله ، ورحم الله الشهيد باها.
أسيدي باز لجبهتكوم، بهدلتو البلاد والعباد وباقي عندكم الوجه باش تقابحوا.
هذا توقع وليس تأكيد ، فالصمت احسن ، والعمل اللي درتوه ف الحكومة غادي يحكمو عليه المغاربة .اللي عرفت هو ان بن كيران استفاد من الريع ب 7 ملايين او يزيدون ، وتبنى مقركم ب 4 ملايير و تم تجميد الدعم المالي للفقراء ، وبطاقة الرميد لا تساوي شيئا في المستشفيات . و المغاربة المحتاجين يموتون بالانتظار .
سير أعمي ،أعمي سير سير بحالك
عمي وعمي سير جلس حدا الحبان ديالك
بركا عليك أعمي
بالتوفيق إن شاء الله لكل من يريد خير لهدا الوطن وللمسلمين .
لنا ال
لهلا يا خويا يحقق هذ المراد حزب اللامبة خبا نوره وقريبا سينطفيء ان شاء الله يا متاجرين في الدين انطفاء إلى الأبد بعضكم غير الحزب لانه يعرف النتيجة مسبقا وبعضكم متشبث بالامال وانت منهم الذي حصد مئات الهكتارات ستخرج في جعبتك ملايين الدريهمات الله ياخد الحق فيكم يلا رجعتو مات المسكين
واللهثم والله الى مزبلة التاريخ اذا فزتم بالانتخابات اذن فان الشعب المغربي ليس له غيرة على بلده لان في اول تاريخ المغرب يغرق في جميع المشاكل بهذا الحزب الخادع لشعبه وستنالون المرتبة الاخيرة ان شاء الله
هذا السيد مشاربش الدواء يمكن !
يا إما عندو حالة فرط الثقة ولا حالة أنه لازال يعيش على أوهام الماضي …مكنظنش واش باقي شي حد في المغرب معارفش هذا الناس ديال العدالة والهوية ديالهم ، وخى كنعرفو كذلك ان الاحزاب المغربية كلها ليست ببعيدة عن البيجيدي فهم سواء في النعوت والصفات والاحوال والافعال
اجيو نجربو حزب منيب بانلي فيها شوية ضو…اما المصباح والله ما نقرب ليه واخا اقولو الشمس مشات بدون رجعة…
جميع النوقعات و الحسابات تدل على فوز البام بلا منازع الرتبة رقم واحد.
اما المصباح في رتبة الثالتة او الرابعة .الدين لا يتماشى مع السياسة .
انتم اكثر حزب خدم الدولة العميقة كل الملفات التى تعتبر ساخنة وتخدم النظانم وتخوف منها الاحزب السابقون في الحكم قمتم بفتحها وإثقال جيوب المواطن الضعيف بالضرائب زدتو في تأمين الدرجات الصغيرة والتي يركب عليها الناس البسطاء زدتو في كل شيء تبا لكم ولمن يصوت لكم
الشيطان : تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهرب !! الجن تقرأ القرآن يهرب .. حزب المنافقين حزب الجن والعفاريت يجلسون يقرأون معك وﻻ يهربون !!
يبقى حزب المصباح مثله مثل باقي الأحزاب السياسية الأخرى مادام ان التوجهات الاستراتيجية الكبرى للبلاد ليست بيد اي حزب من الاحزاب ودلك حفاظا لاستمرارية امن البلاد والعباد.
لا لا لا لا لم نعد نريد هاد الحزب في الحكومة ادعو جميع المغاربة إلى التصويت ضد هاد الحزب . باراكا ضيعتم علينا 10 سنوات . نريد حكومة تخلق فرص الشغل نريد حكومة فيها كفاءات عالية نريد حكومة فيها شباب عصري . نريد حكومة تتخد اجرأت جريء و حاسمة . لانريد حكومة تحل مشاكل البلاد بالدعاء الى الله و استغلال الدين .
حلم لا ولن يتحقق. ولأن تحقق فلا حول ولا قوة الا بالله..فصلاة الجنازة على السياسة والسياسيين .ولا امل في رقي البلاد الى المستوى الذي نحلم به .
ما قيل هو الحقيقة فلا حكومة إلا حكومة المصباح لأن هناك أمور لم بدئت في عهدهم و لم تنتهي على الوجه الأكمل …
الله يجعل ربي يجلي هاد الحزب كما جلاو الشعب وهمشوه وافقروه.
العدالة و التنمية الى مزبلة التاريخ . دون عودة .
حزب النفاق بامتياز
ايوا الا اكتسح الساحة خاصكم ديوا لمغاربة يتعالجوا لان لي دوزتوه عليهم ماشي قليل
ديما العدالة والتنمية ضدا على حقد الحاقدين انشا الله سيفوز مهما سيكون الدعم من الجهات المعلومة للاسقاطها كما رأينا في الاستحقاقات السابقة ضدا على. …?
يكفينا شر الساعة الإضافية التي قهرتنا في حياتنا اليومية …لن اصوت
نعم قد يكتسح المصباح النتخابات مرة اخرى و اخرى واخرى مادام القطيع موجود واصواته مضمونة ومادام الغاضبون والرافضون والمعاضون والمقاطعون وهم كثيرون يعزفون عن الانتخابات ولا يعبرون بالمشاركة الفعلية والواقعية عن رغبتهم في التغيير و اعطاء الفرصة لاناس اخرين اكثر كفاءة لتسيير امور البلاد والعباد.
