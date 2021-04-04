"أفغال" ترفع الرهان التنموي في بني سميح

تعزز المشهد الجمعوي في جماعة بني سميح، ضمن إقليم شفشاون، بتأسيس جمعية “أفغال للتنمية المستدامة”، كإطار مدني يراهن على تنمية المنطقة واستثمار المؤهلات الطبيعية والمجالية والثقافية لخلق بدائل سوسيو اقتصادية ترفع من مستوى المعيشة وتقلص الفوارق الاجتماعية وتحارب الفقر والهشاشة.

ويهدف الإطار ذاته، حسب عبد النور البقالي، رئيس الجمعية، إلى “الإسهام في التنمية المحلية بالمنطقة عبر استثمار منسوب المواطنة وتكريس ثقافة الترافع المؤسساتي في خضم الاهتمام المولوي الذي يوليه عاهل البلاد للتنمية بالمناطق القروية”.

كما تهدف الجمعية، حسب الإطار الصحي ذاته والباحث في سلك الدكتوراه، إلى “خلق تمثيلية محلية من أبناء المنطقة قادرة على تنظيم التظاهرات وأوراش التكوين المستمر والندوات العلمية المتخصصة في مجالات مختلفة، وإدماج الشباب وتوفير بدائل حقيقية ومناخ خصب لتحقيق التنمية بجماعة بني سميح والنهوض بالعالم القروي”.

وأسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب عبد النور البقالي رئيسا، وهطال محمد نائبا له، وعبد الله البقالي كاتبا عاما، تنوب عنه نجية البقالي؛ إلى جانب انتخاب البقالي سليمان أمينا للمال، ينوب عنه امنبو مصطفى، بالإضافة إلى مستشارين مكلفين بمهام.