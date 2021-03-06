أقراص مخدرة تورط خمسينيا في ميناء طنجة‬

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المتورطين في تهريب 800 قرص طبي مخدر.

وكانت المصالح الأمنية بميناء طنجة المتوسط ضبطت في عملية مراقبة روتينية، بتعاون مع مصالح الجمارك، سيارة نفعية قادمة من الخارج، كانت تعمل على نقل البضائع غير المصحوبة وإفراغها بوكالات أسفار بمدن متعددة، منها طنجة؛ إذ أسفرت عملية التفتيش بها عن حجز كمية من الأقراص الطبية المخدرة معبأة داخل علبة كارتونية.

وكشف بلاغ لولاية أمن طنجة أنه في إطار الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذا الموضوع، وبتنسيق مع فرقة محاربة العصابات، تم توقيف شخص في الخمسينات من العمر كان ينتظر العلبة الكارتونية، وذلك بإحدى وكالات الأسفار وسط المدينة.

وتم إيداع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف على النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، ورصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.