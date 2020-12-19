أفرنة اقتصادية تواجه موجه البرد القارس في إفران

استفادت ساكنة جماعتي واد إفران وسيدي المخفي في إقليم إفران، الجمعة، من أفرنة حديثة واقتصادية، لمساعدتها على مواجهة تداعيات موجة البرد القارس، وانخفاض درجة الحرارة الذي تسجله هذه المناطق الجبلية كل فصل الشتاء.

ووفق محمد بوفطيحي، رئيس جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية بالمغرب، فإن عدد الأفرنة الموزعة على المستفيدين بلغ 548؛ منها 337 في وادي إفران، و311 في سيدي المخفي.

وزاد بوفطيحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المبادرة نظمتها المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإفران، تحت إشراف رئيس مركز تنمية الموارد الغابوية في البقريت، بحضور أعوان السلطة المحلية، وأفراد الدرك الملكي، وجميع رؤساء المناطق الغابوية التابعة لمركز البقريت.