زيدوا آحلموا ، تجسون النبض بهاته المقالات ولكن أنتم تدرون أن شوهتكم شوهة فالتاريخ، فكيف تريدون الإكتساح ؟ هل بمصباح علاء الدين؟
باب الفتنة
اللهم العمش ولا العمى الاحزاب الأخرى بحال المحطة اولاد زيان البيع والشراء في التزكيات ولا هدف ولا برنامج يجمع المنخرطين ولا حزب كان له موقف من تقنين القنب الهندي اذا والاعلام أغلبيته متأمر على هذا الوطن في الاخير نرى ما زلنا نرى بصيصا من الامل في بعض القادة بعد الله تعالى والا فالكلمة للشعب
اسيهم اسميتك واقيلا تتكلم نوض من نعاس رآه نهار طلع .الله يجيبك على خير .تتعرف واحد الحاجة المغاربة عاقو وفاقو.سي
كنو وقيعين جزب ازعما حزب المصباح لام يهربو للخارج ولام يستثميرو فى تركيا ولا المانيا ولام يشترو شقاق بى الشنجيليزى ولا فندق 5 النجوم فى اسبانيا ولااقتنو الارض بير قاسم بى 300درهم للمتر ولم يبديدو 12لمليار درهم من اموال القرض العقاري والسياحي ومع داليك تهجمهم ليل الناهر اتحداكم ان تهجمو الدي دهب الى الخارج سنتين وحتفاض بالاجرا السمينة فى البرلمان ليمدا لاتتكلمو عنهم وما اخفى اعضم
هو يتوقع اكتساح الحزب ………ونحن نتوقع انكسار. واندحار وانهزام هذا الحزب الذي لم يفي بوعوده
توقعاتك يا بطل الكارتون ستخيب إن شاء الله لانكم بكل بساطه حزب مشوه منذ الولاده.مررتم جميع القوانين التي لم يخطر على بال الشعب انها ستمرر…وحكوماتكم اذاقت المغاربه الويل والذل.جئتم على ظهر الداخليه وستذهبون باصوات الشعب..إلى مزبله التاريخ ياحزب النفاق
انه عراف زمانه وهو في الحقيقة مجدوب حزبه كما نعته كبيرهم سابقا
باختصار لحزب النفاق اقول ارحلوا فأنتم المفسدون
ادا لم ينتخب الناس و قاطعوا الانتخابات. فحتما اقليتهم ستصبح اكترية و يكتسحون. انهم يعولون على مقا؛طعة الشعب حتى يتسنى لهم الاكتساح
هذا المخلوق يحلم
في امسكي هو لغادي يسوط على المصباح .
المصباح انتهت صلاحيته ومكانه معروف.
ملي جيت و مادرتو حتى حاجة تخلي بنادم يرضى عليكم.
لعبة مكشوفة. وزراء الحزب ينفذون المطلوب منهم ويغضبون القواعد وبرلمانيو الحزب يعطون الانطباع للقواعد بأنهم ضد الوزراء وما هم ضدهم لأنهم يعرفون أن فريق العدالة والتنمية بكامله وان صوت ضد هم لن يكفي لابطال ما قرره الوزراء .
يضحكون على الناس ويوزعون الأدوار بينهم.
تمثيلية بئيسة
إنهم يعتمدون على مقاطعة المواطنون للإنتخابات كما حدث في الماضي، وحينعا لم يقم بالتصويت سوى أتباعهم. فالفراغ هو سبب صعودهم.
السي عبد العزيز ، انت ابن مدينتنا وكنا نحترمك ولكن هذه الثقة الزائدة جعلتنا نشك في طريقة تفكيرك ، كفى من الصباغة الخارجية انظر الى البيت من الداخل !
لقد فطن المواطن المومن بلعبتكم القذرة .بما ان بنكيران لطخ الحزب ودنسه بالريع الذي حصل عليه بدون موجب حق. ..ها نحن قد جمدنا عضويته .اذن لم يبق في الحزب .والماطن ادرك انكم كلكم بنكرانات .فلا داعي لتمويه .ليس بين القنافذ املس.
ثق بالنفس عمياء لازال مصباح يريد أن يوصلنا إلى الهلاك انجازاتك تنتصر:اقتناء طبقة معينة لاتستطيعون مساءلتها ،استناكم المشروع، اقتطاعات لاتنتهي من رواتب المغلوب على أمرهم ،تواطؤكم مع أرباب التعليم الخصوصي لأنكم من ملاكه وأضيف الزج ببناء الشعب ذوو الشواهد العليا في التعاقد حيث يمارس عليكم الظغط النفسي من طرف رؤسائهم البعض ،تجميد الأجور وووو…. ويريدون اكتساح الانتخابات ياسلام قررت أن أدلي بصوتي لغيرهم وأدعوا المغاربة التضامن حتى لانعلم تحصلون على مقاعد وينطفأ مصباح الكاذب
لم تعودوا حزي مصباح بل شمعة داءبة
أسير ابو جلابة ايلا فات حزب العدالة والتنمية 11 مقعد انا مانبقاش في المغرب بالمرة نهاجر
ادى لم يصوت اغلب الناس حتما ستفوزن بمرتبة الولا حيت عندكم العبيد دياركم يصوتون عليكم
لا يعلم الغيب الا الله
.الانتخابات المقبلة مولاها هما الاحرار
كان المغرب ديما فيه فرص الشغل وامتيازات جيدة من قبل لكن الآن أعظم إفلاس كنعيشوه مع هاد الحكومة فتاريخ المغرب من نهار جات وحنا لور .